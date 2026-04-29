Megcsonkítva került elő a barokk festőnő remekműve, mégis elképesztő összeget fizettek érte

Egy fejnélküli Mária Magdolna volt a fő attrakció a bécsi Dorotheum régi mesterműveket felkínáló aukcióján, amelynek 17. századi alkotója nem mellesleg nő, akit az utóbbi időszak legnagyobb felfedezéseként tartanak nyilván a műtárgypiacon. Artemisia Gentileschi valamikor 1615 táján készítette a 148 x 111 cm-es, nagyméretűnek számító, Mária Magdolna megtérése című olajképet, amely most megcsonkítva került kalapács alá. A kutatások alapján valószínűsíthető, hogy a vászonból a második világháború alatt valaki kivágott egy jó darabot, a szent fejét és vállát.
A körülmények homályban maradtak, annyit tudni, hogy a kép Alfred és Clara Berliner gyűjteményében volt azidőtájt. Évtizedekig feltekerve egy németországi pincében tárolták. Felfedezésekor, leszámítva a kivágott részt, gyakorlatilag sértetlen volt a vászon, a színek szinte régi pompájukban ragyogtak.
Az artprice.com szerint 2011-ben több művészettörténész, így Roberto Contini, Francesco Solinas, majd Riccardo Lattuada is megerősítette, a mű minden bizonnyal Artemisia Gentileschi keze munkája. Tény, egy másik hibátlan példány, ugyancsak Mária Magdolna megtérését ábrázoló Gentileschi-alkotás látható a firenzei Palazzo Pittiben, és a most eladott festmény valójában egy autográf másolat, de hiteles, és ahogy akkortájt más nagy alkotók, a művésznő megfestette ugyanazt a motívumot többször is.
