Áprilisban sem változtatott a kamatokon az EKB, de júniusban véget érhet a várakozás

Véget ért a sajtótájékoztató
A várakozásoknak megfelelően 2 százalékon hagyta az irányadó kamatot az EKB, a bejelentést követő sajtótájékoztatón pedig Chritine Lagarde jegybankelnök értékelte az eurózóna gazdaságának helyzetét és az energiaválság hatásait. A legfontosabb üzenetek a következők voltak:
- A jegybank már most is tárgyalta a kamatemelés lehetőségét, de kellő alátámasztó adat hiányában a lépés most még nem volt indokolt.
-
Christine Lagarde több ízben is utalt rá, hogy a jövőben szükségessé válhat a monetáris szigorítás.("A márciusi előrejelzések két kamatemelési várakozást tartalmaztak, a piacok pedig jól értették az EKB reakciófüggvényét.", illetve "Azt hiszem, mindenki tudja, hogy milyen irányba haladunk.")
- A jegybankelnök a sajtótájékoztató során folyamatosan az adatfüggőséget hangsúlyozta, a döntést meghatározó tényezőknek pedig az iráni háború és az energiaválság tartóssága, valamint a másodkörös hatásokra utaló adatokat tartja.
- Az EKB első embere azt is egyértelműen kijelentette, hogy júniusra már látszani fognak a másodkörös hatások jelei - ha lesznek -, azaz akkorra már elegendő adat fog a testület rendelkezésére állni ahhoz, hogy megalapozott döntést tudjon hozni az esetleges szigorításról.
A szokásosnál egyértelműbb üzeneteket tartalmazó sajtótájékoztató alatt sem erősödött az euró érdemben a dollárral szemben, ami arra utalhat, hogy a monetáris politika helyett továbbra is az iráni háború fejleményei és az olajár alakulása a kockázatvállalási kedv és a devizapiacok legfontosabb hajtóereje. Az euró-dollár kurzus viszonylagos eseménytelenségét az is magyarázhatja, hogy Lagarde kijelentései alapján a jegybank stábja is oszthatja piaci várakozásokat, azaz jó esély mutatkozik arra, hogy a jelenleg beárazott kamatpálya fog megvalósulni.
Mikorra gyűrűznek be az inflációs hatások a gazdaságba?
Lagarde elmondása szerint júniusra kellő adat áll már majd rendelkezésre, hogy a másodkörös hatásokról dönteni tudjon az EKB.
Ebben figyelembe kell venni a nyersanyagárak, az árazási szándék és a hosszú távú várakozások alakulását is, amelyeket mind figyelembe fogunk venni az akkori döntés során is
- jelenti ki az eurózóna jegybankjának vezetője
Ismét a stagflációról érkezik kérdés
Lagarde erre reagálva elmondja, hogy semmiképp sem gondolná stagflációsnak a mostani környezetet, mivel az infláció középtávon 2 százalékon stabilizálódni fog, az 1 százalék körüli növekedés pedig továbbra is messze van a stagnálástól.
Melyik forgatókönyvhöz vagyunk most közelebb? Mit jelent ez a jövőbeli kamatemelésekre nézve?
Válaszában Lagarde kissé elkanyarodik a kérdéstől, de elmondja, hogy a márciusi előrejelzésekben felvázolt 3 forgatókönyv mindegyike tartalmazza a piacok által akkor árazott két kamatemelést.
Ez pedig azt jelenti, hogy a reakciófüggvényünket jól értették
- jelenti ki az EKB elnöke.
A kép azonban egyelőre vegyes: a hitelkondíciók szigorodnak, a vállalatok áremelési szándéka egyelőre még nem széleskörű, a várakozások pedig egyelőre még horgonyzottak. "Éppen ezért az EKB továbbra is azt teszi, amit eddig is tett: ülésről ülésre vizsgálják az adatokat és ennek fényében hoznak döntést a szükséges monetáris politikai reakcióról" - erősíti meg az EKB vezetője.
Hogy tudja feloldani az EKB a stagflációs dilemmát?
Lagarde nem kívánja kommentálni az EKB korábbi elnökének, Jean-Claude Trichetnek azon kijelentését, mely szerint hamarosan kamatemelés következik, és hangsúlyozza, hogy a testület továbbra is ülésről ülésre fog dönteni a szükséges monetáris kondíciókról.
