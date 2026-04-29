  • Megjelenítés
Gazdaság

Jó hír érkezett a Balatonra készülőknek: sűrűbb lesz hajóközlekedés a hosszú hétvégén

MTI
A májusi első, hosszú hétvégén sűrűbben közlekednek a menetrend szerint járó hajók Fonyód és Badacsony között – közölte a Balatoni Hajózási (BAHART) Zrt. a honlapján.

Régi hagyomány a Balatonnál, hogy május elsején átkelnek családok, baráti társaságok a túlpartra Fonyód és Badacsony között.

Ehhez igazodva indít a BAHART május 1-jén félóránként hajókat mindkét partról 8 és 20 óra között.

A fedélzeten zene is színesíti majd az utazást.

A hosszú hétvége további napjain, május 2-3-án óránként közlekednek a járatok 9 és 20 óra között.

A hétvége mindhárom napján sétahajók is indulnak Badacsonyból.

További információk a hajózási társaság honlapján olvashatók.

Május 1-től tovább jár a balatoni komp.

Szántódról 7 és 21 óra között, Tihanyrévből 7.15 és 21.15 perc között 30 percenként indulnak a járatok.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP, Nvidia, arany, olaj vagy bitcoin? Mibe tegyük a pénünket?
Megszólalt Király Júlia: nemcsak az Erstét, minket is többször megzsaroltak
Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility