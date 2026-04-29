Gazdasági fordulópont? Júniusban Debrecenben is a gazdasági kilátások lesznek a középpontban

Debrecen, mint a keleti országrész meghatározó innovációs és üzleti központja, ideális helyszínt biztosít ahhoz, hogy a régió gazdasági szereplői találkozzanak és megvitassák a jövő kihívásait.

A konferencia különleges értéke, hogy egyszerre foglalkozik a helyi sajátosságokkal - Debrecen és környékének fejlődésével, a kkv-k finanszírozhatóságával - valamint a keleti országrészre jellemző kihívásokkal - mint a munkaerőpiaci adottságok, vagy az autóipari beágyazódottság, de emellett a globális trendekkel is, úgy mint energiapiaci ellátásbiztonság vagy az AI jövőformálása. Ezek mellett a konferencia egyik kiemelt témája Magyarország gazdasági perspektívája és a 2026-os második félév lehetőségei.

A konferencia nemcsak a gazdasági aktualitásokkal foglalkozik, hanem értékes networking lehetőségeket is teremt a helyi és régiós vállalkozások, valamint a kis-, közép- és nagyvállalatok képviselői számára.

Debrecen Economic Forum 2026 Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken. Információ és jelentkezés

Akikre érdemes lesz odafigyelni

A konferencia előadói között a gazdasági élet meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat és látásmódjukat a résztvevőkkel. A program során olyan szakértők fognak megszólalni, akik napi szinten alakítják a magyar gazdaság jövőjét.

Bod Péter Ákos Budapesti Corvinus Egyetem, MTA doktora, egyetemi tanár Bod Péter Ákos a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora. 1975-ben szerzett közgazdasági diplomát Budapesten, kutatóintézeti munkát végzett, hazai és külföldi egyetemeken oktatott 1 … Tovább

Marossy Virág Debreceni Vagyonkezelő Zrt., vezérigazgató Marossy Virág a Nyíregyházi Egyetemen szerezte diplomáját Nemzetközi Kapcsolatok szakon. Karrierjét a Globális Üzleti Szolgáltatás (BSC) szegmensben indította el, ahol kihasználta a szekt … Tovább

Tardos Gergely OTP Bank, Elemzési Központ, igazgató Tardos Gergely 2000-ben végzett a Budapesti Közgazdasági egyetem pénzügy szakán. Ezt követően a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági, majd pénzpolitikai főosztályán dolgozott. Szakterülete a vállalati szf … Tovább

Szabó Sándor Szinorg Universal Zrt., általános vezérigazgató-helyettes, igazgatósági tag Szabó Sándor okleves közgazdászként végzett a Debreceni Egyetemen 2004-ben. Pályafutása során a bankszektorban szerzett széles körű szakmai és vezetői tapasztalatot, korábban olyan pénzintézeteknél tö … Tovább

Nyitrai Zsolt XANGA Investment & Development Group, kockázatkezelési igazgató A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán végeztem 1997-ben. Az egyetemi tanulmányok alatt kedveltem meg az ipargazdaságtan és a szervezés területét. Ez az érdeklődés a későbbiekben is megmaradt. Az … Tovább

Pécskay Zoltán EDC Debrecen, ügyvezető Pécskay Zoltán közgazdászként végzett a Debreceni Egyetemen, majd több, mint 10 évig könyvvizsgálattal, valamint Európai Uniós pályázatokkal, illetve projektmenedzsmenttel foglalkozott. Az EDC Debrece … Tovább

Krizsán Gábor Dryvit Profi Kft., üzletfejlesztési igazgató Krizsán Gábor több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a létesítménygazdálkodás, ingatlanmenedzsment és üzletfejlesztés területén. Jelenleg a Dryvit Profi Kft. üzletfejlesztési igazgatójaként dolg … Tovább

Madár István Portfolio Csoport, vezető elemző Madár István a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem végzett 1997-ben. 2013-ig az egyetem Gazdaságpolitika Tanszékének oktatója. Emellett 2000-től 2006-ig a Világgazdaság napilap újságírója, szerkesz … Tovább

Forró témák a gazdasági szektor minden szegmenséből

A konferencia programja a legaktuálisabb gazdasági kérdések széles spektrumát öleli fel:

Élénkülhet-e a magyar gazdaság?

Kereskedelmi háború, globális recessziós veszélyek - Mit eredményeznek a közel-keleti konfliktusok?

A választások tükrében - Mire készül a magyar gazdaságpolitika a második félévben?

Magyar versenyképesség régiós összevetésben

Debrecen fejlesztési íve - Víziók és a következő lépések

Vállalati finanszírozás: pénzbőség vagy éhínség?

Vállalati kihívások és lehetőségek

Van elegendő munkaerő Kelet-Magyarországon?

Mit hozhat a mesterséges intelligencia a vállalati működésbe?

