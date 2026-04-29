Rálőttek egy óvodára Budapest mellett – Kiderült, hogy galambokra vadászott az elkövető (2.)

Tegnap, a kora délutáni órákban a solymári kék óvoda épületébe ismeretlen eszközzel belőttek. Az egyik csoportszoba nyitott ablakán keresztül, a lehúzott, zárt redőnyt egy lövedék törte át. A lövedék a helyiség faláról a földre esett. Személyi sérülés nem történt

– írta Facebook-oldalán a polgármesteri hivatal.

Hozzátették, a rendőrök és a közterület-felügyelők perceken belül a helyszínre értek, és előállították a feltételezett elkövetőt.

A folyamatban lévő rendőrségi eljárásra tekintettel nem rendelkezünk több információval, amennyiben a későbbiekben kapunk tájékoztatást, azt haladéktalanul megosztjuk

– zárta posztját a solymári polgármesteri hivatal.

FRISSÍTÉS!!! Ladó György solymári körzeti megbízott a Solymár online portál megkeresésére azt mondta,

egy idősebb férfi engedély nélkül tartható légpisztolyával galambokra vadászott a környéken, és véletlenül lőtt be az óvoda ablakán.

A körzeti megbízott tájékoztatása alapján az elkövető ellen őrizetbe vétel mellett súlyos testi sértés kísérletének vétsége vádjával folyik eljárás, ügyében még ma dönt a bíróság.

Ladó György azt is elmondta, hogy sok családban van otthon légpisztoly, a mostani eset arra hívja fel a figyelmet, hogy a használatra vonatkozó szigorú szabályokat fontos betartani.

