Megcsonkítva került elő a barokk festőnő remekműve, mégis elképesztő összeget fizettek érte

Messze felülmúlva a várakozásokat 837 500 euróért (több mint 300 millió forintért) kelt el a bécsi Dorotheum keddi aukcióján Artemisia Gentileschi 17. századi festménye. A piac ismerői már előzetesen nevetségesen kishitűnek minősítették a 100-150 ezer euróra tett becsértéket, lévén a vászon igazi kuriózum, mind művészi értéke, mind az alkotó személye okán. A festményhez kapcsolódó drámai történet pedig még tovább emelte a barokk festő remekművének ázsióját.

Egy fejnélküli Mária Magdolna volt a fő attrakció a bécsi Dorotheum régi mesterműveket felkínáló aukcióján, amelynek 17. századi alkotója nem mellesleg nő, akit az utóbbi időszak legnagyobb felfedezéseként tartanak nyilván a műtárgypiacon. Artemisia Gentileschi valamikor 1615 táján készítette a 148 x 111 cm-es, nagyméretűnek számító, Mária Magdolna megtérése című olajképet, amely most megcsonkítva került kalapács alá. A kutatások alapján valószínűsíthető, hogy a vászonból a második világháború alatt valaki kivágott egy jó darabot, a szent fejét és vállát.

A körülmények homályban maradtak, annyit tudni, hogy a kép Alfred és Clara Berliner gyűjteményében volt azidőtájt. Évtizedekig feltekerve egy németországi pincében tárolták. Felfedezésekor, leszámítva a kivágott részt, gyakorlatilag sértetlen volt a vászon, a színek szinte régi pompájukban ragyogtak.

Az artprice.com szerint 2011-ben több művészettörténész, így Roberto Contini, Francesco Solinas, majd Riccardo Lattuada is megerősítette, a mű minden bizonnyal Artemisia Gentileschi keze munkája. Tény, egy másik hibátlan példány, ugyancsak Mária Magdolna megtérését ábrázoló Gentileschi-alkotás látható a firenzei Palazzo Pittiben, és a most eladott festmény valójában egy autográf másolat, de hiteles, és ahogy akkortájt más nagy alkotók, a művésznő megfestette ugyanazt a motívumot többször is.