A cseh jegybank nem siet kamatot emelni az iráni háború dacára

A cseh jegybank vezetése egyelőre nem tervez azonnali kamatemelést, annak ellenére, hogy a közel-keleti háború nyomán megugró olajárak miatt a piacok már több szigorítást áraznak egy éven belül. Az infláció továbbra is a kétszázalékos cél alatt maradt, így a testület úgy ítéli meg, ráér a beavatkozással.

Eva Zamrazilova, a cse jegybank alelnöke a Bloombergnek adott szerdai interjújában leszögezte: bár a kamatok következő mozdulata valószínűbben emelés lesz, mint csökkentés, a testületnek nincs oka sietni.

Az év elején még napirenden tartották a 3,25 százalékra való további vágást, ám az iráni háború kitörése után ez a forgatókönyv lekerült az asztalról.

A pénzpiacok jelenleg több mint három negyedpontos emelést áraznak egy éven belül, miközben a jegybanki vezetés inkább a türelem mellett érvel.

A márciusi inflációs adat a drágább üzemanyag ellenére is a célsáv alatt maradt. A kormányzati intézkedések fékezték a benzinkutaknál tapasztalható áremelkedést, így várhatóan az áprilisi havi árdinamika is mérsékeltebb lesz, az éves infláció pedig csak enyhén lépheti túl a célt. „Most őszintén úgy gondolom, kényelmes helyzetben vagyunk", fogalmazott Zamrazilova a május 7-i kamatdöntő ülés előtt. Hozzátette: az infláció a politikai horizonton akkor is a toleranciasávon belül maradhat, ha a jegybank rövid távon nem nyúl a kamatokhoz.

A kisebb áprilisi üzemanyag-drágulás miatt szelídebb másodkörös hatások is várhatók a többi fogyasztói árra.

A márciusban megkérdezett szolgáltatók nem jeleztek áremelési szándékot a következő három hónapra, és a kiskereskedelemben is jellemzően stabilak voltak az árak. Az alelnök szerint azonban a jegybanknak továbbra is óvatosnak kell lennie a drágább energia maginflációba való továbbgyűrűzése miatt.

Hasonló álláspontot képvisel Jan Frait alelnök, aki szerint a testület nincs jelentős nyomás alatt, mert a monetáris politika a pozitív reálkamatok miatt eleve viszonylag szigorú. Jan Kubicek igazgatósági tag az MF Dnes lap hasábjain szintén úgy nyilatkozott, hogy nem áll küszöbön szigorítás.

Zamrazilova szerint az energiaáraknál ma nagyobb gondot jelenthet az élelmiszerárak esetleges fordulata, mivel ezek súlya magas a fogyasztói kosárban, és az év közepétől már nem feltétlenül fogják fékezni a fő inflációs mutatót. A jegybank következő prognózisa valószínűleg lassabb növekedést és magasabb inflációt vetít előre, bár a növekedési korrekció nem lesz olyan drasztikus, mint a pénzügyminisztérium által 2 százalék környékére csökkentett GDP-előrejelzés.

Az alelnök szerint a cseh gazdaság jelentős egyensúlytalanságok nélkül bővül: a fogyasztói kereslet helyreállt, és újraindultak a beruházások is. Felhajtó erőt jelenthet a hadiipar fellendülése is, ami a geopolitikai instabilitás dacára kedvezően hat a cseh exportra.

A téves monetáris döntés kockázata Zamrazilova szerint jelenleg nagyon alacsony, a korona árfolyama pedig az inflációra nézve semleges szinten, viszonylag stabilan mozog.

Számára az a fontos, hogy a kamatokat a lehető legalacsonyabb szinten tartsák, amellyel a hosszú távú árstabilitás még biztosítható. A közel-keleti konfliktus kezdete óta a piaci várakozások azonnal kamatemelésekre álltak át, és a magasabb hároméves és ötéves hozamok önmagukban is szigorították a hitelezési feltételeket.

