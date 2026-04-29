Itt a fordulat? Nagy beruházási hullám indulhat a magyar mezőgazdaságban

A hazai agrárhitelezés az elmúlt három évben érdemben nem növekedett, a hitelállomány jelenleg 1700 milliárd forinton stagnál.

A beruházási hajlandóság a gazdaság egészében alacsony. Ezt az agráriumban tovább súlyosbítják a tej- és sertéságazat nehézségei, valamint a KAP Stratégiai Tervben foglalt pályázatok folyamatainak csúszásai - hangzott el az OTP Bank agrár-sajtóreggelijén szerdán.

A szakemberek szerint ugyanakkor a tőkepiacok már beárazták a hazai kamatcsökkenést.

2027-re így reálissá válhat a 4-4,5 százalékos kamatszint, amely érdemi hatással lesz a beruházásokra. A megfelelő kedvezmények és garanciák kihasználásával, továbbá magasabb önerő bevonásával a gazdálkodók már most is a korábbi Növekedési Hitelprogramhoz (NHP) hasonló, rendkívül kedvező feltételekkel juthatnak forráshoz. Bár a bankszektor idén csupán mérsékelt, 1,5 százalékos GDP-növekedéssel számol, jövőre komolyabb beruházási hullám veheti kezdetét, amely kihat a gazdaság bővülésére is. Ezt a vállalatok jelentős likviditása és az uniós források beáramlása is támogatja. A stabil, 360-380 forint közötti euróárfolyam szintén segítené a piaci szereplők alkalmazkodását és a kiszámíthatóságot.

A fejlesztések megvalósításában kulcsszerepe van az állami intézményrendszernek. A Magyar Államkincstár tavaly 1500 milliárd forintot fizetett ki a gazdálkodóknak és az élelmiszeripari szereplőknek. Az idei egységes kérelmek alapján március végéig 830 milliárd forint jutott el mintegy 150 ezer igénylőhöz. Az ügyintézés gyorsítása érdekében az adminisztratív és a helyszíni ellenőrzéseknél már a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket is tesztelik. A pályázati folyamatok felgyorsítása elengedhetetlen. A jelenlegi intézményi leterheltség és az ágazati bizonytalanságok – például a tejágazatban megnövekedett megtérülési idők – miatt ugyanis a nyertes beruházások egy része is áll.

A szakértők szerint a forrásvesztés elkerülése érdekében az agrárforrások hatékonyabb kezelésére van szükség.

A blokkolt uniós források felszabadulása esetén pedig a kiemelten fontos öntözésfejlesztési programok mielőbbi elindítása lenne a legfőbb feladat.

A kiszámíthatatlanabbá váló gazdasági környezetben különösen felértékelődik a kis- és középvállalkozások biztonsága. Ezt a több mint 640 milliárd forintnyi agrár- és élelmiszeripari hitel mögött álló állami garanciavállalás teremti meg. A jelenlegi fázisban, amikor az új agrárpályázatok a tényleges megvalósítás szakaszába lépnek, a garanciaeszközök kritikus fontosságúvá válnak. Ezek a konstrukciók nemcsak a biztonságos forrásbevonást segítik elő. A kamat- és garanciadíjak mérséklésével, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésével hosszú távon is egyensúlyban tartják a cégek napi likviditását és fejlesztési céljait.