Irányt tekintve szerintem mindenki tudja, hogy merre haladunk, de ezt meg is kell látni
- mondja Lagarde.
Az EKB elnöke szerint a legfontosabb faktor az iráni háború tartóssága lesz, amelyet még a nemzetközi ellátási láncok helyreállása is követni fog.
Ezzel pedig be is fejezném a stagflációs témát, mivel a 2026-ra előrejelzett 0,8 százalékos és az ezt követő 1 százalék körüli növekedés azért a stagnálástól is messze van, nemhogy a recessziótól
- jelenti ki Lagarde.
Visszatérünk a 2011-es helyzetbe?
A következő kérdező azt veti fel, hogy egy korai kamatemeléssel könnyen a 2011-es helyzetben találhatja magát az EKB, amikor később kénytelen volt kamatcsökkentésekkel korrigálni a korai szigorítást.
Válaszában Lagarde megjegyzi, hogy nemcsak a befektetők és az újságírók, de a jegybank is igyekszik tanulni a múltbeli hibákból és igyekszik elkerülni 2011 túl korai és 2022 túl késői lépését.
Éppen ezért az EKB továbbra is különös figyelmet fordít a bérdinamika, a fogyasztói árak és a várakozások alakulására, a következő hetekben beérkező adatok pedig elegendőek lesznek ahhoz, hogy a testület mindig meghozhassa a szükséges döntéseket, amelyek segítenek középtávon 2 százalékon stabilizálni az inflációt
- jelenti ki az EKB első embere.
A bankrendszer likviditásáról érkezik kérdés
Továbbra is likviditásbőség van, ezen területen egyelőre nem látszik semmilyen kedvezőtlen folyamat
- kezdi válaszát Lagarde. Az EKB első embere ezután elmondta, hogy a kamatdöntő ülésen nem tárgyaltak új likviditási eszközökről. Luis de Guindos, az EKB alelnöke ezután megerősíti, hogy a bankrendszer továbbra is jó likviditási helyzetben van, a magánhitelek rendszerével kapcsolatban pedig hamarosan részletes anyagot hoz nyilvánosságra az EKB stábja.
Melyik szcenárióhoz vagyunk most közelebb?
Az EKB márciusi kamatdöntése alkalmával 3 különböző forgatókönyvet vázolt fel az energiaválság hatásaival kapcsolatban, amelyet azóta is ülésről ülésre értékel a testület. Lagarde válaszában hangsúlyozza, hogy júniusban nemcsak a gazdasági előrejelzéseket, de a szcenárióelemzéseket is frissíteni fogja az EKB stábja, amelyet nyilvánosságra is hoznak.
A jegybank elnöke arra a kérdésre nem válaszolt egyértelműen, hogy jelenleg melyik forgatókönyv tűnik a legvalószínűbbnek.
Az EKB reakciófüggvényéről érkezik kérdés
Az EKB elnöke megerősíti, hogy a jegybank szimmetrikus árstabilitási mandátummal rendelkezik a 2 százalékos szint körül, az elérésre vonatkozó stratégiánkat pedig a testület rendszeresen publikálja és megerősíti különböző anyagaiban és beszédeiben.
A vizsgálat fókuszában az inflációs és a maginflációs dinamikája áll
- hangsúlyozza Lagarde.
Mennyire erős a stagflációs kockázat?
A kérdésre válaszolva Lagarde párhuzamot von a '70-es évekkel. Elmondása szerint akkor folyamatosan emelkedő infláció és magas munkanélküliség jellemezte a gazdaságokat, míg most mindkét területen sokkal jobb a kiindulási állapot.
Ami pedig a jegybanki eszköztárat illeti, bár több lehetőséggel is rendelkezünk, továbbra is úgy gondoljuk, hogy a kamatcsatorna a legerősebb monetáris politikai eszközünk, ezért főleg ennek hátteréről egyeztettünk ma
- jelenti ki az EKB első embere.
Jól informált döntést hozott az EKB
Lagarde elmondása szerint továbbra is nagy a bizonytalanság az energiaválság hatásai körül, ezért most is nagyon alaposan megvizsgálták az összes beérkező adatot és lehetőséget és ezt fogják tenni 6 hét múlva is. Bár az energiaválság hatásai már kezdenek látszani, 6 hét múlva már jóval egyértelműbbek lesznek a jelek az iráni háború kimenetelével és az energiaválság hatásaival kapcsolatban is.
