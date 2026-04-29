Érdemtelenségre hivatkozva elbocsátotta a GVH Berezvai Zombort, a Piackutatási Iroda vezetőjét

Több mint hét év után távozik a GVH Versenyközgazdasági és Piackutatási Irodájának éléről Berezvai Zombor. A szakember a LinkedIn-oldalán számolt be arról, hogy a hivatal elnöke érdemtelenségre hivatkozva mentette fel. Ezt hivatalosan az elvárható szakmai elhivatottság hiányával indokolták.

Berezvai szerint azonban a valós ok egy közelmúltbeli, a Partizánnak adott interjúja volt.

Ebben részletesen beszélt arról, hogyan rendelik alá a papíron független hivatal működését a kormánypárt és a NER érdekeinek.

A közgazdász az interjúban elmondta, hogy az utóbbi időben az ő területén egy új, elsődleges szempont érvényesült. Figyelniük kellett arra, hogy a szakmai jelentésekbe véletlenül se kerüljön a kormány számára kellemetlen megállapítás. A szövegeket ráadásul rendszeresen átírta a GVH kommunikációs vezetője. Berezvai állítása szerint a politikai nyomást először a Bige Lászlóhoz köthető Nitrogénművek Zrt. elleni, szerinte jelentősen felnagyított eljárás során tapasztalta, majd a Lidlre kiszabott 186 millió forintos bírság kapcsán is szembesült vele. Saját bőrén akkor érezte a retorziót, amikor egy tanulmányában kimutatta: a benzinárstop kivezetése után magasabbak lettek az árak, mintha be sem vezették volna az intézkedést. Ezt követően felszólították, hogy a közösségi oldaláról törölje a munkahelyét.

A Gazdasági Versenyhivatal egy sajtóközleményben reagált a vádakra.

Közölték, hogy a megjelent állítások miatt belső vizsgálatot indítottak, amely megállapította: a volt irodavezető nyilatkozatai teljesen megalapozatlanok és valótlanok. A hivatal szerint Berezvai visszaesőként, folytatólagosan sértette meg a munkavégzésre és titoktartásra vonatkozó szabályokat, valamint a belső etikai kódex előírásait.

A GVH álláspontja szerint

a közgazdász a tisztességtelen magatartásával, az intézmény jó hírnevének rontásával, valamint a közigazgatásba vetett bizalom rombolásával kimerítette az érdemtelenség fogalmát, ezért döntöttek a felmentése mellett.

A hivatal egyúttal határozottan visszautasított minden, a politikai befolyásolásra vonatkozó vádat. Hangsúlyozták, hogy munkatársaik függetlenül, más szervektől elkülönülten, és kizárólag a jogszabályoknak alárendelve végzik a munkájukat.