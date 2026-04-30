Alig kevesebb a légúti panaszos beteg, lassan tűnik el az influenzaszezon

Az akut légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz fordulók száma alig változott az év tizenhetedik hetében, és influenzásból sem volt sokkal kevesebb, bár már ötödével kevesebben voltak kórházban, mint egy héttel korábban. Az intenzíves arány azonban az influenzaszezon legamagasabb értékére ugrott. A kórházi kezelések több mint negyedét még mindig a légúti óriássejtes vírus (RSV) okozta. Eközben a hepatitis A fertőzések száma tovább nőtt, bár a kumulált szám egy hajszálnyival alacsonyabb az egy évvel korábbinál.

Fő adatok a 17. hétről:

az akut légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz fordulók száma stagnált, mig az inluenzaszerű megbetegedéssel fordulók száma 6%-kal csökkent;

a súlyos akut légúti fertőzéssel kórházban kezeltek száma 20%-kal 100-ra esett;

a kórházban kezeltek aránya az összes akut légúti megbetegedéssel orvoshoz fordulók számához képest tovább csökkent;

17 beteg szorult intenzív/szubintenzív ellátásra, ami a súlyos esetek 17 százaléka, ami az egész szezon eddigi legmagasabb aránya.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint az év 16. hetében (április 20-26.) az országban 128 300 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, mindössze 600-zal (-0,5%) kevesebben, mint a 16. héten, és 10 500 influenzaszerű (ILI) megbetegedéssel, ami 6,3%-os heti csökkenést mutat az előző heti emelkedést követően.

A 17. heti ARI szám alacsonyabb, mint két és három évvel ezelőtt ilyenkor, de magasabb, mint egy éve.

Az ILI szám a 17. héten az elmúlt négy évben nem volt egyszer sem magasabb.

Az influenzaszerű tünetek aránya az ARI-n belül 8,2%-ra csökkent 8,7%-ról.

Ami a 100 ezer lakosra jutó ILI-számot illeti,

a 2011//12-es szezon óta a legmagasabb 17. heti számot láthatjuk idén.

Bár a vizsgált minták teljes száma a 17. héten meghaladja a 2022/23-as adatot, továbbra is alacsonyabb marad a 2023/24-es és 2024/25-ös adatoknál.

Pozitivitási ráták: influenza fel, RSV le, Covid sehol

Az influenza és a koronavírus pozitivitási arányánál tavaly az 51. héten következett be a fordulat, majd az RSV idén a 10. héten átvette a vezetést, amire korábban a 12-15. hét környékén került sor. A 12. héten még jobban elszakadt "társaitól" és már a 35%-ot közelítette az aránya. Egy korrekciót követően ismét emelkedésnek indult és a 15. héten újra 25%-on állt, majd hét hete innen esett vissza 20,5%-ra, a múlt héten pedig tovább 12,2%-ra.

Az RSV pozitivitási ráta a 12. héten akkorát ugrott, hogy a grafikont is át kellett skáláznunk. A 33,3%-os arány jóval a 2023 első hetében mért 24,1%-os korábbi csúcs felett volt. Egy éles korrekció és a 15. héten mért újabb ugrást követően második hete esik az arány.

Egy gyors pillantást vetve a humán metapneumovírus-helyzetre, megállapíthatjuk, hogy az idei szezonban jóval kevesebb HMPV-fertőzés volt az országban, mint akár tavaly, akár két évvel ezelőtt.

Javult a kórházi helyzet, de...

A 17. héten 100 beteg került kórházba súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI), ami 20%-os csökkenést jelent az egy héttel ezelőtti 125 főhöz képest. A 4. heti szám (284) volt a legmagasabb a 2025/26-os szezonban.

A SARI betegek közt egynek volt Covid19-fertőzése, ami üdítő ahhoz képest, hogy 2023-ban ilyenkor még a betegek közel 40%-a volt koronavírusos. A kórházak tavaly (95) és két éve (78) kevesebb, míg három éve (153) több SARI-beteget vettek fel a 17. héten.

A 100 beteg közül 17-nek volt szüksége intenzív vagy szubintenzív ellátásra, ami nyolccal több a 16. heti számnál. Ez 17%-os arányt, vagyis romlást és az idei szezon legmagasabb arányát jelenti.

