Holnap kiderül, meglökte-e a magyar gazdaságot a választási kiköltekezés

Repülőrajt nélkül, de legalább szerény növekedéssel adhatja át az Orbán-kormány a gazdasági stafétát a Magyar-kormánynak. A Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzéseinek konszenzusa szerint az első negyedévben a gazdasági teljesítmény 0,5%-kal haladhatta meg az előző negyedévit, az éves alapú GDP-növekedés 1,3%-os lehetett.

Látszólag nem sok minden történt a magyar gazdaságban az idei év elején. A rendelkezésre álló (január-februári) adatok szerint

az export gyengélkedett,

gyengélkedett, az ipari és építőipari termelés folytatta cikkcakkos, de növekedést nem igazán mutató pályáját,

és termelés folytatta cikkcakkos, de növekedést nem igazán mutató pályáját, a lakossági fogyasztás szempontjából többé-kevésbé iránymutató kiskereskedelemben viszont kitartott a visszafogott, de egyenletes bővülés.

Ezek a havi jelentések összességében ugyanazt a képet vetítik elénk, mint amit már hosszú negyedévek óta látunk: a termelő ágazatok a nyomott külpiaci, illetve a gyenge belföldi beruházási kereslet miatt szenvednek, a GDP-t viszont stagnálásra tudja menteni az állami jövedelempolitika által hajtott belső fogyasztói kereslet. Vagyis a gazdasági növekedés mintázatában az elérhető részadatok szerint nincs extra újdonság.

Vagy mégis?

A holnap megjelenő első negyedéves GDP-adatoknak mégis vannak érdekességei. Az egyik, hogy az Orbán-kormány időszakának utolsó ilyen jelentése lesz a gazdaság állapotáról, ha úgy tetszik, ez lesz a Tisza-kormány öröksége. Számunkra azonban most egyelőre izgalmasabb az a kérdés, hogy a választás előtti utolsó negyedévnek vannak-e olyan "rejtett" különlegességei, ami miatt meglepetést okozhat a növekedési adat. Erre a válasz az, hogy lehetnek.

A választás előtt hagyományosan megindul az állami költekezés, osztogatás: elegendő, ha az egekbe emelkedő havi államháztartási hiányszámokra gondolunk. Mondhatnánk, hogy ha ennek van hatása a gazdasági aktivitásra, akkor meg kell látszódnia a havi adatokban is, ez azonban nem teljesen igaz. Egyrészt a márciusi gazdasági folyamatokról még részinformációink sincsenek. Másrészt a gazdaságnak van több olyan területe, amelyek a gazdaságstatisztika számára ilyen hamar még szinte láthatatlanok, például a szolgáltatásfogyasztás és a beruházások nagy része.

Ennek fényében nem csoda, hogy az elemzői várakozások erősen széttartanak. Vannak olyan szakértők, aki stagnálásnál alig várnak jobb eredményt az első negyedévre (0,1-0,2 százalékos negyedéves alapú növekedést), de vannak olyan közgazdászok is, akik az utóbbi három és fél év második legerősebb növekedésére számítanak (0,6-0,8% százalékra).

A jelentősen szóródó előrejelzések konszenzusa 0,5%-os GDP-növekedés az előző negyedévhez képest.

Ha végül a piac általános értékítélete igazolódik, éves alapon 1,3%-os gazdasági bővülés adódna, ami ha nem is veri az egeket, de szűk két év után az első egyessel kezdődő index lenne.

Az első negyedévben is a háztartások fogyasztása lehetett a növekedés motorja, amelyet érdemben támogathattak a különböző kormányzati jövedelemkiengedések – így a hathavi fegyverpénz, a 14. havi nyugdíj első részlete, valamint az SZJA-mentességek, emlékeztet Rodic Ádám, az MBH Bank szakértője, de hozzáteszi: az is egyértelműen látszik, hogy a háztartási betétállományt nagyban hizlalták ezek a pénzek, amiből arra következtethetünk, hogy a 2022-eshez hasonló fogyasztási bonanza nem volt a költségvetési pénzek miatt.

Rodic szerint a várva várt beruházási fellendülés nem az idei első negyedévben indult el, ezt a véleményt osztja Nagy János, az Erste Bank közgazdásza:

a beruházások tekintetében a kivárásé lehetett a főszerep: számos szereplő elhalaszthatott befektetési döntéseket az áprilisi választásokig.

