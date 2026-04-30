  • Megjelenítés
Gazdaság

Asztalhoz ültek a nagy boltláncok képviselői a Tisza-kormánnyal

Portfolio
Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az Országos Kereskedelmi Szövetség és a hamarosan felálló új kormány illetékes miniszterei között a kiskereskedelmet érintő egyes kiemelt problémákról - közölte a szervezet.

Az OKSZ a megbeszéléseken hangsúlyozta, hogy a tagjai számára kiemelten fontos az infláció alacsony szinten tartása, a magyar beszállítók lehetőségeinek növelése, valamint egy

egészséges, versenyalapú értéklánc fejlesztése.

Az OKSZ több egyéb probléma mellett kiemelt témaként kezelte a piackonform szabályozási környezet megteremtését.

A tárgyaláson részt vett Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára, Kapitány István az új kormány leendő gazdasági minisztere és Kármán András az új kormány leendő pénzügyminisztere.

Még több Gazdaság

Az OKSZ közlése szerint üdvözlik a felálló új kormányzat versenybarát hozzáállását és bizalommal tekintenek a tárgyalások folytatására, és a részletek kidolgozására, emellett kezdeményezte a teljes vertikumot (élelmiszer termelők, -feldolgozók, kiskereskedők) átfogó, szélesebb körű egyeztetések megindítását annak érdekében, hogy magyar gazdaság egésze részesüljön a piaci verseny által felszabadított pozitív energiából.

A hat nemzetközi háttérrel rendelkező kiskereskedelmi lánc (Aldi, Auchan, Lidl, PENNY, Spar, Tesco ) 2024-ben (az utolsó mindenki szereplő által lezárt üzleti évben) 710 milliárd forint adót fizetett be a költségvetésbe.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Lightyear kész mixek

PR cikk

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility