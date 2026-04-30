Alig kevesebb a légúti panaszos beteg, lassan tűnik el az influenzaszezon

Fő adatok a 17. hétről:
- az akut légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz fordulók száma stagnált, mig az inluenzaszerű megbetegedéssel fordulók száma 6%-kal csökkent;
- a súlyos akut légúti fertőzéssel kórházban kezeltek száma 20%-kal 100-ra esett;
- a kórházban kezeltek aránya az összes akut légúti megbetegedéssel orvoshoz fordulók számához képest tovább csökkent;
- 17 beteg szorult intenzív/szubintenzív ellátásra, ami a súlyos esetek 17 százaléka, ami az egész szezon eddigi legmagasabb aránya.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint az év 16. hetében (április 20-26.) az országban 128 300 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, mindössze 600-zal (-0,5%) kevesebben, mint a 16. héten, és 10 500 influenzaszerű (ILI) megbetegedéssel, ami 6,3%-os heti csökkenést mutat az előző heti emelkedést követően.
A 17. heti ARI szám alacsonyabb, mint két és három évvel ezelőtt ilyenkor, de magasabb, mint egy éve.
Az ILI szám a 17. héten az elmúlt négy évben nem volt egyszer sem magasabb.
Az influenzaszerű tünetek aránya az ARI-n belül 8,2%-ra csökkent 8,7%-ról.
Ami a 100 ezer lakosra jutó ILI-számot illeti,
a 2011//12-es szezon óta a legmagasabb 17. heti számot láthatjuk idén.
Bár a vizsgált minták teljes száma a 17. héten meghaladja a 2022/23-as adatot, továbbra is alacsonyabb marad a 2023/24-es és 2024/25-ös adatoknál.
Pozitivitási ráták: influenza fel, RSV le, Covid sehol
Az influenza és a koronavírus pozitivitási arányánál tavaly az 51. héten következett be a fordulat, majd az RSV idén a 10. héten átvette a vezetést, amire korábban a 12-15. hét környékén került sor. A 12. héten még jobban elszakadt "társaitól" és már a 35%-ot közelítette az aránya. Egy korrekciót követően ismét emelkedésnek indult és a 15. héten újra 25%-on állt, majd hét hete innen esett vissza 20,5%-ra, a múlt héten pedig tovább 12,2%-ra.
Az RSV pozitivitási ráta a 12. héten akkorát ugrott, hogy a grafikont is át kellett skáláznunk. A 33,3%-os arány jóval a 2023 első hetében mért 24,1%-os korábbi csúcs felett volt. Egy éles korrekció és a 15. héten mért újabb ugrást követően második hete esik az arány.
Egy gyors pillantást vetve a humán metapneumovírus-helyzetre, megállapíthatjuk, hogy az idei szezonban jóval kevesebb HMPV-fertőzés volt az országban, mint akár tavaly, akár két évvel ezelőtt.
Javult a kórházi helyzet, de...
A 17. héten 100 beteg került kórházba súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI), ami 20%-os csökkenést jelent az egy héttel ezelőtti 125 főhöz képest. A 4. heti szám (284) volt a legmagasabb a 2025/26-os szezonban.
A SARI betegek közt egynek volt Covid19-fertőzése, ami üdítő ahhoz képest, hogy 2023-ban ilyenkor még a betegek közel 40%-a volt koronavírusos. A kórházak tavaly (95) és két éve (78) kevesebb, míg három éve (153) több SARI-beteget vettek fel a 17. héten.
A 100 beteg közül 17-nek volt szüksége intenzív vagy szubintenzív ellátásra, ami nyolccal több a 16. heti számnál. Ez 17%-os arányt, vagyis romlást és az idei szezon legmagasabb arányát jelenti.
A SARI-betegek 40 százaléka tartozott a 60 évesnél idősebbek korcsoportjába (összesen 40),
MÍG 43 százalékuk (43) ÖT ÉV ALATTI GYEREK VOLT. AZ EGY ÉVVEL EZELŐTTI SZÁMUK ÉS ARÁNYUK 42 ÉS 44% VOLT.
