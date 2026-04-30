Asztalhoz ültek a nagy boltláncok képviselői a Tisza-kormánnyal

Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az Országos Kereskedelmi Szövetség és a hamarosan felálló új kormány illetékes miniszterei között a kiskereskedelmet érintő egyes kiemelt problémákról - közölte a szervezet.

Az OKSZ a megbeszéléseken hangsúlyozta, hogy a tagjai számára kiemelten fontos az infláció alacsony szinten tartása, a magyar beszállítók lehetőségeinek növelése, valamint egy

egészséges, versenyalapú értéklánc fejlesztése.

Az OKSZ több egyéb probléma mellett kiemelt témaként kezelte a piackonform szabályozási környezet megteremtését.

A tárgyaláson részt vett Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára, Kapitány István az új kormány leendő gazdasági minisztere és Kármán András az új kormány leendő pénzügyminisztere.

Az OKSZ közlése szerint üdvözlik a felálló új kormányzat versenybarát hozzáállását és bizalommal tekintenek a tárgyalások folytatására, és a részletek kidolgozására, emellett kezdeményezte a teljes vertikumot (élelmiszer termelők, -feldolgozók, kiskereskedők) átfogó, szélesebb körű egyeztetések megindítását annak érdekében, hogy magyar gazdaság egésze részesüljön a piaci verseny által felszabadított pozitív energiából.

A hat nemzetközi háttérrel rendelkező kiskereskedelmi lánc (Aldi, Auchan, Lidl, PENNY, Spar, Tesco ) 2024-ben (az utolsó mindenki szereplő által lezárt üzleti évben) 710 milliárd forint adót fizetett be a költségvetésbe.

