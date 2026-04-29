Megérkezett a Federal Reserve kamatdöntése!
A Federal Reserve szerdai kamatdöntése egy feszített piaci környezetben érkezett, és a várakozásoknak megfelelően nem változtatottak a kamatfolyosón. A befektetők az energiaársokk ellenére továbbra is a laza monetáris politika fennmaradására fogadtak, miközben az amerikai gazdaság egyre inkább a stagfláció irányába tolódik. A kamatdöntés önmagában szinte másodlagos, a figyelem Jerome Powell Fed-elnök kommunikációjára irányul, amely meghatározhatja a következő hónapok piaci narratíváját. A kamatdöntést és Jerome Powell sajtótájékoztatóját élőben közvetítjük szerda este 20:30-tól.
Ezzel indokolják a döntést

A Federal Reserve értékelése szerint az amerikai gazdaság továbbra is viszonylag stabil állapotban van, a gazdasági aktivitás „szilárd ütemben” bővül, ami arra utal, hogy a növekedés egyelőre nem tört meg az elmúlt időszak külső sokkjai ellenére – ezzel egyértelműen utalva az iráni háború miatt kialakuló energiaválságra.

A közlemény megfogalmazása óvatos optimizmust tükröz: nem gyorsuló, de nem is lassuló pályát jelez, vagyis a Fed jelenlegi olvasata szerint a gazdaság még nem mutat egyértelmű recessziós jeleket. Ugyanakkor ez a stabilitás egyre inkább törékenynek tűnik, mivel a háttérben több olyan tényező is erősödik, amely a következő hónapokban lefelé húzhatja a növekedést.

A munkaerőpiac kapcsán már jóval visszafogottabban fogalmaztak:

a jegybank kiemeli, hogy a foglalkoztatás bővülése alacsony, azaz a korábbi erős dinamika kifulladóban van, miközben a munkanélküliségi ráta lényegében nem változott.

Ez kritikus jelzés a Federal Reserve számára: egyfajta egyensúlyi, de nem kifejezetten acélos állapot alakult ki a foglalkoztatási oldalon. Az amerikai jegybank számára a munkaerőpiac az egyik legfontosabb indikátora annak, hogy mennyire fenntartható a gazdasági növekedés.

Az inflációs helyzet kapcsán a Fed egyértelműen kimondta, hogy az árnyomás magas, és ennek egyik fő oka a globális energiaárak emelkedése.

A Fed ezzel lényegében azt állítja, hogy a jelenlegi inflációs folyamatokat részben kínálati oldali sokk hajtja, amelyre a monetáris politika korlátozottan tud hatni. Ez a helyzet klasszikus dilemmát teremt: miközben az infláció meghaladja a célt, a gazdasági környezet nem feltétlenül bír el egy agresszív szigorítást. A Fed ezért hangsúlyozza, hogy továbbra is elkötelezett a 2 százalékos inflációs cél mellett, de az odavezető út bizonytalanabbá vált.

A közlemény vége külön kiemeli a közel-keleti fejleményeket mint a gazdasági kilátásokat övező egyik legfontosabb bizonytalansági tényezőt. A Fed számol azzal, hogy az energiapiaci zavarok tartósabbak lehetnek, és ezek nemcsak az inflációt, hanem a növekedést is befolyásolják.

A Fed kommunikációja így most is egy kiváró, adatvezérelt megközelítést tükröz: a beérkező adatok, a kilátások alakulása és a kockázatok egyensúlya alapján alakítják majd a politikát.

Nem változtatott a kamatszinten a Federal Reserve!

A Federal Reserve kamatdöntő testülete változatlanul hagyta az irányadó kamatsávot így továbbra is a 3,5–3,75 százalék között hagyták

– derül ki a Fed közleményéből.

A jegybank értékelése szerint az amerikai gazdaság továbbra is szilárd ütemben bővül, a munkaerőpiac azonban gyengébb képet mutat, az infláció pedig – részben az emelkedő globális energiaárak miatt – magas maradt.