A választási kivárás mellett a beruházásokra a régebb óta érvényes lehúzó erők is hatottak, például az uniós források hiánya, az állam és az önkormányzatok költségvetési helyzete, illetve a gyenge külső kereslet, ami szintén elbizonytalanítja a vállalkozásokat - mondja Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő elemzője.

A fentiek alapján a holnapi GDP-adat meglepetés faktora az lehet, hogy a választás előtti pénzpumpa vagy éppen a szavazás előtti kivárás hatása volt-e nagyobb a gazdaságban. Előbbit sejti Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Érzése szerint a választás előtti felpattanáshoz most is minden adott volt: a lakossági jövedelemnövekedés mellett a megugró kormányzati fogyasztás szintén stimulálhatta a gazdaságot.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2026. q1 éves 2026. q1 negyedéves 2026. éves átl. 2027. éves átl. Becsey Zsolt Unicredit Bank 0,9 0,2 1,1 2,6 Kiss Péter Amundi 1,5 0,7 1,4 2,8 Matheika Zoltán Kopint-Tárki 0,8 0,1 2,0 2,5 Nagy János Erste Bank 1,0 0,4 1,4 2,2 Németh Dávid K&H Bank 1,3 0,5 1,5 2,5 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 1,3 0,6 1,5 2,8 Rodic Ádám MBH Bank 1,3 0,5 1,6 3,1 Virovácz Péter ING Bank 1,6 0,8 1,5 2,3 konszenzus (medián) 1,3 0,5 1,5 2,6 Forrás: Portfolio

A szokásos pangásnál kicsit erősebbre várt első negyedév nem kapatta el túlságosan az elemzőket: a 2026 egészére vonatkozó GDP-előrejelzések szerények maradtak. "Még mindig úgy tűnik, hogy a világ egy jelentős része nem igazán mérte fel, hogy milyen mértékű energiapiaci, elsősorban az energiahordozókat, de másodsorban az ipart és az agráriumot érintő alapanyag-piaci sokkal is állunk szemben a Hormuzi-szoros lezárása kapcsán" - mondja Virovácz Péter, aki az elmúlt hetekben és hónapokban folyamatosan lefelé volt kénytelen módosítani a GDP-előrejelzéseket. Jelenleg az ING Bank nagyjából 1,5 százalékos gazdasági növekedéssel számol az idei évre vonatkozóan, ami egyébként a piaci konszenzusnak felel meg. Ugyanakkor minél tovább elhúzódik a közel-keleti háború lezárása, annál nagyobb negatív növekedési kockázatokkal nézünk farkasszemet. Ennek fényében mind az idei, mind pedig a jövő évi gazdasági kilátásokat érdemi lefelé mutató kockázatok övezik - hangsúlyozza a szakértő.

Visszafogottságról árulkodik Rodic Ádám prognózisa is. A fent említett külső tényezőkön túl kiemeli, hogy a német gazdasági növekedési kilátásokban az utóbbi 1-2 hónapban megint a romlás jelei látszanak: sajnos úgy tűnik, hogy a külső kereslet megint nem lesz kirobbanó, ahogyan az elmúlt években ez sajnos már megszokottá vált.

Becsey Zsolt az 1,1%-os idei előrejelzésével még borúlátóbb. Az Unicredit elemzője fordulatot az hozhatna, ha a vállalatok beruházási aktivitása növekedne. A hitelfelvételi kedv javult ugyan, de nincs még általános fellendülés a megrendelések körében. Az ipar is kulcstényező lesz, itt nem csak az új kapacitások hadrendbe állítását érdemes figyelni, hanem az európai konjunktúrát is. Az első európai jelek nem túl biztatók, ugyanakkor a hormuzi energiaválság nyomán a tiszta meghajtású járművekre és komponensekre emelkedhet a kereslet. A másik oldalról viszont a megnövekedett energiaárak nyomást gyakorolnak a külkereskedelmi mérlegre. Összességében fékezett habzáson mozog majd az idei GDP kiváltképp akkor, ha a költségvetést is ki kell igazítani. Ez utóbbiról csak nyáron kaphatunk pontosabb képet.

A friss prognózisok alapján 2026-os év egészére vonatkozó GDP-növekedési várakozások tovább romlottak. Egy hónapja 1,7%-os volt a konszenzus, egy éve még 3,3%.

