Rálőttek egy óvodára Budapest mellett

Tegnap, a kora délutáni órákban a solymári kék óvoda épületébe ismeretlen eszközzel belőttek. Az egyik csoportszoba nyitott ablakán keresztül, a lehúzott, zárt redőnyt egy lövedék törte át. A lövedék a helyiség faláról a földre esett. Személyi sérülés nem történt

– írta Facebook-oldalán a polgármesteri hivatal.

Hozzátették, a rendőrök és a közterület-felügyelők perceken belül a helyszínre értek, és előállították a feltételezett elkövetőt.

A folyamatban lévő rendőrségi eljárásra tekintettel nem rendelkezünk több információval, amennyiben a későbbiekben kapunk tájékoztatást, azt haladéktalanul megosztjuk

– zárta posztját a solymári polgármesteri hivatal.