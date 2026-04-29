A Fidesz rádöntötte a kiskereskedelem minden gondját a Tisza-kormányra - az idő pedig sürget

A Fidesz-kormány és a nagy nemzetközi kiskereskedelmi láncok viszonya az elmúlt évtizedben nem volt felhőtlen: legalábbis a nyilvánosság elé került megszólalások alapján nem egy kiegyensúlyozott együttműködés képe rajzolódott ki.
Az elmúlt években a kommunikáció is elmérgesedett, ennek egyik legemlékezetesebb epizódja a Spar és Lázár János közötti konfliktus volt. A vita azt követően bontakozott ki, hogy a Spar Austria vezérigazgatója egy interjúban arról beszélt: kénytelenek voltak átszervezni a magyarországi működést és cégstruktúrát, hogy megvédjék a vállalatot a kormányzati befolyástól. Erre reagálva Lázár János a Portfolio konferenciáján kikelt a lánc ellen.
A kommunikációs offenzíva a választások előtt is folytatódott: februárban egy battonyai lakossági fórumon Lázár János a kiskereskedelem radikális átalakításáról beszélt, de három nappal a választás előtt Orbán Viktor is úgy nyilatkozott az Indexnek, hogy az elmúlt másfél évtized egyik elmaradt gazdaságpolitikai célja
a hazai tulajdon arányának növelése volt a kiskereskedelemben.
Az utóbbi időszakban ugyanakkor született egy érdemi, a láncok számára kedvező döntés is: a különadó sávjainak módosítása, amely a legnagyobb szereplőknek mintegy 1,9 milliárd forintos megtakarítást jelentett, miközben egyébként minden piaci szereplő terhei csökkentek.
Három kulcsfeladat
Az új kormány előtt három kulcsfeladat áll a kiskereskedelemmel kapcsolatban:
- az árrésstop kivezetése,
- a plázastop reformja
- és a különadók rendezése.
A legnagyobb kérdés az, hogyan történjen az árrésstop megszüntetése. Bár a Tisza Párt hosszabb távon nem tartja összeegyeztethetőnek az intézkedést a piacgazdaság működésével, a kivezetést úgy kell megvalósítani, hogy az ne okozzon érzékelhető áremelkedést a fogyasztóknak. Erről lapunk kérdésére is írtak korábban.
Fokozatos vagy gyors?
Az egyik lehetőség a fokozatos kivezetés, amelynek előnye, hogy mérsékli az árak hirtelen emelkedését, ugyanakkor fennáll a veszélye, hogy többkörös áremelkedési hullámokat okozva az inflációs várakozásokat emeli meg.
A gyors (nem fokozatos) kivezetés előnye, hogy a jelenlegi, alacsonyabb inflációs környezetben egyszeri áremelkedés mellett lezárható a folyamat, mielőtt más költségnövelő tényezők – például a közel-keleti helyzet – begyűrűznek, ráadásul az azonnali áremelkedés az áfabevételeket is növelheti.
Bár korábban egyes termékeknél, például a tejtermékeknél jelentős árcsökkenés volt megfigyelhető az intézkedés bevezetésekor - vagyis jelentős árréssel dolgozott a piac - a verseny kordában tarthatja az árréseket, különösen, ha a legnagyobb piaci szereplők mérsékeltebb árazást alkalmaznak.
Nemrég Kapitány István is megosztott egy posztot, amely szerint megkezdődtek az egyeztetések a szakmával.
Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára Portfolio Retail Day 2026 konferencián arról beszélt, hogy
ha az árstop tartós fenntartása a cél, akkor ki kell mondani, hogy a tervgazdaság irányába mozdulunk el, és a teljes árképzésre kiterjesztjük az állami kontrollt.
Az MKIK fokozatos vezetné ki
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a fokozatos kivezetés mellett érvel, hangsúlyozva, hogy
az árrésstop kivezetésének nem egy hirtelen lépéként kell megvalósulnia, hanem olyan fokozatos, előre kommunikált és kiszámítható exit stratégia mentén, amely mellett a piaci szereplők és a lakosság is képes alkalmazkodni, és elkerülhetők a hirtelen kilengések.
A Kamara szerint az intézkedés kivezetése önmagában is okozhat átmeneti árnövekedést, amelynek mértéke számos tényezőtől függ, ezért elengedhetetlen az alapos hatásvizsgálat és a jegybankkal, statisztikai hivatallal, valamint ágazati szereplőkkel való egyeztetés.
Mi legyen a plázastoppal?
A plázastop 2012-ben került be a magyar jogrendszerbe, és eredetileg azt írta elő, hogy a 300 négyzetméternél nagyobb üzletek és bevásárlóközpontok csak egyedi kormányzati felmentéssel épülhetnek vagy bővíthetők. Később a rendszer engedélyezési mechanizmussá alakult, a méretküszöb 400 négyzetméterre nőtt, a szabályozás pedig egyre inkább a napi fogyasztási cikkeket árusító nagy üzletekre fókuszált.
Ma már ezeknél a 400 négyzetméter feletti egységeknél nemcsak az új építés, hanem bizonyos átalakítások, használatváltások és újranyitások is engedélykötelesek.
Iparági szereplők szerint a szabályozás érdemben visszafogta a külföldi tulajdonú láncok terjeszkedését, miközben a döntőbizottság gyakran szubjektív, hiányosan indokolt elutasításokat hozott, visszatérő érvként például azt említve, hogy a beruházás pozitív hatásai elmaradnak a negatívaktól.
A gyakorlatban sokszor vitatható indokok is megjelentek, például a forgalomnövekedés miatti lakossági zavarás, az építkezés feltételezett környezetterhelése vagy akár a kerékpártárolók száma. A rendszer hátrányai közé tartozik, hogy a kisebb településeken élőknek gyakran messzebb kell utazniuk az olcsóbb vásárlásért, és kevesebb helyi munkahely jön létre, miközben a láncok számára a jogorvoslat is korlátozott: bírósági siker esetén is jellemzően csak új eljárásra kötelezik a hatóságot, a bizottsági döntéseket ritkán írják felül.
Nem fekete vagy fehér
A Kamara ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a kérdés nem kezelhető leegyszerűsítve, mivel a kisboltok helyzetét a szabályozás mellett számos egyéb tényező – például a vásárlóerő, a fogyasztói szokások és a költségszintek – is alakítja. A KSH adatai szerint 2024-ben mintegy 100 ezer kiskereskedelmi üzlet működött Magyarországon, ezen belül közel 10 ezer élelmiszerjellegű bolt és 166 hipermarket, ami azt mutatja, hogy a kisebb egységek továbbra is jelentős szerepet töltenek be, bár érzékenyebbek a strukturális változásokra. A Kamara ezért
nem tartja célszerűnek, hogy a plázastop sorsáról leegyszerűsített „megtartani vagy megszüntetni” logika alapján szülessen döntés. Inkább olyan, hatásvizsgálatokra épülő megközelítést tart indokoltnak, amelyben a kisboltok és a vidéki kereskedelmi szereplők szempontjai érdemben megjelennek, és bármilyen szabályozási változás együtt jár a célzott, az alkalmazkodást segítő eszközökkel. Nem elegendő a rövid távú piaci szempontokra figyelni, fontosabbak a hosszú távú fenntartható fejlődés, illetve az, hogy a vidéki gazdasági környezetben ne növekedjenek az egyenlőtlenségek"
Különadó és lyukas költségvetés
A különadó kérdése szintén kényes, különösen a költségvetési helyzet fényében: az államháztartás központi alrendszere márciusban 1314 milliárd forintos hiányt halmozott fel, ami történelmi szinten is kedvezőtlen adat. Ezt a helyzetet jól jelzi a megállapítás, miszerint
KILYUGGATOTT ÁLLAPOTBAN VESZI ÁT A MAGYAR-KORMÁNY AZ ORBÁN-KORMÁNYTÓL A KÖLTSÉGVETÉST
Elemzők szerint beavatkozás nélkül a hiány elérheti a 6–6,5 százalékot is, miközben a Nemzetgazdasági Minisztérium 5 százalékos célt tűzött ki.
Az MKIK hangsúlyozza, hogy a különadó esetleges mérséklése vagy kivezetése csak alapos költségvetési hatásvizsgálat és egyeztetés után történhet meg, és hosszabb távon a kiszámítható működési környezet nemcsak a szektor, hanem a költségvetés számára is stabilabb alapokat teremthet.
Zsugorinfláció és Online Árfigyelő
A kiskereskedelemben van még két olyan szabályozás, amelyet a Fidesz-kormány vezetett be, de ezek negatív hatásai kevésbé igazolhatók, legfeljebb az adminisztratív terhek miatt panaszkodhatnak a szereplők. Ez egyik a zsugorinflációs adatbázis vezetése: a kormány több mint két éve tette kötelezővé, hogy a gyártók és forgalmazók bejelentsék azokat az előre csomagolt termékeket, amelyek méretét valamilyen módon csökkentették. Mindezt jelölni kell a polcokon is. A másik az Online Árfigyelő, amelyet vélhetően leginkább nem a vásárlók, hanem a boltok használnak egymás árainak ellenőrzésére, ezért kivezetése egyáltalán nem biztos, hogy érdekükben állna.
