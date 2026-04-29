Gazdasági fordulópont? Júniusban Debrecenben is a gazdasági kilátások lesznek a középpontban
Gazdasági fordulópont? Júniusban Debrecenben is a gazdasági kilátások lesznek a középpontban

Magyarország és a keleti országrész gazdasági kihívásainak, a vállalati, kkv-szereplők tlaálkozási pontjának ad otthon a Portfolio Debrecen Economic Forum június 9-én. A konferencia mindazokat érinti, akik a régió és az ország gazdasági jövőjének alakításában kívánnak részt venni. Ez az esemény egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a legfrissebb gazdasági megatrendeket, a 2026 második félévében várható kihívásokat és megoldásokat egy helyen ismerjük meg. Tekintse meg a részletes programot és az előadók teljes listáját!

Debrecen, mint a keleti országrész meghatározó innovációs és üzleti központja, ideális helyszínt biztosít ahhoz, hogy a régió gazdasági szereplői találkozzanak és megvitassák a jövő kihívásait.

A konferencia különleges értéke, hogy egyszerre foglalkozik a helyi sajátosságokkal - Debrecen és környékének fejlődésével, a kkv-k finanszírozhatóságával - valamint a keleti országrészre jellemző kihívásokkal - mint a munkaerőpiaci adottságok, vagy az autóipari beágyazódottság, de emellett a globális trendekkel is, úgy mint energiapiaci ellátásbiztonság vagy az AI jövőformálása. Ezek mellett a konferencia egyik kiemelt témája Magyarország gazdasági perspektívája és a 2026-os második félév lehetőségei.

A konferencia nemcsak a gazdasági aktualitásokkal foglalkozik, hanem értékes networking lehetőségeket is teremt a helyi és régiós vállalkozások, valamint a kis-, közép- és nagyvállalatok képviselői számára.

Debrecen Economic Forum 2026
Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.
Akikre érdemes lesz odafigyelni

A konferencia előadói között a gazdasági élet meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat és látásmódjukat a résztvevőkkel. A program során olyan szakértők fognak megszólalni, akik napi szinten alakítják a magyar gazdaság jövőjét.

Még több Gazdaság

Meglépi a miniszter: teljesen átalakítják az életmentő kezelések támogatását Magyarországon

Mondja el véleményét a Pénzcentrumról – olvasói felmérést indít a Portfolio Csoport

Rálőttek egy óvodára Budapest mellett

Bod Péter Ákos
Budapesti Corvinus Egyetem, MTA doktora, egyetemi tanár
Bod Péter Ákos a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora. 1975-ben szerzett közgazdasági diplomát Budapesten, kutatóintézeti munkát végzett, hazai és külföldi egyetemeken oktatott 1
Marossy Virág
Debreceni Vagyonkezelő Zrt., vezérigazgató
Marossy Virág a Nyíregyházi Egyetemen szerezte diplomáját Nemzetközi Kapcsolatok szakon.   Karrierjét a Globális Üzleti Szolgáltatás (BSC) szegmensben indította el, ahol kihasználta a szekt
Tardos Gergely
OTP Bank, Elemzési Központ, igazgató
Tardos Gergely 2000-ben végzett a Budapesti Közgazdasági egyetem pénzügy szakán. Ezt követően a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági, majd pénzpolitikai főosztályán dolgozott. Szakterülete a vállalati szf
Szabó Sándor
Szinorg Universal Zrt., általános vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag
Szabó Sándor okleves közgazdászként végzett a Debreceni Egyetemen 2004-ben. Pályafutása során a bankszektorban szerzett széles körű szakmai és vezetői tapasztalatot, korábban olyan pénzintézeteknél tö
Nyitrai Zsolt
XANGA Investment & Development Group, kockázatkezelési igazgató
A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán végeztem 1997-ben. Az egyetemi tanulmányok alatt kedveltem meg az ipargazdaságtan és a szervezés területét. Ez az érdeklődés a későbbiekben is megmaradt. Az
Pécskay Zoltán
EDC Debrecen, ügyvezető
Pécskay Zoltán közgazdászként végzett a Debreceni Egyetemen, majd több, mint 10 évig könyvvizsgálattal, valamint Európai Uniós pályázatokkal, illetve projektmenedzsmenttel foglalkozott. Az EDC Debrece
Krizsán Gábor
Dryvit Profi Kft., üzletfejlesztési igazgató
Krizsán Gábor több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a létesítménygazdálkodás, ingatlanmenedzsment és üzletfejlesztés területén. Jelenleg a Dryvit Profi Kft. üzletfejlesztési igazgatójaként dolg
Madár István
Portfolio Csoport, vezető elemző
Madár István a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem végzett 1997-ben. 2013-ig az egyetem Gazdaságpolitika Tanszékének oktatója. Emellett 2000-től 2006-ig a Világgazdaság napilap újságírója, szerkesz
Forró témák a gazdasági szektor minden szegmenséből

A konferencia programja a legaktuálisabb gazdasági kérdések széles spektrumát öleli fel:

  • Élénkülhet-e a magyar gazdaság?
  • Kereskedelmi háború, globális recessziós veszélyek - Mit eredményeznek a közel-keleti konfliktusok?
  • A választások tükrében - Mire készül a magyar gazdaságpolitika a második félévben?
  • Magyar versenyképesség régiós összevetésben
  • Debrecen fejlesztési íve - Víziók és a következő lépések
  • Vállalati finanszírozás: pénzbőség vagy éhínség?
  • Vállalati kihívások és lehetőségek
  • Van elegendő munkaerő Kelet-Magyarországon?
  • Mit hozhat a mesterséges intelligencia a vállalati működésbe?

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter
