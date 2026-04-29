Végérvényesen átírja a szélsőséges időjárás a magyar történelmet: soha nem látott változás jelenhetett meg a magyar vidéken

A Syngenta agrárvállalat adatai szerint a napraforgó hazai vetésterülete idén elérhette a 800 ezer hektárt, ezzel egy időben a kukoricáé 620 ezer hektár környékére zsugorodott.
Az átrendeződés fő oka az, hogy az aszály kifejezetten kedvezőtlen a kukorica számára.
A napraforgó jobb stressztűrő képessége viszont komoly versenyelőnyt jelent a megváltozott klímaviszonyok között. A folyamatot a világgazdasági helyzet is felgyorsítja, ugyanis az energiaárak emelkedése és a kőolajpiaci zavarok miatt nemzetközi szinten is felértékelődtek a növényi olajok.
Bár a termelés globálisan egyelőre nehezen tart lépést az erősödő kereslettel, Magyarország stabilan a világ legjelentősebb napraforgó-termesztői közé tartozik. Ezzel szemben a korábban meghatározó hazai kukoricatermesztés drasztikusan visszaesett, aminek következtében az ország ma már importra szorul ebből a növényből.
A változások akár történelmi léptéküek is lehetnek: a KSH idősoros adatai szerint a napraforgó soha nem előzte meg a kukoricát, legalábbis ami a betakarított vetésterületet illeti. 1990-ben még a kukorica vetésterülete meghaladta az egy millió hektárt, míg a napraforgóé "csak" 350 ezer hektárt ért el. A kukorica területe 2017-ben süllyedt először egy millió alá, a napraforgó területe pedig megduplázódott, közel 700 ezer hektáron termesztették. A 2025-ös (becsült) adatok már jelezték a közeledést (737 vs. 709 ezer hektár), de a fordulatot ez az év jelentheti.
Az agrárszakemberek szerint a kukoricatermesztésben ma már a kockázatcsökkentés a legfontosabb szempont. A csúcstermések hajszolása helyett a termésbiztonság megőrzésére kell törekedni. Ebben vízmegőrző talajművelési technológiák és a korszerű agrotechnikai eljárások nyújthatnak segítséget. A napraforgó esetében pedig egyre inkább a kifejezetten szélsőséges körülményekre nemesített, fokozottan szárazságtűrő hibridek alkalmazását javasolják a gazdáknak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
