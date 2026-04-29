Kritikus szintről fordulhat az euró az EKB kamatdöntése után

Napok óta esnek az európai részvényindexek a közel-keleti tárgyalások holtpontra jutása és az olajárak dinamikus emelkedése miatt. A befektetők újra egy elhúzódó energiaválságot áraznak, alacsonyabb növekedéssel, erőteljesebb inflációval és magasabb kamatszinttel. Az első két következményt az adatok legkorábban nyáron tudják megerősíteni, az energiaválság és a 2022-es félelmek megismétlődésének narratívái akár már az Európai Központi Bank (EKB) csütörtöki kamatdöntésén is eldőlhetnek.

Az amerikai-iráni tárgyalások összeomlása óta napról napra romlik a helyzet az olajpiacon, az európai és ázsiai befektetők pedig újra tartós energiaválságra készülnek.

A helyzet különösen Európában nehéz: a gazdasági aktivitás lassul, az infláció gyorsul, a háttérben pedig az Európai Központi Bank kamatpályája is egyre erősebben körvonalazódik.

Az Európai Központi Bank kamatdöntése most kritikus pillanatban érkezik, hiszen az energiaválság narratívája mellett a piac által várt kamatemelések kérdése és az euró sorsa is eldőlhet.