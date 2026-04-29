  • Megjelenítés
Elmondta Magyar Péter, mi a tervük a Szuverenitásvédelmi Hivatallal
Gazdaság

Portfolio
Magyar Péter leendő miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy haladéktalanul megszüntetik az Orbán-kormány által 2024-ben létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatalt.

Haladéktalanul megszüntetjük a politikai bunkósbotként és kifizetőhelyként működő Szuverenitásvédelmi Sóhivatalt. Ezzel spórolunk hatmilliárd forint közpénzt

– írta közösségi oldalán Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke a kampányban többször tett utalást arra, hogy hatalomra kerülésük esetén a hivatalt teljesen megszüntetnék. Tavaly május 15-én például azt mondta, „sóval hintjük be a Szuverenitásvédelmi Hivatal helyét”.

Nem sokkal Magyar Péter posztja előtt a hivatal vezetője, Lánczi Tamás is bejegyzést tett közzé a Facebookon, először az április 12-i választások óta.

Még több Gazdaság

Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Megszólalt Király Júlia: nemcsak az Erstét, minket is többször megzsaroltak
Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility