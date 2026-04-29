Meglépi a miniszter: teljesen átalakítják az életmentő kezelések támogatását Magyarországon

A jövőbeli feladatokról és a szükséges fejlesztési irányokról a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) székházában tartottak egyeztetést. A találkozón részt vettek a NEAK képviselői, köztük Kőrösi László elnök, továbbá Kőnig Róbert miniszterelnöki biztos, valamint az új tárcavezető felkért miniszteri kabinettagjai, Cserháti Péter és Csernus Kata is. Vagyis Hegedűs Zsolt hivatalosan is megerősítette Cserháti Péter kormányzati szerepét.

A megbeszélésen egyértelművé vált, hogy a szervezet reformja elengedhetetlen. Az átalakítás azonban egyetlen pillanatra sem veszélyeztetheti a betegek folyamatos ellátását.

A zökkenőmentes átmenet érdekében a döntéshozók megállapodtak abban, hogy

a kuratórium december 31-ig a megszokott keretek között végzi tovább feladatait.

A miniszter egyúttal ígéretet tett arra, hogy ezzel párhuzamosan a megalakuló egészségügyi minisztérium azonnal megkezdi az alapítvány átfogó felülvizsgálatát. A tervek szerint modernizálják a működési struktúrát, valamint javítják a betegtájékoztatást. Emellett korszerűsítik az egyedi méltányossági kérelmek elbírálásának folyamatát is. A cél egy olyan átlátható és kiszámítható rendszer megteremtése, amely gyorsabban és hatékonyabban tudja segíteni a rászoruló betegeket.

A miniszteri bejegyzés arra ugyanakkor nem tér ki, hogy a rendszer javítása érdekében kell-e plusz finanszírozás összeget biztosítani, mennyire jelenti a szűk keresztmetszetet az elégtelen költségvetési támogatás. Bár az is tény, hogy az elmúlt években az alapítvány (az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálásában dönt) főként a lassú, nehezen átlátható működés és a hónapokig elhúzódó döntések miatti betegpanaszok miatt került be a hírekbe. 2025-ben a vezetés ismerte el a felhalmozódott ügyhátralékot, és a korlátozott kapacitásokat is nyilvánosságra hozta (kis létszámú apparátus, kommunikációs nehézségek), miközben a kérelmek száma a vártnál nagyobbnak bizonyult. 2026 tavaszán a kritikák újra felerősödtek: sajtóhírek szerint kuratóriumi lemondások történtek, és több cikk átláthatatlan döntéshozatalt, felelősségi viszonyok tisztázatlanságát, valamint késedelmes elbírálásokat említett, ami azért különösen érzékeny, mert sok esetben életmentő kezelésekről van szó; ekkor már az alapítvány strukturális átalakításának igénye is megjelent a nyilvános megszólalásokban.

Címlapkép forrása: Facebook