Az NNGYK a legutóbbi légúti megbetegedések szezonjának hivatalos vége, 2024. 20. hete után is közzétett néhány fontos adatot. Idén már négy nagy kiugrás is volt az intenzíven kezeltek arányában, és a 17. heti szám az eddigi legmagasabb.
Az alábbi grafikon szintén azt jelzi, hogy két riasztó kiugrástól eltekintve a légúti fertőzések szezonja idén hasonlóan, de inkább valamivel kevésbé volt súlyos, mint az ezt megelőző három időszakban.
a 14. és a 15 héten bekövetkező ugrások az arányt az elmúlt három szezonnal összehasonlítva a legmagasabb szintre vitték, a 17. héten azonban folyatódott a korrekció.
A 100 beteg közül 28-at RSV-fertőzés miatt kellett kezelni, ami azt jelenti, hogy az 55 százalékos, minden eddigi rekordot meghaladó idei csúcsot követő korrekció folytatódott.
Megint a gyerekek...
Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók közel 49 százaléka 14 éves vagy fiatalabb gyerek volt a 17. héten. Ez mintegy 62 400 gyereket jelent, ami nagyjából 6800 fős növekedés az előző heti számról. Ezen felül mintegy 31 000-en - a betegek nagyjából negyede - voltak érintettek a 15-34 éves korcsoportban. Itt 1600 fős csökkenést látunk. A 35-59 éves korosztályból is mintegy 22 000-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzéssel.
Az elmúlt néhány évet vizsgálva az idei 17. heti szám a legfiatalabbak körében jóval magasabb volt, mint tavaly, de alacsonyabb, mint két éve.
Ezek a grafikonok pedig az ARI betegek 17. heti korosztályos bontását mutatják a mostani és az előző két légúti megbetegedéses szezonra.
Az influenzaszerű megbetegedéseket vizsgálva fordulatot láttunk a korosztályos bontásban a 15. és a 16. héten is, de a dobogó a 17. héten nem rendeződött át. A 3. és a 14. hét között a 0-14 éves korosztály volt a leginkább érintett, a 15. héten viszont már a 35-59 évesek közül került ki a legtöbb beteg (32,6%, 3325). A 15-34 éves korosztály lett a második leginkább érintett (30,1%, 3070 beteg). A 16. héten azonban a 15-34 éves korosztály vette át a vezetést és tartotta meg a 17 héten is (32%, 3350 beteg).
Az influenzaszerű megbetegedések tekintetében jobban volt érintett a legfiatalabb korcsoport a 17. héten, mint az előző két szezon azonos hetében.
Hepatitis fertőzések: egy éve rosszabb volt a helyzet
Mindeközben a hepatitis A (HAV) terjedése sem állt meg. Az NNGYK 35 új esetet jelentett a 16. hétre, amivel 468-ra emelkdett az idei fertőzések száma.
A helyzet súlyosságát jól jelzi az alábbi grafikon, amelyről látható, milyen drámaian alakult ezen a téren a tavalyi év. A 16 héten hajszálnyival (7) az egy évvel korábbi szám alatt volt a megbetegedések kumulált száma - ezt először a 14. héten láthattuk -, és ha a mostani trend folytatódik, megúszhatjuk 2026-ot kevesebb fertőzéssel.
Tavaly a legtöbb esetet Budapesten regisztrálták (743, az összes eset 36,3%-a) , ezt követte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (324, 15,8%), Pest vármegye (261, 12,7%), és Szabolcs-Szatmár-Bereg (232, 11,3%).
Idén az első 16 hét alatt annyiban változott a helyzet, hogy Borsod az első helyen áll 194 megbetegedéssel (41,5%), őt követi Budapest (101, 21,6%), Pest (39, 8,3%), Szabolcs (34, 7,3%), valamint Heves (27, 5,8%).
