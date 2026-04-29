Itt a fordulat? Nagy beruházási hullám indulhat a magyar mezőgazdaságban

A hazai agrárhitelezés az elmúlt három évben érdemben nem növekedett, a hitelállomány jelenleg 1700 milliárd forinton stagnál.
A beruházási hajlandóság a gazdaság egészében alacsony. Ezt az agráriumban tovább súlyosbítják a tej- és sertéságazat nehézségei, valamint a KAP Stratégiai Tervben foglalt pályázatok folyamatainak csúszásai - hangzott el az OTP Bank agrár-sajtóreggelijén szerdán.
A szakemberek szerint ugyanakkor a tőkepiacok már beárazták a hazai kamatcsökkenést.
2027-re így reálissá válhat a 4-4,5 százalékos kamatszint, amely érdemi hatással lesz a beruházásokra. A megfelelő kedvezmények és garanciák kihasználásával, továbbá magasabb önerő bevonásával a gazdálkodók már most is a korábbi Növekedési Hitelprogramhoz (NHP) hasonló, rendkívül kedvező feltételekkel juthatnak forráshoz. Bár a bankszektor idén csupán mérsékelt, 1,5 százalékos GDP-növekedéssel számol, jövőre komolyabb beruházási hullám veheti kezdetét, amely kihat a gazdaság bővülésére is. Ezt a vállalatok jelentős likviditása és az uniós források beáramlása is támogatja. A stabil, 360-380 forint közötti euróárfolyam szintén segítené a piaci szereplők alkalmazkodását és a kiszámíthatóságot.
A fejlesztések megvalósításában kulcsszerepe van az állami intézményrendszernek. A Magyar Államkincstár tavaly 1500 milliárd forintot fizetett ki a gazdálkodóknak és az élelmiszeripari szereplőknek. Az idei egységes kérelmek alapján március végéig 830 milliárd forint jutott el mintegy 150 ezer igénylőhöz. Az ügyintézés gyorsítása érdekében az adminisztratív és a helyszíni ellenőrzéseknél már a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket is tesztelik. A pályázati folyamatok felgyorsítása elengedhetetlen. A jelenlegi intézményi leterheltség és az ágazati bizonytalanságok – például a tejágazatban megnövekedett megtérülési idők – miatt ugyanis a nyertes beruházások egy része is áll.
A szakértők szerint a forrásvesztés elkerülése érdekében az agrárforrások hatékonyabb kezelésére van szükség.
A blokkolt uniós források felszabadulása esetén pedig a kiemelten fontos öntözésfejlesztési programok mielőbbi elindítása lenne a legfőbb feladat.
A kiszámíthatatlanabbá váló gazdasági környezetben különösen felértékelődik a kis- és középvállalkozások biztonsága. Ezt a több mint 640 milliárd forintnyi agrár- és élelmiszeripari hitel mögött álló állami garanciavállalás teremti meg. A jelenlegi fázisban, amikor az új agrárpályázatok a tényleges megvalósítás szakaszába lépnek, a garanciaeszközök kritikus fontosságúvá válnak. Ezek a konstrukciók nemcsak a biztonságos forrásbevonást segítik elő. A kamat- és garanciadíjak mérséklésével, valamint az adminisztrációs terhek csökkentésével hosszú távon is egyensúlyban tartják a cégek napi likviditását és fejlesztési céljait.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kritikus szintről fordulhat az euró az EKB kamatdöntése után
Az energiaválság narratívája és a kamatemelések sorsa is eldőlhet.
Elmondta Magyar Péter, mi a tervük a Szuverenitásvédelmi Hivatallal
Lánczi Tamás is megszólalt közben.
Lépett az Európai Bizottság: hatalmas pénzeket mozgósítanak a drágulás miatt, mutatjuk, mik a feltételek
Brutális támogatásokra számíthatunk az Európai Unióban az energiaválságra válaszul.
Súlyos uniós ügyeket robbantott ki a leköszönő Orbán-kormány – Magyar Péter vezetése bírósági eljárásokat örököl
Az Európai Bizottság több fajsúlyos ügy miatti eljárással rúgja rá az ajtót Magyarországra, perelik a kiskereskedelmi különadót is.
Keményen visszavágott Amerikának a legádázabb riválisa: csak alaptalan vádakkal való lejáratásról lenne szó?
Több ország szerint fenyegetést jelent rájuk nézve Peking.
Sorcserét hajtott végre az Európai Bizottság a csúcsposztokon – itt az új kulcsemberek listája
A magyar EU-források kiszabadításánál is személyi változás történik.
Nem mindennapi jelenetek Magyarországon: a nyílt utcán műtött meg egy szíven szúrt embert egy orvos
Az áldozatnak percei voltak hátra, azonnal cselekedni kellett.
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
Teszteltük a Gránit Bank AI-asszisztensét: Lakáshitel és Babaváró kalkuláció pillanatok alatt
Nehéz eligazodni a lakáshitelek, a Babaváró Kölcsön és a különféle támogatott konstrukciók között? A Gránit Bank digitális asszisztense, a Gránit Guru pontosan erre való: megválaszolja a
50 milliós bírság a HÉV-megállóhelyeken folytatott hangrögzítési gyakorlat miatt: mik a tanulságok?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 50 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a HÉV-állomásokon és HÉV-megállóhelyeken folytatott kamerás megfigyelési
Késedelmi pótlék mérséklése: fontos bírósági döntés az adózók javára
A késedelmi pótlék mérséklésének lehetőségét szigorúan szabályozza az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban Art.), arra csak speciális esetekben van lehetőség. Az utóbbi i
Az AI exponenciális energiaigénye és a nukleáris reneszánsz
2026-ra az adatközpontok energiafogyasztása elérte a globális áramtermelés kritikus hányadát, és a techóriások sorra vásárolják fel az atomerőműveket. De vajon a piac helyesen árazza-e be
Hogyan lehet tervezni a vagyonnal a változó környezetben? Találkozzunk Miskolcon!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Végrehajtás felfüggesztés - ügyvéd útján
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, mikor kérhető a végrehajtás felfüggesztése ügyvéd útján, milyen esetekben segíthet, és hogyan védheti meg vagyonát. Sokan csak akkor szembesülnek
Új reményt hoz a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában?
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is viseli.
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?