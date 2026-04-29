Megjött a szám, amit Putyin nagyon nem akart látni: évek óta nem történt ilyen Oroszországgal
Az orosz gazdaság 2023 eleje óta először zsugorodott negyedéves összevetésben. Az első negyedévben 0,3 százalékkal esett vissza az orosz GDP, miközben az ukrajnai háború, a nyugati szankciók és a magas kamatkörnyezet egyre inkább érezteti hatását.

Az orosz gazdasági minisztérium előzetes adatai szerint márciusban 1,8 százalékos GDP-növekedést mértek. Ez azután történt, hogy januárban 1,8, februárban pedig 1,1 százalékkal zsugorodott a gazdasági teljesítmény. Az orosz gazdaság 2024-ben 4,9 százalékkal, tavaly viszont már csak 1 százalékkal bővült, miután a jegybank kamatemelésekkel igyekezett letörni az inflációt. Az idei hivatalos prognózis 1,3 százalékos növekedést vetít előre.

Oroszország legnagyobb bankja, a Szberbank az első negyedéves gyenge teljesítmény hatására rontotta a 2026-os GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését.

A korábbi 1–1,5 százalékról 0,5–1 százalékra mérsékelték a várakozást.

A pénzintézet alelnöke, Tarasz Szkvorcov a szigorú monetáris kondíciókat nevezte meg a visszaesés fő okaként. A jegybank a múlt heti kamatdöntő ülésén viszont azt közölte, hogy a lassulást nagyrészt egyszeri tényezők okozták. Ilyen volt például az év eleji áfaemelés, valamint az építkezéseket hátráltató zord téli időjárás.

Megérkezett a Federal Reserve kamatdöntése!

Végérvényesen átírja a szélsőséges időjárás a magyar történelmet: soha nem látott változás jelenhetett meg a magyar vidéken

Kiszivárgott: Magyarország az utolsó pillanatban esett el egy hatalmas kínai autóipari beruházástól

Más orosz tisztségviselők és üzleti vezetők a munkaerőhiányt, az új technológiák lassú adaptációját, illetve az erős rubelt okolták a visszaesésért. A vártnál gyengébb gazdasági adat a Kremlt is meglepte. Vlagyimir Putyin elnök a hónap elején kemény szavakkal bírálta a vezető tisztviselőket, és új, növekedést ösztönző intézkedések kidolgozására utasította őket.

A Szberbank elemzése szerint a bányászatot és a feldolgozóipart érte a legnagyobb csapás. Emellett a lakossági fogyasztás is számottevően lassult, ami a kiskereskedelmi forgalomban is egyértelműen megmutatkozott, az építőipar pedig az első negyedévben stagnált. A 14,5 százalékos irányadó kamat mellett a vállalatok számára a hitelfelvétel gyakorlatilag ellehetetlenült. Mivel külföldi működőtőke is alig érkezik az országba, a cégek nehezen tudnak beruházni és növekedni. A vállalati profit az év első két hónapjában 33 százalékkal zuhant. Az orosz vállalatok jelezték: a beruházások érdemi újraindításához legfeljebb 12 százalékos kamatszint lenne megfelelő.

Kritikus szintről fordulhat az euró az EKB kamatdöntése után

Eluralkodott a politikai káosz Magyarország szomszédjában – Pont az nevethet a végén, akitől a legjobban tartottak

„Itt az ideje, hogy bekopogtassunk az EU ajtaján” – Visszatérhet az Unióba a nagy kilépő?

Repedezik Putyin hatalma, ahogy haldoklik az orosz gazdaság

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Választás 2026: Brüsszelben tárgyal Magyar Péter, sorra szólalnak meg a leendő Tisza-kormány tagjai
Apokaliptikus jelenetek Tuapszében, megszólalt Putyin az ukrán támadás után – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Nem mindennapi jelenetek Magyarországon: a nyílt utcán műtött meg egy szíven szúrt embert egy orvos
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility