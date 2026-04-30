Áprilisban sem változtatott a kamatokon az EKB, de júniusban véget érhet a várakozás

A várakozásoknak megfelelően 2 százalékon hagyta az irányadó kamatot az EKB, a bejelentést követő sajtótájékoztatón pedig Chritine Lagarde jegybankelnök értékelte az eurózóna gazdaságának helyzetét és az energiaválság hatásait. A legfontosabb üzenetek a következők voltak:

A jegybank már most is tárgyalta a kamatemelés lehetőségét, de kellő alátámasztó adat hiányában a lépés most még nem volt indokolt.

Christine Lagarde több ízben is utalt rá, hogy a jövőben szükségessé válhat a monetáris szigorítás. ("A márciusi előrejelzések két kamatemelési várakozást tartalmaztak, a piacok pedig jól értették az EKB reakciófüggvényét.", illetve "Azt hiszem, mindenki tudja, hogy milyen irányba haladunk.")

A jegybankelnök a sajtótájékoztató során folyamatosan az adatfüggőséget hangsúlyozta, a döntést meghatározó tényezőknek pedig az iráni háború és az energiaválság tartóssága, valamint a másodkörös hatásokra utaló adatokat tartja.

Az EKB első embere azt is egyértelműen kijelentette, hogy júniusra már látszani fognak a másodkörös hatások jelei - ha lesznek -, azaz akkorra már elegendő adat fog a testület rendelkezésére állni ahhoz, hogy megalapozott döntést tudjon hozni az esetleges szigorításról.

A szokásosnál egyértelműbb üzeneteket tartalmazó sajtótájékoztató alatt sem erősödött az euró érdemben a dollárral szemben, ami arra utalhat, hogy a monetáris politika helyett továbbra is az iráni háború fejleményei és az olajár alakulása a kockázatvállalási kedv és a devizapiacok legfontosabb hajtóereje. Az euró-dollár kurzus viszonylagos eseménytelenségét az is magyarázhatja, hogy Lagarde kijelentései alapján a jegybank stábja is oszthatja piaci várakozásokat, azaz jó esély mutatkozik arra, hogy a jelenleg beárazott kamatpálya fog megvalósulni.