A SARI-betegek 40 százaléka tartozott a 60 évesnél idősebbek korcsoportjába (összesen 40),

MÍG 43 százalékuk (43) ÖT ÉV ALATTI GYEREK VOLT. AZ EGY ÉVVEL EZELŐTTI SZÁMUK ÉS ARÁNYUK 42 ÉS 44% VOLT.

Az NNGYK a legutóbbi légúti megbetegedések szezonjának hivatalos vége, 2024. 20. hete után is közzétett néhány fontos adatot. Idén már négy nagy kiugrás is volt az intenzíven kezeltek arányában, és a 17. heti szám az eddigi legmagasabb.

Az alábbi grafikon szintén azt jelzi, hogy két riasztó kiugrástól eltekintve a légúti fertőzések szezonja idén hasonlóan, de inkább valamivel kevésbé volt súlyos, mint az ezt megelőző három időszakban.

a 14. és a 15 héten bekövetkező ugrások az arányt az elmúlt három szezonnal összehasonlítva a legmagasabb szintre vitték, a 17. héten azonban folyatódott a korrekció.

A 100 beteg közül 28-at RSV-fertőzés miatt kellett kezelni, ami azt jelenti, hogy az 55 százalékos, minden eddigi rekordot meghaladó idei csúcsot követő korrekció folytatódott.

Megint a gyerekek...

Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók közel 49 százaléka 14 éves vagy fiatalabb gyerek volt a 17. héten. Ez mintegy 62 400 gyereket jelent, ami nagyjából 6800 fős növekedés az előző heti számról. Ezen felül mintegy 31 000-en - a betegek nagyjából negyede - voltak érintettek a 15-34 éves korcsoportban. Itt 1600 fős csökkenést látunk. A 35-59 éves korosztályból is mintegy 22 000-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzéssel.

Az elmúlt néhány évet vizsgálva az idei 17. heti szám a legfiatalabbak körében jóval magasabb volt, mint tavaly, de alacsonyabb, mint két éve.

Ezek a grafikonok pedig az ARI betegek 17. heti korosztályos bontását mutatják a mostani és az előző két légúti megbetegedéses szezonra.

Az influenzaszerű megbetegedéseket vizsgálva fordulatot láttunk a korosztályos bontásban a 15. és a 16. héten is, de a dobogó a 17. héten nem rendeződött át. A 3. és a 14. hét között a 0-14 éves korosztály volt a leginkább érintett, a 15. héten viszont már a 35-59 évesek közül került ki a legtöbb beteg (32,6%, 3325). A 15-34 éves korosztály lett a második leginkább érintett (30,1%, 3070 beteg). A 16. héten azonban a 15-34 éves korosztály vette át a vezetést és tartotta meg a 17 héten is (32%, 3350 beteg).

Az influenzaszerű megbetegedések tekintetében jobban volt érintett a legfiatalabb korcsoport a 17. héten, mint az előző két szezon azonos hetében.

Hepatitis fertőzések: egy éve rosszabb volt a helyzet

Mindeközben a hepatitis A (HAV) terjedése sem állt meg. Az NNGYK 35 új esetet jelentett a 16. hétre, amivel 468-ra emelkdett az idei fertőzések száma.

A helyzet súlyosságát jól jelzi az alábbi grafikon, amelyről látható, milyen drámaian alakult ezen a téren a tavalyi év. A 16 héten hajszálnyival (7) az egy évvel korábbi szám alatt volt a megbetegedések kumulált száma - ezt először a 14. héten láthattuk -, és ha a mostani trend folytatódik, megúszhatjuk 2026-ot kevesebb fertőzéssel.

Tavaly a legtöbb esetet Budapesten regisztrálták (743, az összes eset 36,3%-a) , ezt követte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (324, 15,8%), Pest vármegye (261, 12,7%), és Szabolcs-Szatmár-Bereg (232, 11,3%).

Idén az első 16 hét alatt annyiban változott a helyzet, hogy Borsod az első helyen áll 194 megbetegedéssel (41,5%), őt követi Budapest (101, 21,6%), Pest (39, 8,3%), Szabolcs (34, 7,3%), valamint Heves (27, 5,8%).