Kamatemelés jön júniusban?
Az elmúlt napok legfőbb kérdése az volt, hogy merre járunk az alappályához képest. Az egyértelmű, hogy ettől távolodunk, de az még nem, hogy melyik extrém forgatókönyvhöz vagyunk most közelebb
- mondja el az első kérdésre válaszolva Lagarde.
Az EKB elnöke megerősítette, hogy egyhangú döntést hozott ma is az EKB, valamint tárgyalták a kamatemelés lehetőségét is.
Nagy a bizonytalanság az inflációs kockázatokban, de a kockázatok felfelé mutatnak
A volatilis világkereskedelem és az iráni háború nyomán kibontakozó energiaár-emelkedés miatt érezhetően emelkedtek az inflációs kockázatok. Az országok gazdaságélénkítő programjai, illetve az ellátási láncokban fellépő feszültségek emellett szintén emelhetik az inflációt.
Ezek most a legfőbb növekedési kockázatok
Lagarde elmondása szerint az amerikai-európai kereskedelmi ellentétek és a közel-keleti háború a két legfontosabb kockázat most, amely régóta nem látott magasságba emelte a gazdasági bizonytalanságot. A bizonytalan környezet az export visszaesésében, a befektetői kockázatvállalás csökkenésében és alacsonyabb növekedésben mutatkozhat meg.
Az inflációs folyamatokra tért át az EKB elnöke
2026 februárjához képest (1,9 százalék) az elmúlt két hónapban érezhetően gyorsult az euróövezeti infláció: márciusban 2,6, áprilisban pedig egészen 3,0 százalékig emelkedett a fogyasztói árindex.
Az inflációs gyorsulását főként az energia-komponens okozta, amely márciusban 5,1, áprilisban pedig 10,9 százalékra gyorsult.
A termékinflációban szintén emelkedés volt tapasztalható, bár az alindex áprilisi értéke még csak 2,5 százalék volt.
A tartósabb ármozgásokat megragadó maginfláció ezzel ellentétes dinamikát mutat: márciusban 2,3 százalékra, áprilisban pedig 2,2 százalékra mérséklődött.
A korábban kifejezetten ragadósnak bizonyuló szolgáltatásinfláció szintén lassult, a területen a fogyasztói áremelkedés üteme a 2026 márciusi 3,2 százalékos szintről áprilisban 3,0 százalékig csökkent.
A középtávú inflációs pályát ráadásul a tartósan magas energiaárak érezhetően felfelé mozdíthatják, bár a pontos hatásokat egyelőre megbecsülni nem lehet.
Lagarde elmondása szerint a közelmúlt eseményei egyelőre nem veszélyeztetik még a jegybank árstabilitási célját: a bérdinamika a következő hónapokban várhatóan fokozatosan hűlni fog, miközben a hosszú távú inflációs várakozások 2 százalék körül horgonyzottak.
Ezzel együtt a rövid távú várakozásokban és az árazási várakozások már érezhető emelkedés látszik
- jelenti ki az EKB első embere.
A fiskális politika felelősségét hangsúlyozza Lagarde
A fiskális politika feladata a gazdaság versenyképességének javítása, illetve a vállalatok védelme a jelenlegi geopolitikai helyzetben. A Draghi-elemzés alapján Lagarde még egyszer felhívja a figyelmet a strukturális reformok, a felelős költségvetési politika, valamint a befektetési- és bankunió fontosságára.
A gazdasági növekedés hátteréről beszél Lagarde
Az eurózóna gazdasága a globális kihívások ellenére 2026 elejéig ellenálló maradt (ezt támasztották alá a 2025. negyedik negyedéves növekedési adatok is), az ellenálló munkaerőpiac, és a nemzeti kormányok fiskális gazdaságélénkítése pedig a közeljövőben is támogatni fogja a növekedést. Az energiaválság és a magasabb külkereskedelmi bizonytalanság azonban érezhetően lassítja az eurózóna növekedését, amely 2026 első három hónapjában negyedéves alapon 0,1 százalékra lassult.
A beérkező adatok arra utalnak, hogy az energiaválság hatásai fokozatosan megjelennek az üzleti várakozásokban és bizalomban, valamint az ellátási láncok működésében
- jelenti ki Lagarde.
"A munkanélküliségi ráta továbbra is történelmi mélypont közelében van, de a munkaerőkereslet érezhetően csökkent az elmúlt hónapokban" - értékelte a munkaerőpiaci helyzetet az EKB első embere.
