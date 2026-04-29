Elképesztő roham indult Magyarországról: már most rekordot várnak Horvátországban

Rekordot ígérnek az idei évre a horvát turisztikai szezon kezdeti adatai, 2026 első négy hónapjában a tavalyinál tizedével több magyar vendég látogatott Horvátországba - közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti igazgatója.
Ivana Herceg elmondta: az április 25-ig mért adatok szerint 39 ezer magyar turista érkezett az idén Horvátországba, ahol összesen 110 ezer vendégéjszakát töltöttek el.
Ez a 2025-ös év hasonló időszakához képest 8 százalékos növekedés az érkezések, és 12 százalékos emelkedés a vendégéjszakák számában, ami az idei év egészére rekordot vetít előre.
A korábbi közlés szerint Horvátországba tavaly csaknem 785 ezer magyar vendég érkezett, akik összesen 3,76 millió vendégéjszakát töltöttek el. Ez az érkezések számában 0,6 százalékos, a vendégéjszakákéban pedig 3 százalékos csökkenés volt 2024-hez képest.
Adataik szerint ugyanebben az időszakban összesen 2 millió külföldi vendéget és 5,5 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami 4 százalékkal több látogatót és 2 százalékkal több vendégéjszakát jelent a múlt évhez képest.
A külföldiek számára a legnépszerűbb utazási célpontok közé Zágráb, Dubrovnik, Split és Rovinj tartozik, a vezető küldőpiac pedig Németország, Szlovénia és Ausztria volt az eddigi hónapokban. A magyar vendégek átlagosan 2,8 éjszakát töltöttek el Horvátországban, számukra a Kvarner régió, Isztria és Zadar megye volt a legkedveltebb úti cél, a városok közül pedig Zágráb, Opatija, Rovinj, Crikvenica és Umag.
Ivana Herceg arról is beszélt, hogy idén először már két légitársaság két adriai várossal is összeköti Horvátországot és Magyarországot. A WizzAir hetente ötször Zárába (Zadar), háromszor pedig Dubrovnikba, a Ryanair ugyanakkor Zárába és Dubrovnikba is hetente négy-négy alkalommal közlekedik június eleje és szeptember vége között.
Hozzátette, hogy a vasúti összeköttetésekről egyelőre nincs pontos információ, de a tervek szerint
Budapestről Split és Fiume (Rijeka) három vonatpárral lesz elérhető a nyári szezonban.
A Horvát Idegenforgalmi Közösség igazgatója kitért arra, idén az utazókat azzal invitálják Horvátországba, hogy fedezzék fel a "horvát lassulás művészetét", a gondtalan, sietség nélküli mediterrán szemléletet a rohanó hétköznapok után. Jelezte azt is, hogy ebben az évben indították el Horvátországban a Local Host elnevezésű minőségjelölési és tanúsítási rendszert, ami az autentikus horvát vendégszeretetet és helyi értékeket képviselő szállásadókat és szolgáltatókat tünteti fel.
A sajtótájékoztatón Tonia Bermanec, a magyar határ menti Muraköz régió turisztikai hivatalának főmunkatársa elmondta: a régióban 83 kulturális örökségelemet tartanak számon, amelyből 19 országosan védett szellemi kulturális örökség, közülük a muraközi népdalt az UNESCO szellemi kulturális örökségeként is nyilvántartják. A magyar határtól néhány kilométerre fekvő Zalaújváron (Pribislavec) az egykori Festetics-kastélyt modern élményközponttá alakítják, az Alsódomboruban (Donja Dubrava) található Hirschler-palotát pedig a Muraközi Népdal Palotája elnevezésű látogatóközpontként újítják fel, a két projektre együttesen 12 millió eurót fordítanak.
Filip Horvat, a csáktornyai turisztikai hivatal főmunkatársa Muraköz megye székhelyéről, a szigetvári hős Zrínyi Miklós szülővárosáról beszélt, amelynek egyik legjelentősebb kulturális eseménye a lovagi torna köré szerveződő Porcijunkulovo fesztivál.
A rendezvényen részt vett Mladen Andrlic, Horvátország budapesti nagykövete, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy a turizmus, a történelem és az emberi kapcsolatok továbbra is fontos "kötőanyagnak" számítanak a horvátok és a magyarok között.
