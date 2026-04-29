Kiszivárgott: Magyarország az utolsó pillanatban esett el egy hatalmas kínai autóipari beruházástól

Az ügyre rálátó,

névtelenséget kérő források szerint a SAIC végül Spanyolország mellett döntött.

Ezzel gyakorlatilag kiszorították a versenyből Magyarországot, amely az utolsó körig esélyesként szerepelt. A források ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a döntést hivatalosan még nem hagyták jóvá. Számos kulcsfontosságú részlet, például a beruházás mértéke, a gyártási kapacitás és az üzemindítás pontos időpontja még egyeztetés alatt áll.

A spanyol helyszín kiválasztása meglepő fordulatot jelent, hiszen az elmúlt években Magyarország számított a kínai elektromosautó- és akkumulátoripari beruházások fő európai célpontjának. Budapest az erős hazai beszállítói hálózattal, a kedvező logisztikai adottságokkal, valamint az Egy övezet, egy út kezdeményezésben betöltött stratégiai szerepével kampányolt a gyárért. Ráadásul a kínai BYD is hazánkban építi fel első európai üzemét.

A helyi gyártás megléte egyre inkább megkerülhetetlen feltétele annak, hogy a kínai márkák fenntartsák európai növekedésüket. Brüsszel tavaly vetette ki a kiegyenlítő vámokat a Kínában gyártott elektromos modellekre, ami jelentősen rontotta a SAIC és az MG árelőnyét. Az uniós területen történő összeszereléssel a vállalat visszaszerezhetné versenyképes árazását az egyik legfontosabb exportpiacán.

Spanyolország emellett komoly erőfeszítéseket tett az elektromosjármű-ipari beruházások vonzására. A madridi kormány jelentős állami ösztönzőket kínál, emellett az ország komoly autóipari hagyományaira épít. A lehetséges helyszínek között szerepel Zaragoza, ahol a Stellantis eleve jelentős gyártókapacitással bír.

Az MG számára az európai gyár jelentené a legnagyobb ipari beruházást a kontinensen azóta, hogy a SAIC 2007-ben felvásárolta a márkát.

