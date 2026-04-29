15 éve van lemaradásban Magyarország – Nagy hiba volt lemondani erről az energiáról

Magyarországon 15 éve nem épült új szélerőmű, de a meglévő szerény méretű állomány rendre bizonyítja, hogy több szempontból is érdemes lenne jelentősen bővíteni a kapacitást. Az egyébként az európai uniós átlagnál jobb szélenergia-potenciál kiaknázásával az áramimport, a fosszilis energiaigény, a szén-dioxid-kibocsátás és a piaci villamosenergia-árak, illetve ezek ingadozásai is mérsékelhetőek lennének. Az áprilisi adatok alátámasztják, hogy a szélenergia jól kiegészíthetné a jelentős hazai napenergia-termelést.

Rengeteg napenergiát termelünk, mégis áramimportra szorulunk

Áprilissal megkezdődött a magyarországi napenergia-termelés főszezonjának számító féléves időszak: a hazai fotovolatikus erőművek ekkor állítják elő a legtöbb villamos energiát. Mivel a magyar naperőmű-állomány az elmúlt években nem csak a hazai erőműpark és áramigény szempontjából, hanem nemzetközi mércével mérve is tekintélyes méretűre bővült, termelése olyan jelentős, hogy a többi erőmű termelésével együtt felhőtlen időben tavasztől őszig minden nap jelentős részében meghaladja a belföldi felhasználást.

Annak ellenére az a helyzet, hogy – amint a rendszerirányító MAVIR alábbi grafikonján is látszik – a többi erőmű termelését ilyenkor jelentősen visszaveszik, leszabályozzák gazdaságossági, illetve rendszerszabályozási okokból. Továbbá, noha a hazai energiatároló kapacitás bővül, ennek mértéke még mindig meglehetősen szerény a naperőmű kapacitással összevetve, ezért a napközbeni napenergia-dömping nagy része jellemzően alacsony, akár negatív áron exportra kerül.

Délutántól másnap reggelig-délelőttig viszont folyamatosan jókora áramimportra szorul az ország,

amint a grafikon szürke tartománya is jelzi.

Forrás: MAVIR

Ennek az az oka, hogy bár a hazai erőművek többnyire ebben az időszakban is képesek lennének kiszolgálni az ország áramigényét, de többnyire csak az importnál is drágábban. A napenergia-mentes periódusban rendelkezésre álló hazai többlet erőművi kapacitás zöme ugyanis földgáz-, barnaszén-/lignit-, illetve olajtüzelésű, amelyek termelési költsége elsősorban az energia- és szén-dioxid-kibocsátási-piaci árak miatt tetemes.

Így olcsóbb hazai forrás hiányában az idő nagy részében marad az import, méghozzá többnyire jelentős, akár több 100 euró/megawattórás (MWh) áron is.

Forrás: HUPX

Mi van Pakssal és a gázerőművekkel?

A Paksi Atomerőmű folyamatosan a lehető legmagasabb kihasználtságon termel, a Paks II atomerőműnek pedig ugyan 3 éve termelnie kellene, de ma már a megvalósulás is bizonytalannak látszik, így a távozó Orbán-kormány is az új technológiának számító, ma még sehol sem működő kis moduláris nukleáris reaktorok (SMR) hazai alkalmazását fontolgatta.

Az MVM beruházásai keretében Tiszaújvárosban és Visontán épülő új gázerőművek jelen állás szerint 2028 végén, 2029 elején léphetnek termelésbe, és bár ezeket úgy tervezik, hogy a jövőben képesek legyenek 30–50%-os (akár zöld-) hidrogén bekeverési aránnyal is működni, üzemeltetésük földgázigénye jelentős lesz - különösen, hogy egyelőre a hazai zöldhidrogén-infrastruktúra kiépítése is kezdeti szakaszában tart.

Pedig lett volna olyan megoldás, amellyel a kapcsolódó jelenlegi energiafüggőségi, piaci és rendszer problémák legalábbis részben megelőzhetőek lett volna, és még az új gázerőművekre sem feltétlen lett volna szükség.

Kellettek volna a szélerőmvek

A hazai energiafüggetlenség, a villamosenergia-ellátás biztonsága, tisztasága és megfizethetősége szempontjából is

jó alternatívát jelenthetett volna a magyarországi szélerőmű kapacitás fejlesztése,

és az érdemi pozitív hatáshoz még csak tele sem kellett volna szórni az országot turbinákkal. Noha a szélerőművek termelése a naperőművekéhez hasonlóan időjárásfüggő, ezek jól kiegészítik egymást, amint erre korábbi tanulmányok is rámutattak. A napelemek inkább a meleg időszakban, a szélerőművek inkább ősztől tavaszig termelnek többet.

Forrás: MEKH

Forrás: MEKH

A két technológia egymást kiegészítő jellege termelésük napon belüli alakulásában is tetten érhető, amint ezt az utóbbi időszak termelési adatai is igazolni látszanak.

A naperőművek termelésének változása – derült időben – napon belül is jellegzetes haranggörbével szemléltethető, a legtöbb energiát pedig a dél körüli órákban állítják elő.

Forrás: MAVIR

A szélenergia-termelést mutató grafikonok kevésbé szabályos mintát követnek, de az így is leolvasható róluk, hogy

többnyire azokban az időszakokban alakul erőteljesebben, amikor kevesebb vagy nincs hazai napenergia-termelés, és amikor az ország áramimportra szorul.

A MAVIR tájékoztató jellegű adatokon alapuló grafikonjai szerint április eddig eltelt részében néhány nap kivételével általános volt az a trend, hogy míg napközben kisebb mértékű volt, addig este/éjszaka/hajnalban legalább időszakosan nőtt a hazai szélenergia-termelés.

Így alakult a hazai szélenergia termelés április első 3 hetében:

Forrás: MAVIR

A grafikonok értelmezéséhez érdemes tudni azt is, hogy a hazai szélerőmű-állomány beépített teljesítőképessége mindössze 325,1 MW, vagyis már egy 100 MW körüli, rendszerszinten nem túl jelentős termelés is 30%-os kihasználtságot jelez. Egyébként a magyarországi szélerőművek éves átlagos kihasználtsága úgy is jelentősen meghaladja a naperőművekét (21-26% vs 14-18%), hogy előbbiek jóval korszerűtlenebbnek mondhatóak.

15 éve késnek a beruházások – de most elindulhat a sztori

Ugyanis míg a naperőművek telepítése 2019 körül indult be igazán, addig

szélerőmű legutóbb 2011-ben épült itthon.

Azt követően a kormány szakmai érvekkel nem igazolható szabályozási akadályokat állított a turbinatelepítések elé, amelyeken ugyan az elmúlt években jelentősen enyhített, de tervei szerint is csak 2029-től épülhetne korlátozott teljesítőképességű - 2030-ig mintegy 670 MW-nyi - új szélerőmű itthon. Így jelenleg a szélenergia részesedése a hazai áramtermelésben éves szinten alig haladja meg a 1,5%-ot.

A kormányra lépő Tisza Párt eddig megismert tervei alapján várható, hogy – a geotermikus energia mellett –

az eddigieknél jobban kiaknázásra kerül a hazai szélenergia potenciál is,

amely az ezzel ellentétes híresztelésekkel szemben az EU-ban is a nagyobbak közé tartozik.

Az új erőmű-telepítésekhez persze a villamosenergia-hálózat és a rendszer rugalmasságának például energiatárolók létesítésével történő további fejlesztése is szükséges, de a többszörös előnyök azt jelzik, megérné ebben az irányban gondolkodni a magyar energiaellátás jövőjének tervezésekor. A szélenergia mellett szól továbbá, hogy Európa továbbra is erős a turbinagyártásban, egy nagyobb új hazai telepítési terv megvalósításához pedig akár magyarországi gyártókapacitás is létesülhetne.

A címlapkép illusztráció.