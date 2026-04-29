Európa gigászi tervét most egy régóta halogatott probléma fojtogatja

Európa energiaellátásának biztonsága és versenyképessége egyaránt erősítésre szorul, amit jelentős részben a fosszilis energiahordozók költséges importjától való függőség csökkentésével lehetne előmozdítani. Ezt a villamosítás és a belföldi megújulóenergia-termelés gyors bővítése révén lehetne elérni, amihez viszont elengedhetetlen a villamosenergia-hálózat nagy léptékű fejlesztése, amint arra számos elemzés, például a meghatározó Draghi-jelentés is rámutatott.
Azonban sok európai országban
a korlátozott hálózati kapacitás már most is lassítja az új erőmű-telepítési projekteket, az elektrifikációt, illetve az ipari gyártókapacitás bővítését.
Nagy mennyiségű megújuló energia beruházás áll sorban csatlakozásra várva, a gyárak többéves késésekkel szembesülnek a termelés bővítése során, az adatközpont-fejlesztők biztonságosabb, gyorsabb csatlakozást ígérő régiókba költöznek, a hálózati torlódások kezelésének növekvő (fogyasztói) költségei pedig további nyomást jelentenek.
Az EMBER független thinktank elemzése szerint
- a hálózati korlátok miatt legalább 120 gigawatt (GW) tervezett megújulóenergia-projekt megvalósítása van veszélyben az EU-ban;
- 2030-ig több mint 1,5 millió háztartás tetőre telepített napelemes rendszerének hálózati csatlakoztatása szenvedhet el késedelmet hasonló okból;
- több országban új ipari nagyfogyasztók (gyárak) és új háztartási fogyasztó berendezések, a hőszivattyúk és elektromos töltők csatlakozásait is korlátozza a kapacitáshiány;
- vezeték nélküli megoldásokkal, vagyis a hálózat bővítése nélkül azonban akár 185 GW-nyi hálózati kapacitás is felszabadítható az igények kielégítésére.
Európának sürgős intézkedéseket kell tennie a hálózati szűk keresztmetszetek kezelése érdekében, beleértve az adminisztratív folyamatok reformját és a vezeték nélküli megoldások alkalmazását is - hangsúlyozza a jelentés, amely témakörönként 8-20, adatot szolgáltató tagállam hálózati helyzetét elemezte.
Ezzel nem csak új erőművek csatlakozása előtt nyílna meg az út, hanem olyan új fogyasztó típusok számára is, mint például az adatközpontok.
A jelentés szerint
a nagyobb elmaradás nem az elosztó, hanem az átviteli hálózatok területén mutatkozik,
amelyek fejletlensége önmagában közel 105 GW-nyi új megújulóenergia-termelő kapacitás rendszerbe integrálását akadályozhatja meg az évtized végéig.
Magyarország nem szerepel a jelentésben, de egyebek mellett
- a nagyméretű megújuló erőművek új hálózati csatlakozási lehetőségeinek hiánya, valamint
- a bizonyos körzetekben a háztartási méretű napelemes rendszerekre vonatkozóan továbbra is fennálló betáplálási korlátozások alapján megállapítható, hogy
a megfelelő mennyiségű hálózati kapacitás hiánya itthon is fékezi az energiaátállást, miközben az ország már így is lemaradóban van a megújulóenergia-termelés és -felhasználás szempontjából.
A hálózati kapacitások szűkössége nem csak a jövőben tervezett, hanem a hálózati csatlakozási megállapodások megkötésére már sorban álló projektek megvalósítását is késleltetheti. Bár a 27 tagú EU-ból csak 8 ország adatai álltak az elemzés rendelkezésére, ebben a 8 országban is közel 700 GW megújulóenergia-termelő projekt vár hálózati csatlakozásra, ami - az igények egy részének spekulatív jellege mellett is - rávilágít a hálózati hozzáférés iránti kereslet mértékére.
Érzékeltetésül: a sorban álló projektek által képviselt volumen meghaladja a 2025 végén az EU egészében működő nap- és szélerőművek összesített beépített teljesítőképességét.
A feladat fontosságára tekintettel Európa nem várhat sokáig az új villamosenergia-vezetékekre, és akadnak is olyan azonnali intézkedési lehetőségek, amelyekkel gyorsan többletkapacitás szabadítható fel a meglévő hálózatból.
- Az új infrastruktúra telepítést nem igénylő, "vezetékmentes" eljárások (szoftveres és hardveres megoldások, illetve nem fix csatlakozási megállapodások) a hálózati működés költséghatékony optimalizálásával 140–185 GW kapacitást szabadíthatnának fel Európa-szerte, ami nagyjából fedezné a jelentéstevő országokban azonosított hiányt.
- További előrelépési lehetőséget jelent a kapacitás-kiosztási, illetve a csatlakozási folyamat hatékonyságának javítása például olyan mechanizmusok bevezetésével, amelyek célja a kapacitás legnagyobb értékű és legnagyobb valószínűséggel megvalósuló projektekhez történő aktív elosztása.
- Mindemellett a thinktank szerint a hálózati csatlakozási folyamatok nemzeti reformjára is szükség van a projektfejlesztés felgyorsításához, a spekulatív projektek kiszűréséhez és a megvalósítható projektek előtérbe helyezéséhez.
Az uniós szintű politika a 2023-as hálózati cselekvési tervvel, a villamosenergia-piaci jogszabályok 2024-es felülvizsgálatával és a 2025-ös európai hálózati csomaggal elkezdte kezelni a kihívást, de a megvalósítás végső soron a nemzeti kormányoktól, a szabályozó hatóságoktól és a hálózatüzemeltetőktől függ. A nemzeti szakpolitikai intézkedések végrehajtását segíti az Európai Bizottság által a hatékony és időben történő hálózati csatlakozásokról tavaly év végén közzétett útmutató is.
A témához kapcsolódóan a Portfolio Business podcast adásunkban beszélgettünk Balasa Leventével, a Siemens Zrt. Smart Infrastructure divíziójának vezetőjével arról, hogy a hazai villamosenergia-hálózat milyen kihívásokkal néz szembe.
Címlapkép forrása: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images
