Olyan idővel köszönt be a május, aminek nem sokan fognak örülni – De aztán jön a fordulat

Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka
Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka csökken a felhőzet, hajnalra szinte mindenütt kiderül az ég. Kisebb eső, zápor szerdán a délnyugati határ mentén előfordulhat, csütörtökön csapadék nem várható. Szerdán napközben élénk, erős, az esti órákban néhol akár viharos lökések kísérhetik az északkeleti szelet. Csütörtökön főképp keleten erősödhet meg az élénk északkeleti szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +6 fok között alakul, de az Északi-középhegységben pár fokkal hidegebb is lehet.
Légköri fagyra csütörtökre virradóra elsősorban az Észak-Dunántúlon, az északi völgyekben, illetve a homokhátságokon lehet számítani.
Csütörtök (április 30.)
A hónap utolsó napján a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között várható, ami hidegebb az ilyenkor megszokottnál. Napos időre számíthatunk, de a szelet többfelé erős lökések kísérhetik, elsősorban a Tiszántúlon.
Csütörtökről péntekre virradó éjszaka
A május 1-jére virradó éjszaka még kritikusabb lehet fagy szempontjából, ugyanis csütörtök estétől fokozatosan mérséklődik a légmozgás, ez pedig azt eredményezi, hogy nagyobb területen hűlhet fagypont alá a levegő hőmérséklete.
Elsősorban a kiskunsági és a nyírségi homokhátságokban, az északi völgyekben, illetve a Dél-Dunántúl erre érzékeny helyein várható légköri fagy, de talajmenti fagy több helyen is előfordulhat.
Péntektől (május 1-jétől)
Péntektől megszűnik a hideg levegő utánpótlása. Május 1-jén még jellemzően nem emelkedik 20 Celsius fok fölé a hőmérséklet, szombattól azonban már igen. A hét utolsó napjától délnyugati, délire fordul a levegő áramlása, ezáltal felgyorsul a melegedés, és hétfőre már 25 Celsius fokig vagy afölé is emelkedhet a hőmérséklet.
Szerdától megnövekszik a csapadék előfordulási esélye, addig jellemzően száraz idő várható.
