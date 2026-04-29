  • Megjelenítés
Kivonul egy üzletlánc Magyarországról
Gazdaság

Portfolio
Végleg bezárta összes hazai üzletét az egykor népszerű bizsuhálózat, a Claire's. A kivonulás hátterében a nemzetközi anyavállalat csődje és a magyar leányvállalat felszámolása áll - írta meg a HVG.

A hazai leányvállalat felszámolását végző Configuro Kft. megerősítette, hogy

a márka befejezte magyarországi működését.

A folyamat még tavaly augusztusban vette kezdetét. Ekkor jelentett csődöt az anyavállalat, a tulajdonos pedig még abban a hónapban kezdeményezte a Claire's Hungary Kft. felszámolását is.

Az eljárás megindításakor a kiskereskedelmi láncnak még 15 boltja működött Magyarországon. Bár az első hírek arról szóltak, hogy a hazai üzleteket nem érinti a nemzetközi csődeljárás, a rákövetkező hónapokban egyre több egység zárt be. Mostanra vált hivatalossá, hogy a fokozatos leépítés mögött mindvégig a felszámolás állt. Ez a folyamat végül a hálózat teljes hazai megszűnéséhez vezetett.

Még több Gazdaság

Tegnap írtuk meg, hogy a cég az Egyesült Királyságban és Írországban is bezárja egységeit.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Jonathan Brady/PA Images via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility