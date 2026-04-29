Gazdaság

Letöltendő szabadságvesztést kértek a győri Aston Martin-os gázolóra

MTI
Portfolio
Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség a férfi ellen, aki Aston Martin luxus sportkocsijával halálra gázolt egy idős nőt Győrben február 14-én – tudatta a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség szerdán.

A vád szerint a férfi a Szent István úton haladt sportkocsijával, amelynek anyósülésén várandós élettársa utazott. Miután a közlekedési lámpa zöldre váltott, annyira felgyorsította járművét, hogy elvesztette felette az uralmat.

Az autó óránkénti 93 kilométeres sebességgel átsodródott a szemközti sávba, ahol a fékezés ellenére is felcsapódott a járdára.

Ott nagy sebességgel egy oszlopoknak, egy jelző táblának és a mellette álló 76 éves nőnek ütközött, majd egy épületnek és az előtte lévő padoknak csapódott, végül az úttestre lökődött vissza.

A nő a helyszínen meghalt, a férfi és élettársa nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

Az ügyészség szerint a férfi szándékosan szegte meg a KRESZ több pontját. Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt bíróság elé akarta állítani a férfit, azonban a Győri Járásbíróság visszaadta az iratokat azzal az indokkal, hogy az ügy megítélése nem egyszerű, és a bizonyítékok sem állnak rendelkezésre.

Az ügyészség álláspontja szerint azonban az eset megítélése egyszerű, a bizonyítékok rendelkezésre állnak, ezért a meglévő bizonyítékok alapján emelt vádat a férfi ellen,

és indítványozta, hogy a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje őt, emellett határozott időre tiltsa el a járművezetéstől.

Hitelezés 2026

