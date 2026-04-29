Elképesztő roham indult Magyarországról: már most rekordot várnak Horvátországban

Rekordévet ígérnek a horvát turizmusban a magyar vendégek szempontjából: 2025 első négy hónapjában tizedével több magyar turista látogatott Horvátországba, mint egy évvel korábban. Április végéig 39 ezer magyar vendég érkezett az országba, akik 110 ezer vendégéjszakát töltöttek el, ami 8, illetve 12 százalékos növekedést jelent. Idén már két légitársaság is összeköti Budapestet Zadarral és Dubrovnikkal, a nyári szezonban pedig vasúti járatok is közlekednek majd Split és Rijeka felé. A Horvát Idegenforgalmi Közösség a "horvát lassulás művészetével" csábítja a turistákat, miközben a határ menti Muraköz régió is jelentős fejlesztésekre készül.

Rekordot ígérnek az idei évre a horvát turisztikai szezon kezdeti adatai, 2026 első négy hónapjában a tavalyinál tizedével több magyar vendég látogatott Horvátországba - közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti igazgatója.

Ivana Herceg elmondta: az április 25-ig mért adatok szerint 39 ezer magyar turista érkezett az idén Horvátországba, ahol összesen 110 ezer vendégéjszakát töltöttek el.

Ez a 2025-ös év hasonló időszakához képest 8 százalékos növekedés az érkezések, és 12 százalékos emelkedés a vendégéjszakák számában, ami az idei év egészére rekordot vetít előre.

A korábbi közlés szerint Horvátországba tavaly csaknem 785 ezer magyar vendég érkezett, akik összesen 3,76 millió vendégéjszakát töltöttek el. Ez az érkezések számában 0,6 százalékos, a vendégéjszakákéban pedig 3 százalékos csökkenés volt 2024-hez képest.

Adataik szerint ugyanebben az időszakban összesen 2 millió külföldi vendéget és 5,5 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami 4 százalékkal több látogatót és 2 százalékkal több vendégéjszakát jelent a múlt évhez képest.

A külföldiek számára a legnépszerűbb utazási célpontok közé Zágráb, Dubrovnik, Split és Rovinj tartozik, a vezető küldőpiac pedig Németország, Szlovénia és Ausztria volt az eddigi hónapokban. A magyar vendégek átlagosan 2,8 éjszakát töltöttek el Horvátországban, számukra a Kvarner régió, Isztria és Zadar megye volt a legkedveltebb úti cél, a városok közül pedig Zágráb, Opatija, Rovinj, Crikvenica és Umag.

Ivana Herceg arról is beszélt, hogy idén először már két légitársaság két adriai várossal is összeköti Horvátországot és Magyarországot. A WizzAir hetente ötször Zárába (Zadar), háromszor pedig Dubrovnikba, a Ryanair ugyanakkor Zárába és Dubrovnikba is hetente négy-négy alkalommal közlekedik június eleje és szeptember vége között.

Hozzátette, hogy a vasúti összeköttetésekről egyelőre nincs pontos információ, de a tervek szerint

Budapestről Split és Fiume (Rijeka) három vonatpárral lesz elérhető a nyári szezonban.

A Horvát Idegenforgalmi Közösség igazgatója kitért arra, idén az utazókat azzal invitálják Horvátországba, hogy fedezzék fel a "horvát lassulás művészetét", a gondtalan, sietség nélküli mediterrán szemléletet a rohanó hétköznapok után. Jelezte azt is, hogy ebben az évben indították el Horvátországban a Local Host elnevezésű minőségjelölési és tanúsítási rendszert, ami az autentikus horvát vendégszeretetet és helyi értékeket képviselő szállásadókat és szolgáltatókat tünteti fel.

A sajtótájékoztatón Tonia Bermanec, a magyar határ menti Muraköz régió turisztikai hivatalának főmunkatársa elmondta: a régióban 83 kulturális örökségelemet tartanak számon, amelyből 19 országosan védett szellemi kulturális örökség, közülük a muraközi népdalt az UNESCO szellemi kulturális örökségeként is nyilvántartják. A magyar határtól néhány kilométerre fekvő Zalaújváron (Pribislavec) az egykori Festetics-kastélyt modern élményközponttá alakítják, az Alsódomboruban (Donja Dubrava) található Hirschler-palotát pedig a Muraközi Népdal Palotája elnevezésű látogatóközpontként újítják fel, a két projektre együttesen 12 millió eurót fordítanak.

Filip Horvat, a csáktornyai turisztikai hivatal főmunkatársa Muraköz megye székhelyéről, a szigetvári hős Zrínyi Miklós szülővárosáról beszélt, amelynek egyik legjelentősebb kulturális eseménye a lovagi torna köré szerveződő Porcijunkulovo fesztivál.

A rendezvényen részt vett Mladen Andrlic, Horvátország budapesti nagykövete, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy a turizmus, a történelem és az emberi kapcsolatok továbbra is fontos "kötőanyagnak" számítanak a horvátok és a magyarok között.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images