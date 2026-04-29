Elmondta Magyar Péter, mi a tervük a Szuverenitásvédelmi Hivatallal

Haladéktalanul megszüntetjük a politikai bunkósbotként és kifizetőhelyként működő Szuverenitásvédelmi Sóhivatalt. Ezzel spórolunk hatmilliárd forint közpénzt

– írta közösségi oldalán Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke a kampányban többször tett utalást arra, hogy hatalomra kerülésük esetén a hivatalt teljesen megszüntetnék. Tavaly május 15-én például azt mondta, „sóval hintjük be a Szuverenitásvédelmi Hivatal helyét”.

Nem sokkal Magyar Péter posztja előtt a hivatal vezetője, Lánczi Tamás is bejegyzést tett közzé a Facebookon, először az április 12-i választások óta.

