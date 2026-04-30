Baleset történt, Debrecen és Szeged felé is lebénult a vonatközlekedés
A Budapest – Cegléd / Szolnok – Debrecen / Szeged vonalon baleseti helyszínelés miatt jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani, mert Üllő és Monor között nem közlekedhetnek a vonatok – írja a MÁV.

Üllőn a Gyöngyvirág térnél lévő vasúti átjáróban egy tehervonat autóval ütközött, a helyszínelés végéig mindkét vágányon leállították a közlekedést.

Az elővárosi utasoknak a VOLÁN járatait ajánlják: Monor, Vecsés térségében közlekedő összes VOLÁN-járaton a vonatjegyek is érvényesek.

A Budapest – Debrecen közötti távolsági vonatok több esetben terelve, az újszászi fővonalon át közlekednek,

a terelt útvonalú járatok Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik.

Áprilisban sem változtatott a kamatokon az EKB, de júniusban véget érhet a várakozás

Ilyet se sokat látni: elképesztő hullámvasút jön holnap a hazai áramárakban

Itt a bejelentés: lemondott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem teljes kuratóriuma

A Budapest – Szeged közötti Napfény InterCityk néhány esetben csak Cegléd – Szeged között közlekednek.

Ez is érdekelhet
Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal
Bejelentést tett Mészáros Lőrinc az Opus Globallal kapcsolatban
Megjött a szám, amit Putyin nagyon nem akart látni: évek óta nem történt ilyen Oroszországgal