A Fed hangsúlyozza, hogy a közel-keleti fejlemények jelentős bizonytalanságot okoznak, ezért a további lépések ütemezéséről és mértékéről beérkező adatok alapján dönt, miközben továbbra is elkötelezett a 2 százalékos inflációs cél elérése és a maximális foglalkoztatás támogatása mellett.

Hamarosan érkezik a Federal Reserve kamatdöntése

Az amerikai jegybank, a Federal Reserve szerda esti kamatdöntése olyan piaci környezetben érkezik, ahol a befektetők látszólag figyelmen kívül hagyják a globális energiasokk kockázatait, és továbbra is a laza monetáris politika fennmaradására fogadnak.

A részvénypiacok történelmi csúcs közelében mozognak, miközben az olajárak meredeken emelkednek, ami klasszikus inflációs nyomást vetít előre. Ez az ellentmondás részben abból fakad, hogy a piac jelenleg egy „look through” forgatókönyvet áraz:

vagyis azt feltételezi, hogy a Fed átmenetinek tekinti az energiasokkot, és nem reagál rá azonnali kamatemeléssel.

Amint arról írtunk, a határidős kamatpiacok gyakorlatilag teljes bizonyossággal változatlan kamatszintet jeleznek a mostani ülésre, miközben a következő lépéseket egyre inkább kitolják az időben.

A döntéshozók azonban ennél jóval komplexebb adathalmaz alapján mérlegelnek: a Fed kettős mandátuma – az árstabilitás és a teljes foglalkoztatás – most különösen éles konfliktusba került.

Az infláció ugyan ismét emelkedni kezdett, de egyelőre főként az energiaárak hajtják, miközben a maginfláció mérsékeltebb képet mutat.

Ezzel párhuzamosan a munkaerőpiac hónapok óta veszít lendületéből, a foglalkoztatás bővülése stagnál, ami növekedési kockázatokat jelez. A Fed ezért kiemelten figyeli az olyan mutatókat, mint a maginfláció alakulása, a bérdinamika, a munkaerőpiaci részvétel, valamint a hosszú távú inflációs várakozások – utóbbiak egyelőre viszonylag stabilak maradtak, ami időt ad a jegybanknak a kivárásra.

Az amerikai gazdasági kép összességében egyre inkább a stagfláció irányába tolódik: mérsékelt növekedés, emelkedő árak és romló külső feltételek jellemzik a környezetet.

Az energiaársokk hatása ráadásul még csak részben jelent meg a makroadatokban, a másodkörös inflációs hatások – például a szolgáltatások és élelmiszerek szélesebb körű drágulása – csak a következő hónapokban gyűrűzhetnek be.

Mindeközben az amerikai gazdaság ellenállóképessége sem egyértelmű: a fogyasztást egyre inkább a magasabb jövedelmű rétegek és az AI-beruházások tartják fenn, miközben a háztartások pénzügyi pufferei csökkentek. Ez a kombináció szűkíti a Fed mozgásterét, hiszen egy túl korai szigorítás növekedési visszaesést, míg a túl késői reakció tartós inflációt kockáztat.

Ebben a helyzetben a kamatdöntés önmagában szinte másodlagos jelentőségűvé válik, és a fókusz a kommunikációra helyeződik. Jerome Powell elnök szokásos sajtótájékoztatója kulcsfontosságú lesz abból a szempontból, hogy a piac miként értelmezi a Fed reakciófüggvényét a következő hónapokra.

A befektetők minden árnyalatot figyelnek majd: mennyire hangsúlyozza az inflációs kockázatokat, beszél-e az energiasokk tartósságáról, vagy inkább a növekedési félelmek kerülnek előtérbe.

Egy szigorúbb hangvétel könnyen átárazhatja a jelenlegi optimista piaci narratívát, míg az óvatos, kiváró kommunikáció megerősítheti azt a hitet, hogy a Fed továbbra is halogatja a szigorítást.

Jerome Powell sajtótájékoztatóját élőben közvetítjük itt a Portfolio-n.

