Meglépi a miniszter: teljesen átalakítják az életmentő kezelések támogatását Magyarországon

A jövőbeli feladatokról és a szükséges fejlesztési irányokról a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) székházában tartottak egyeztetést. A találkozón részt vettek a NEAK képviselői, köztük Kőrösi László elnök, továbbá Kőnig Róbert miniszterelnöki biztos, valamint az új tárcavezető felkért miniszteri kabinettagjai, Cserháti Péter és Csernus Kata is. Vagyis Hegedűs Zsolt hivatalosan is megerősítette Cserháti Péter kormányzati szerepét.
A megbeszélésen egyértelművé vált, hogy a szervezet reformja elengedhetetlen. Az átalakítás azonban egyetlen pillanatra sem veszélyeztetheti a betegek folyamatos ellátását.
A zökkenőmentes átmenet érdekében a döntéshozók megállapodtak abban, hogy
a kuratórium december 31-ig a megszokott keretek között végzi tovább feladatait.
A miniszter egyúttal ígéretet tett arra, hogy ezzel párhuzamosan a megalakuló egészségügyi minisztérium azonnal megkezdi az alapítvány átfogó felülvizsgálatát. A tervek szerint modernizálják a működési struktúrát, valamint javítják a betegtájékoztatást. Emellett korszerűsítik az egyedi méltányossági kérelmek elbírálásának folyamatát is. A cél egy olyan átlátható és kiszámítható rendszer megteremtése, amely gyorsabban és hatékonyabban tudja segíteni a rászoruló betegeket.
A miniszteri bejegyzés arra ugyanakkor nem tér ki, hogy a rendszer javítása érdekében kell-e plusz finanszírozás összeget biztosítani, mennyire jelenti a szűk keresztmetszetet az elégtelen költségvetési támogatás. Bár az is tény, hogy az elmúlt években az alapítvány (az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálásában dönt) főként a lassú, nehezen átlátható működés és a hónapokig elhúzódó döntések miatti betegpanaszok miatt került be a hírekbe. 2025-ben a vezetés ismerte el a felhalmozódott ügyhátralékot, és a korlátozott kapacitásokat is nyilvánosságra hozta (kis létszámú apparátus, kommunikációs nehézségek), miközben a kérelmek száma a vártnál nagyobbnak bizonyult. 2026 tavaszán a kritikák újra felerősödtek: sajtóhírek szerint kuratóriumi lemondások történtek, és több cikk átláthatatlan döntéshozatalt, felelősségi viszonyok tisztázatlanságát, valamint késedelmes elbírálásokat említett, ami azért különösen érzékeny, mert sok esetben életmentő kezelésekről van szó; ekkor már az alapítvány strukturális átalakításának igénye is megjelent a nyilvános megszólalásokban.
Mi lesz a 3%-os hitellel, ha közben mégsem épül meg a társasház?
Salha Omár, ügyvédet, az RVD Partners Ügyvédi Társulás partnerét kérdeztük.
Hat éve nem esett ekkorát a BYD profitja
Nagy a nyomás a belföldi piacán.
Ebből még nagy baj lehet: a hegyek gyomrában rejtőzik a rettegett fegyverarzenál - Komoly veszély leselkedik a világra
Akad még rakétája Trump ősellenségének.
Egy kriptokereskedővel állt össze a világ legnagyobb vagyonkezelője és az egyik brit nagybank
Kriptós innovációval álltak elő.
Éktelen haragra gerjedt Trump Merz szavai miatt – Németország is megkapta a magáét az amerikai elnöktől
A német kancellár korábban az iráni háború miatt bírálta Amerikát.
A koronavírus-járvány idején menesztett magyar csúcsvezetővel erősít a Tisza Párt
Újabb elismert szakember csatlakozik az új egészségügyi minisztériumhoz.
Kellemes meglepetés az Adidastól, tépik a részvényt
Itt vannak a friss számok.
Késedelmi pótlék mérséklése: fontos bírósági döntés az adózók javára
A késedelmi pótlék mérséklésének lehetőségét szigorúan szabályozza az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban Art.), arra csak speciális esetekben van lehetőség. Az utóbbi i
Az AI exponenciális energiaigénye és a nukleáris reneszánsz
2026-ra az adatközpontok energiafogyasztása elérte a globális áramtermelés kritikus hányadát, és a techóriások sorra vásárolják fel az atomerőműveket. De vajon a piac helyesen árazza-e be
Árrobbanás a lakáspiacon: tényleg lenullázta a drágulás az Otthon Start kamatelőnyét?
Az MNB adatai alapján 2025. IV. negyedévében is tovább zajlott az ingatlanok drágulása. Országosan egy év alatt 23,54 százalékkal emelkedtek az árak, míg az előző negyedévhez képest 5,13 sz
Hogyan lehet tervezni a vagyonnal a változó környezetben? Találkozzunk Miskolcon!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Végrehajtás felfüggesztés - ügyvéd útján
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, mikor kérhető a végrehajtás felfüggesztése ügyvéd útján, milyen esetekben segíthet, és hogyan védheti meg vagyonát. Sokan csak akkor szembesülnek
Új reményt hoz a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában?
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is viseli.
Hogyan tehetne többet az üzleti szektor a biodiverzitás megőrzéséért?
Az IPBES legfrissebb jelentése rávilágít, hogy valamennyi vállalkozás függ a biodiverzitás állapotától, miközben közvetlenül vagy az értéklánc elemei által hatással is van rá.
Uniós elmarasztalás Magyarországnak a "homofób törvény" miatt
Április 21-én az Európai Unió Bírósága precedensértékű ítéletben marasztalta el Magyarországot a 2021. június 15‑én elfogadott, "a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellép
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.