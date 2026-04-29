Gazdasági fordulópont? Júniusban Debrecenben is a gazdasági kilátások lesznek a középpontban

Debrecen, mint a keleti országrész meghatározó innovációs és üzleti központja, ideális helyszínt biztosít ahhoz, hogy a régió gazdasági szereplői találkozzanak és megvitassák a jövő kihívásait.
A konferencia különleges értéke, hogy egyszerre foglalkozik a helyi sajátosságokkal - Debrecen és környékének fejlődésével, a kkv-k finanszírozhatóságával - valamint a keleti országrészre jellemző kihívásokkal - mint a munkaerőpiaci adottságok, vagy az autóipari beágyazódottság, de emellett a globális trendekkel is, úgy mint energiapiaci ellátásbiztonság vagy az AI jövőformálása. Ezek mellett a konferencia egyik kiemelt témája Magyarország gazdasági perspektívája és a 2026-os második félév lehetőségei.
A konferencia nemcsak a gazdasági aktualitásokkal foglalkozik, hanem értékes networking lehetőségeket is teremt a helyi és régiós vállalkozások, valamint a kis-, közép- és nagyvállalatok képviselői számára.
Akikre érdemes lesz odafigyelni
A konferencia előadói között a gazdasági élet meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat és látásmódjukat a résztvevőkkel. A program során olyan szakértők fognak megszólalni, akik napi szinten alakítják a magyar gazdaság jövőjét.
Forró témák a gazdasági szektor minden szegmenséből
A konferencia programja a legaktuálisabb gazdasági kérdések széles spektrumát öleli fel:
- Élénkülhet-e a magyar gazdaság?
- Kereskedelmi háború, globális recessziós veszélyek - Mit eredményeznek a közel-keleti konfliktusok?
- A választások tükrében - Mire készül a magyar gazdaságpolitika a második félévben?
- Magyar versenyképesség régiós összevetésben
- Debrecen fejlesztési íve - Víziók és a következő lépések
- Vállalati finanszírozás: pénzbőség vagy éhínség?
- Vállalati kihívások és lehetőségek
- Van elegendő munkaerő Kelet-Magyarországon?
- Mit hozhat a mesterséges intelligencia a vállalati működésbe?
Címlapkép forrása: Portfolio
