Nincs megállás az olajpiacon, megint csúcsközelbe emelkedtek az árak

A Wall Street Journal kedd esti értesülése szerint

Donald Trump elnök utasította munkatársait, hogy készüljenek fel az Irán elleni blokád kiterjesztésére.

Az amerikai elnök az iráni gazdaság és az olajexport további szorongatásával kívánja megakadályozni a kikötők közötti hajóforgalmat. A Brent árfolyama 1,7 százalékkal 106,2 dollárig emelkedett, míg az amerikai WTI jegyzése 2 százalékkal 102 dollárig ment.

Az olajárak közelmúltbeli emelkedését a Hormuzi-szoros blokádja hajtja. Ha Trump kész meghosszabbítani a blokádot, a kínálati zavarok tovább súlyosbodnak. Ebben az esetben az árak további emelkedésére lehet számítani

- mondta Jang An, a Haitong Futures elemzője.

A piaci szereplők egyúttal az Egyesült Arab Emírségek OPEC-ből való váratlan kilépésének következményeit is mérlegelik. Az elemzők rövid távon nem számítanak jelentős piaci hatásra. Az ING szakértői szerint az Emírségek termelésnövelése csak akkor valósulhat meg, ha a Perzsa-öbölben helyreáll a szabad energiaszállítás a Hormuzi-szoroson keresztül. Középtávon ugyanakkor a lépés bővülő kínálatot jelenthet.

Az amerikai-izraeli és iráni fegyveres konfliktusban ugyan tűzszünet van érvényben, továbbra is patthelyzetről van szó. Mindkét fél a harcok formális lezárását szorgalmazza. Irán lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátásának (LNG) mintegy 20 százaléka halad át. Eközben az Egyesült Államok az iráni kikötőket sújtja blokáddal. Washington az általa nukleáris fegyverprogramnak minősített iráni tevékenység befejezését követeli. Teherán viszont kártérítést vár a legutóbbi harcokért, emellett a gazdasági szankciók enyhítését és a Hormuzi-szoros feletti bizonyos fokú ellenőrzést kívánja elérni.

A szoroson áthaladó forgalom leállása a globális készletek csökkenéséhez vezet. Az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) keddi adatai szerint az amerikai nyersolajkészletek az április 24-ével záruló héten 1,79 millió hordóval csökkentek. Ez már a második egymást követő heti visszaesés volt. A benzinkészletek 8,47 millió, a párlatkészletek pedig 2,60 millió hordóval estek.

Forrás: Reuters

