Rálőttek egy óvodára Budapest mellett – Kiderült, hogy galambokra vadászott az elkövető (2.)

Tegnap, a kora délutáni órákban a solymári kék óvoda épületébe ismeretlen eszközzel belőttek. Az egyik csoportszoba nyitott ablakán keresztül, a lehúzott, zárt redőnyt egy lövedék törte át. A lövedék a helyiség faláról a földre esett. Személyi sérülés nem történt
– írta Facebook-oldalán a polgármesteri hivatal.
Hozzátették, a rendőrök és a közterület-felügyelők perceken belül a helyszínre értek, és előállították a feltételezett elkövetőt.
A folyamatban lévő rendőrségi eljárásra tekintettel nem rendelkezünk több információval, amennyiben a későbbiekben kapunk tájékoztatást, azt haladéktalanul megosztjuk
– zárta posztját a solymári polgármesteri hivatal.
FRISSÍTÉS!!! Ladó György solymári körzeti megbízott a Solymár online portál megkeresésére azt mondta,
egy idősebb férfi engedély nélkül tartható légpisztolyával galambokra vadászott a környéken, és véletlenül lőtt be az óvoda ablakán.
A körzeti megbízott tájékoztatása alapján az elkövető ellen őrizetbe vétel mellett súlyos testi sértés kísérletének vétsége vádjával folyik eljárás, ügyében még ma dönt a bíróság.
Ladó György azt is elmondta, hogy sok családban van otthon légpisztoly, a mostani eset arra hívja fel a figyelmet, hogy a használatra vonatkozó szigorú szabályokat fontos betartani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A Fidesz rádöntötte a kiskereskedelem minden gondját a Tisza-kormányra - az idő pedig sürget
Hatalmas lyuk az államkasszában, ketyegő árrésbomba, elmaradó beruházások.
Hirtelen felrobbant a Graphisoft Park árfolyama
Fontos döntés született.
Elmagyarázta a Kreml, miért nem lesznek tankok a győzelmi napi parádén
A Kreml a legrosszabbra készül.
Hamarosan esés jöhet a tőzsdéken a Morgan Stanley szerint
De szerintük bele kell venni.
Kritikus szintről fordulhat az euró az EKB kamatdöntése után
Az energiaválság narratívája és a kamatemelések sorsa is eldőlhet.
Elmondta Magyar Péter, mi a tervük a Szuverenitásvédelmi Hivatallal
Lánczi Tamás is megszólalt közben.
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
Teszteltük a Gránit Bank AI-asszisztensét: Lakáshitel és Babaváró kalkuláció pillanatok alatt
Nehéz eligazodni a lakáshitelek, a Babaváró Kölcsön és a különféle támogatott konstrukciók között? A Gránit Bank digitális asszisztense, a Gránit Guru pontosan erre való: megválaszolja a
50 milliós bírság a HÉV-megállóhelyeken folytatott hangrögzítési gyakorlat miatt: mik a tanulságok?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 50 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a HÉV-állomásokon és HÉV-megállóhelyeken folytatott kamerás megfigyelési
Késedelmi pótlék mérséklése: fontos bírósági döntés az adózók javára
A késedelmi pótlék mérséklésének lehetőségét szigorúan szabályozza az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban Art.), arra csak speciális esetekben van lehetőség. Az utóbbi i
Az AI exponenciális energiaigénye és a nukleáris reneszánsz
2026-ra az adatközpontok energiafogyasztása elérte a globális áramtermelés kritikus hányadát, és a techóriások sorra vásárolják fel az atomerőműveket. De vajon a piac helyesen árazza-e be
Hogyan lehet tervezni a vagyonnal a változó környezetben? Találkozzunk Miskolcon!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Végrehajtás felfüggesztés - ügyvéd útján
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, mikor kérhető a végrehajtás felfüggesztése ügyvéd útján, milyen esetekben segíthet, és hogyan védheti meg vagyonát. Sokan csak akkor szembesülnek
Új reményt hoz a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában?
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is viseli.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog
Szoros lehet a határidő.
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?
Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával beszélgettünk.