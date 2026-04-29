  • Megjelenítés
Gazdaság

Rálőttek egy óvodára Budapest mellett

Portfolio
A solymári polgármesteri hivatal közlése szerint kedd kora délután belőttek egy helyi óvoda nyitott ablakán – vette észre a 444.

Tegnap, a kora délutáni órákban a solymári kék óvoda épületébe ismeretlen eszközzel belőttek. Az egyik csoportszoba nyitott ablakán keresztül, a lehúzott, zárt redőnyt egy lövedék törte át. A lövedék a helyiség faláról a földre esett. Személyi sérülés nem történt

– írta Facebook-oldalán a polgármesteri hivatal.

Hozzátették, a rendőrök és a közterület-felügyelők perceken belül a helyszínre értek, és előállították a feltételezett elkövetőt.

A folyamatban lévő rendőrségi eljárásra tekintettel nem rendelkezünk több információval, amennyiben a későbbiekben kapunk tájékoztatást, azt haladéktalanul megosztjuk

Még több Gazdaság

– zárta posztját a solymári polgármesteri hivatal.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility