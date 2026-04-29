Megérkezett a Federal Reserve kamatdöntése!

A Federal Reserve értékelése szerint az amerikai gazdaság továbbra is viszonylag stabil állapotban van, a gazdasági aktivitás „szilárd ütemben” bővül, ami arra utal, hogy a növekedés egyelőre nem tört meg az elmúlt időszak külső sokkjai ellenére – ezzel egyértelműen utalva az iráni háború miatt kialakuló energiaválságra.

A közlemény megfogalmazása óvatos optimizmust tükröz: nem gyorsuló, de nem is lassuló pályát jelez, vagyis a Fed jelenlegi olvasata szerint a gazdaság még nem mutat egyértelmű recessziós jeleket. Ugyanakkor ez a stabilitás egyre inkább törékenynek tűnik, mivel a háttérben több olyan tényező is erősödik, amely a következő hónapokban lefelé húzhatja a növekedést.

A munkaerőpiac kapcsán már jóval visszafogottabban fogalmaztak:

a jegybank kiemeli, hogy a foglalkoztatás bővülése alacsony, azaz a korábbi erős dinamika kifulladóban van, miközben a munkanélküliségi ráta lényegében nem változott.

Ez kritikus jelzés a Federal Reserve számára: egyfajta egyensúlyi, de nem kifejezetten acélos állapot alakult ki a foglalkoztatási oldalon. Az amerikai jegybank számára a munkaerőpiac az egyik legfontosabb indikátora annak, hogy mennyire fenntartható a gazdasági növekedés.

Az inflációs helyzet kapcsán a Fed egyértelműen kimondta, hogy az árnyomás magas, és ennek egyik fő oka a globális energiaárak emelkedése.

A Fed ezzel lényegében azt állítja, hogy a jelenlegi inflációs folyamatokat részben kínálati oldali sokk hajtja, amelyre a monetáris politika korlátozottan tud hatni. Ez a helyzet klasszikus dilemmát teremt: miközben az infláció meghaladja a célt, a gazdasági környezet nem feltétlenül bír el egy agresszív szigorítást. A Fed ezért hangsúlyozza, hogy továbbra is elkötelezett a 2 százalékos inflációs cél mellett, de az odavezető út bizonytalanabbá vált.

A közlemény vége külön kiemeli a közel-keleti fejleményeket mint a gazdasági kilátásokat övező egyik legfontosabb bizonytalansági tényezőt. A Fed számol azzal, hogy az energiapiaci zavarok tartósabbak lehetnek, és ezek nemcsak az inflációt, hanem a növekedést is befolyásolják.

A Fed kommunikációja így most is egy kiváró, adatvezérelt megközelítést tükröz: a beérkező adatok, a kilátások alakulása és a kockázatok egyensúlya alapján alakítják majd a politikát.