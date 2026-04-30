Aki teheti, ne menjen arra! – 15 kilométeres dugó alakult ki az M1-es autópályán

Az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Komárom és Tatabánya között ismét 15 km-t meghaladó torlódás alakult ki, amely mindkét sávot érinti, így a menetidő legalább egy órával is megnövekedhet. Ezért aki teheti, válasszon másik útvonalat!

– írják.

Távolabb, Bicske és a Herceghalom között is a külső sávban lassulás tapasztalható az erős forgalom miatt.

Az M5-ös autópályán sem minden fenékig tejfel: a Budapest felé vezető oldalon a burkolatot javítják a 89-es km-nél, Kecskemét elkerülő szakaszán. Az érintett szakaszon 2-3 km-es a torlódás.

Az Útinform azt is megjegyezte, hogy

megváltozott az ünnepi hétvégi kamiontilalom.

Május 1-jén pénteken 6 órától 22 óráig, illetve május 2-án szombaton 22 órától május 3-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben.

