Megvan a döntés: elhalasztotta a Richter az alapítványi osztalékkifizetést

A Richter szerda esti közleménye szerint a vállalat megállapodott mind a három közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal (kekva) a 2025. üzleti év utáni osztalék kifizetéséről. A megállapodás értelmében az érintett alapítványok részére járó osztalék kifizetésére legkésőbb 2026. szeptember 11-ig kerül sor.

A mai napon korábban lezajlott a Richter éves rendes közgyűlése, ahol az osztalék mértékéről, és a kifizetés időpontjáról is döntöttek. A közgyűlés döntése alapján a vállalat összesen 656 forintot fizet részvényenként. A döntés részleteiről, valamint a közgyűlésről ebben a cikkben tudósítottunk részletesen:

A közgyűlést követő sajtótájékoztatón Orbán Gábor elmondta, hogy a tegnapi megszólalása a Telex konferenciáján pontosan úgy hangzott, hogy Magyar Péterrel volt egy találkozó, ahol téma volt az osztalékfizetés, de nem minden részvényest illetően. Orbán Gábor akkor azt mondta, hogy az uniós tárgyalások segítése érdekében a Richter úgy tud segíteni, hogy késleltetik az osztalékfizetést az alapítványok felé, ha megtalálják ennek a piackonform módját. Ma a Portfolio kérdésére válaszolva kiegészítette, hogy ez akkor lehet jogszerá, ha kölcsönös megegyezésen alapul.

A friss esti bejelentés alapján a Richter végül sikeresen megegyezett mindhárom, a részvényeket birtokló közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal. Ennek értelmében

a nekik járó osztalék kifizetésére legkésőbb2026. szeptember 11-ig kerül sor.