Kezdődik a sajtótájékoztató
Lagarde elsőként a mai kamatdöntést indokolja. Az EKB elnöke elmondja, hogy az eurózóna inflációja az elmúlt hónapokban érezhetően emelkedett az iráni háború által okozott magasabb energiaárak miatt. Az eurózóna éves fogyasztói árindex márciusban 2,6 százalékra emelkedett a februári 1,9-ről, áprilisban pedig egészen 3,0 százalékig gyorsult.
Az iráni háború miatt hirtelen megugró energiaárak a krízis tartóssága esetén azonban komoly veszélyt jelenthetnek az árstabilitásra, ami adott esetben az EKB-t is reakcióra késztetheti majd.
A hosszú távú várakozások továbbra is a 2 százalékos stabilitási szint környékén horgonyzottak, bár a rövid távon jelentős emelkedést mutatnak a legfrissebb felmérések
– jelenti ki az EKB első embere.
A jövőt tekintve a jegybank nem köteleződik el semmilyen kamatpálya mellett, továbbra is adatfüggő üzemmódban marad.
Minimális gyengüléssel reagált az euró
Enyhe eurógyengülés követte a kamatdöntés bejelentését, az EURUSD kurzusa 1,169-ig csökkent az első percekben.
A elmozdulás hátterében vélhetően az áll, hogy az EKB közleménye nem tartalmazott semmilyen konkrétabb utalást a jövőbeli monetáris szigorítás szükségességéről. Ez a márciusi semlegesebb kommunikáció folytatását vetíti előre.
Marad az adatvezérelt üzemmód, de az EKB kész lépni, ha szükségesnek érzi
A jegybank továbbra is adatvezérelt üzemmódban van, azaz a gazdaság állapota alapján ülésről ülésre dönt a megfelelő kamatszintről. A közlemény szerint az EKB továbbra sem köteleződik el egyetlen kamatpálya irányába sem, de ha a közel-keleti háború gazdasági hatásai úgy kívánják, a jegybank kész megtenni a szükséges lépéseket a középtávú árstabilitás biztosításáért.
Így indokolja a döntést az EKB közleménye
Az EKB közleménye hangsúlyozza, hogy bár a beérkező adatok továbbra is konzisztensek a testület várakozásaival,
az iráni háború és az energiaválság egyértelműen erősítette a magasabb inflációra és gyengébb növekedésre vonatkozó kockázatokat.
A magasabb energiaáraknak már rövid távon is pozitív hatásuk lesz az inflációra, a tartós hatások azonban leginkább a közel-keleti konfliktus intenzitásától és hosszától, illetve az esetleges másodkörös hatásoktól függnek majd.
A közlemény hangsúlyozza, hogy a bizonytalan környezet ellenére az EKB jó helyzetben van a háború gazdasági hatásainak kezelésére: az infláció a háború kitörését megelőzően a 2 százalékos árstabilitási cél körül mozgott, míg a gazdaság ellenállóságot mutatott a korábbi negyedévekben. A közlemény kiemeli, hogy a hosszú távú inflációs várakozások a magasabb energiaárak ellenére is stabilak maradtak, bár a rövid távú várakozások jelentős mértékben emelkedtek.
Az iráni háborúról és az energiapiacról érkező híreket az EKB a jövőben is kiemelt figyelemmel követi majd, az esetleges monetáris politikai reakcióról pedig továbbra is adatfüggő üzemmódban (azaz ülésről ülésre, a beérkező adatok függvényében) döntenek majd.
Az EKB közleményének hangvétele nem változott érdemben márciushoz képest, kiegészítésképp egyedül az inflációs várakozások jelentek meg, valamint az energiaválság stagflációs hatásainak hangsúlyozása jelent meg.
Nem változott a betéti kamat
Az EKB változatlanul 2 százalékon tartotta az irányadó betéti kamatot. A döntés megfelelt a várakozásoknak és a döntéshozók nyilatkozatainak. Korábban a Kormányzótanács több tagja is hangsúlyozta, hogy a megugró energiaárak ellenére az EKB adatfüggő üzemmódban marad, ami kellő mozgásteret biztosít a sokkra való reagálás során. Az iráni háború inflációs hatását a jelenlegi ponton még csak korlátozottan lehet előre jelezni, így az elemzők szerint is indokolt volt a kamatok változatlanul hagyása.
