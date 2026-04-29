Európa gigászi tervét most egy régóta halogatott probléma fojtogatja

Az Európai Unió villamosenergia-hálózata nincs felkészülve a közösség energiafüggetlenedési, -költségcsökkentési és versenyképesség-növelési céljainak elérésére. Az alapvető probléma a tempó, a hálózatfejlesztés, az infrastruktúra bővítése ugyanis egyszerűen nem tartott lépést az energiaátállás sebességével, noha a szükséges tőke és politikai akarat jelen van. A gyors és ambiciózus beavatkozás hiánya alááshatja Európa biztonsági és versenyképességi célkitűzéseit, állapítja meg egy új elemzés.

Európa energiaellátásának biztonsága és versenyképessége egyaránt erősítésre szorul, amit jelentős részben a fosszilis energiahordozók költséges importjától való függőség csökkentésével lehetne előmozdítani. Ezt a villamosítás és a belföldi megújulóenergia-termelés gyors bővítése révén lehetne elérni, amihez viszont elengedhetetlen a villamosenergia-hálózat nagy léptékű fejlesztése, amint arra számos elemzés, például a meghatározó Draghi-jelentés is rámutatott.

Azonban sok európai országban

a korlátozott hálózati kapacitás már most is lassítja az új erőmű-telepítési projekteket, az elektrifikációt, illetve az ipari gyártókapacitás bővítését.

Nagy mennyiségű megújuló energia beruházás áll sorban csatlakozásra várva, a gyárak többéves késésekkel szembesülnek a termelés bővítése során, az adatközpont-fejlesztők biztonságosabb, gyorsabb csatlakozást ígérő régiókba költöznek, a hálózati torlódások kezelésének növekvő (fogyasztói) költségei pedig további nyomást jelentenek.

Az EMBER független thinktank elemzése szerint

a hálózati korlátok miatt legalább 120 gigawatt (GW) tervezett megújulóenergia-projekt megvalósítása van veszélyben az EU-ban;

2030-ig több mint 1,5 millió háztartás tetőre telepített napelemes rendszerének hálózati csatlakoztatása szenvedhet el késedelmet hasonló okból;

több országban új ipari nagyfogyasztók (gyárak) és új háztartási fogyasztó berendezések, a hőszivattyúk és elektromos töltők csatlakozásait is korlátozza a kapacitáshiány;

vezeték nélküli megoldásokkal, vagyis a hálózat bővítése nélkül azonban akár 185 GW-nyi hálózati kapacitás is felszabadítható az igények kielégítésére.

Európának sürgős intézkedéseket kell tennie a hálózati szűk keresztmetszetek kezelése érdekében, beleértve az adminisztratív folyamatok reformját és a vezeték nélküli megoldások alkalmazását is - hangsúlyozza a jelentés, amely témakörönként 8-20, adatot szolgáltató tagállam hálózati helyzetét elemezte.

Ezzel nem csak új erőművek csatlakozása előtt nyílna meg az út, hanem olyan új fogyasztó típusok számára is, mint például az adatközpontok.

A jelentés szerint

a nagyobb elmaradás nem az elosztó, hanem az átviteli hálózatok területén mutatkozik,

amelyek fejletlensége önmagában közel 105 GW-nyi új megújulóenergia-termelő kapacitás rendszerbe integrálását akadályozhatja meg az évtized végéig.

Magyarország nem szerepel a jelentésben, de egyebek mellett

a nagyméretű megújuló erőművek új hálózati csatlakozási lehetőségeinek hiánya, valamint

a bizonyos körzetekben a háztartási méretű napelemes rendszerekre vonatkozóan továbbra is fennálló betáplálási korlátozások alapján megállapítható, hogy

a megfelelő mennyiségű hálózati kapacitás hiánya itthon is fékezi az energiaátállást, miközben az ország már így is lemaradóban van a megújulóenergia-termelés és -felhasználás szempontjából.

A hálózati kapacitások szűkössége nem csak a jövőben tervezett, hanem a hálózati csatlakozási megállapodások megkötésére már sorban álló projektek megvalósítását is késleltetheti. Bár a 27 tagú EU-ból csak 8 ország adatai álltak az elemzés rendelkezésére, ebben a 8 országban is közel 700 GW megújulóenergia-termelő projekt vár hálózati csatlakozásra, ami - az igények egy részének spekulatív jellege mellett is - rávilágít a hálózati hozzáférés iránti kereslet mértékére.

Érzékeltetésül: a sorban álló projektek által képviselt volumen meghaladja a 2025 végén az EU egészében működő nap- és szélerőművek összesített beépített teljesítőképességét.

A feladat fontosságára tekintettel Európa nem várhat sokáig az új villamosenergia-vezetékekre, és akadnak is olyan azonnali intézkedési lehetőségek, amelyekkel gyorsan többletkapacitás szabadítható fel a meglévő hálózatból.

Az új infrastruktúra telepítést nem igénylő, "vezetékmentes" eljárások (szoftveres és hardveres megoldások, illetve nem fix csatlakozási megállapodások) a hálózati működés költséghatékony optimalizálásával 140–185 GW kapacitást szabadíthatnának fel Európa-szerte, ami nagyjából fedezné a jelentéstevő országokban azonosított hiányt.

Further előrelépési lehetőséget jelent a kapacitás-kiosztási, illetve a csatlakozási folyamat hatékonyságának javítás a például olyan mechanizmusok bevezetésével, amelyek célja a kapacitás legnagyobb értékű és legnagyobb valószínűséggel megvalósuló projektekhez történő aktív elosztása.

Mindemellett a thinktank szerint a hálózati csatlakozási folyamatok nemzeti reformjára is szükség van a projektfejlesztés felgyorsításához, a spekulatív projektek kiszűréséhez és a megvalósítható projektek előtérbe helyezéséhez.

Az uniós szintű politika a 2023-as hálózati cselekvési tervvel, a villamosenergia-piaci jogszabályok 2024-es felülvizsgálatával és a 2025-ös európai hálózati csomaggal elkezdte kezelni a kihívást, de a megvalósítás végső soron a nemzeti kormányoktól, a szabályozó hatóságoktól és a hálózatüzemeltetőktől függ. A nemzeti szakpolitikai intézkedések végrehajtását segíti az Európai Bizottság által a hatékony és időben történő hálózati csatlakozásokról tavaly év végén közzétett útmutató is.

