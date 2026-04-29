Fájdalmas bejelentést tettek a kutatók: egy Dániával egyenlő területű esőerdő tűnt el örökre

Tavaly ugyan jelentősen csökkent a trópusi esőerdők pusztulása, de továbbra is magas szinten volt. Világszerte 4,3 millió hektár, vagyis egy Dániához fogható területen tűnt el esőerdő - derült ki a Maryland Egyetemnek a World Resources Institute (WRI) környezetvédelmi agytröszt által kiértékelt adataiból.

A WRI jelentésében arról írt, hogy 2025-ben az azt megelőző rekordévhez képest 36 százalékkal esett vissza az esőerdők pusztulása.

Egy ilyen mérvű visszaesés egy éven belül bátorító, azt mutatja, hogy mire képes a határozott kormányzati cselekvés

- jelentette ki Elizabeth Goldman, a WRI szóvivője. Ugyanakkor az esőerdők pusztulásának mértéke még így is lényegesen magasabb a korábban mért szinteknél: 46 százalékkal volt magasabb az egy évtizede mértnél, ami azt jelenti, hogy percenként mintegy 11 focipálya méretű erdőség tűnik el.

Az erdőpusztulás csökkenésének nagy része Brazíliának köszönhető, pedig az erdőség vesztesége - nem számítva a tűzvészeket - 41 százalékkal csökkent, és rekordalacsony szintre süllyedt. E területek nagy része az Amazonas-vidéken található, amely a Föld egyik legfontosabb szén-dioxid-tárolójának számít, és központi szerepet játszik a globális klímavédelemben. Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök már 2023-as hivatalba lépésekor bejelentette, hogy erősíteni fogja a környezet- és klímavédelmet, 2030-ra pedig nullára csökkenteni az erdőirtást.

Mindazonáltal nehéz különbséget tenni a tűz és nem tűz okozta erdőpusztulás között, mindemellett a trópusi régiókban a legtöbb tűz emberi tevékenység következménye, de azokat az éghajlati viszonyok felerősítik. A tűzeseteknek tavaly összességében nagyobb jelentősége volt, és a világszerte bekövetkezett faállomány-veszteség mintegy 42 százalékát okozták – közölte Peter Potapov, a WRI kutatója.

Brazília mellett regionális szinten eltérő tendenciák figyelhetők meg. Több országban is magas szinten maradt az erdőveszteség, többek között Bolíviában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Peruban, Laoszban és Madagaszkáron. A jelentés az okok között a mezőgazdasági terjeszkedést, a bányászatot, a tüzeket, valamint a helyi lakosság élelmiszer- és energiaellátásának erdőtől való függését említi.

Az erdőirtás 2030-ig történő leállítására vonatkozó nemzetközi cél jelenleg elérhetetlennek tűnik. A jelentés szerint a jelenlegi veszteség körülbelül 70 százalékkal haladja meg az ehhez szükséges szintet.

A trópusi esőerdők döntő fontosságúak az éghajlati stabilitás és a biológiai sokféleség szempontjából, és meghatározók azon emberek millióinak is, akik élelmük, jövedelmük és a szélsőséges időjárási jelenségektől való védelem tekintetében rájuk vannak utalva.