Már megjelentek az energiaválság első jelei
Adatdömping volt ma Európában, az első negyedéves növekedési adatok mellett ugyanis megjelentek az energiaválság hatásait már minimálisan tükröző áprilisi inflációs adatok és a munkaerőpiaci statisztikák is.
Az adatok megerősítik a befektetők és elemzők stagflációs várakozásait,
az elhúzódó energiaválság ugyanis gyorsan emelkedő inflációt és lassuló gazdasági aktivitást okozott az euróövezet országaiban.
Az előzetes adatok szerint a 2026. első negyedéves GDP-növekedés az eurózónában havi alapon 0,1, éves alapon pedig 0,8 százalék lett átlagosan. Az első negyedéves GDP-rangsorról szóló írásunkat alább olvashatják:
Az euróövezet aggregált inflációs rátája az elemzői várakozásoknak megfelelően áprilisban 3,0 százalékra gyorsult a márciusi 2,6 százalékról, a tartós árfolyamatok jelző maginflációs mutató azonban 0,1 százalékponttal 2,2 százalékra mérséklődött.
A körvonalazódó gazdasági kép kifejezetten nehéz helyzetbe hozza az EKB-t,
hiszen a gyorsuló infláció szigorítási kényszere teljesen ellentmond a lassuló növekedés monetáris politikai kívánalmainak (lazítás vagy a kamatszint változatlanul tartása).
Az EKB mozgásteréről, a kamatdöntés hátteréről és a döntés lehetséges következményeiről alábbi elemzésünkben írtunk:
Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!
Az Európai Központi Bank (EKB) 2025 júniusa óta változatlanul 2 százalékon tartotta a betéti rátát, a makrogazdasági alapfolyamatok alapján pedig az elemzők és döntéshozók egyaránt azt várták, hogy ez a nyugodt környezet 2026-ban végig fenn is marad. A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt kibontakozó energiaválság ugyanakkor egy 2022-höz hasonló helyzetbe hozhatta az eurózóna jegybankját. Bár a jelenlegi energiaársokk kontextusa (kiindulási inflációs és kamatszint, jegybanki és piaci rugalmasság) nagyban különbözik a négy évvel ezelőtt látottól, van több olyan szempont is, ami alapján a piacok aggodalma indokolt.
Az iráni-amerikai feszültség élesedése miatt újra meredeken emelkednek az olajárak: az európai és ázsiai piacok számára irányadó Brent nyersolaj jegyzése ismét a háború első napjaiban látott 120 dolláros szint közelében mozog.
A gázpiacok szempontjából irányadó holland TTF-árak egyelőre meg sem közelítik a 2022-es szinteket, energetikai elemzők szerint azonban Európa gáztárolási rendszere komoly kihívás előtt áll, ha pedig a Hormuzi-szoros júliusig nem nyílik meg, az árak akár a 2022-es válság szintjére is visszaugorhatnak.
A globális ellátási láncok szerkezete miatt most már tartósnak ígérkező energiaválság az Európai Központi Bankot is nehéz helyzetbe hozta, hiszen mai döntésével úgy kellene irányt mutatnia a jelenlegi bizonytalan környezetben, hogy a konfliktus hosszát illetően egyelőre mindenki csak találgatni tud, a gazdasági - főként inflációs - hatásokat tükröző makrogazdasági adatok pedig csak a nyári hónapokban érkezhetnek meg.
Bár a befektetők és elemzők szerint a kamatok a mai döntés után is változatlanok maradnak, márciushoz képest már jóval több adat áll az EKB rendelkezésére a gazdasági folyamatok előrejelzésére, ezért a mostani iránymutatások a múlt hónapinál jóval fontosabbak lesznek.
A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor sajtótájékoztató követ majd.
Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.
Kritikus szintről fordulhat az euró az EKB kamatdöntése után
Napok óta esnek az európai részvényindexek a közel-keleti tárgyalások holtpontra jutása és az olajárak dinamikus emelkedése miatt. A befektetők újra egy elhúzódó energiaválságot áraznak, alacsonyabb növekedéssel, erőteljesebb inflációval és magasabb kamatszinttel. Az első két következményt az adatok legkorábban nyáron tudják megerősíteni, az energiaválság és a 2022-es félelmek megismétlődésének narratívái akár már az Európai Központi Bank (EKB) csütörtöki kamatdöntésén is eldőlhetnek.
