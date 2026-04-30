Baleset történt, Debrecen és Szeged felé is lebénult a vonatközlekedés

Üllőn a Gyöngyvirág térnél lévő vasúti átjáróban egy tehervonat autóval ütközött, a helyszínelés végéig mindkét vágányon leállították a közlekedést.

Az elővárosi utasoknak a VOLÁN járatait ajánlják: Monor, Vecsés térségében közlekedő összes VOLÁN-járaton a vonatjegyek is érvényesek.

A Budapest – Debrecen közötti távolsági vonatok több esetben terelve, az újszászi fővonalon át közlekednek,

a terelt útvonalú járatok Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik.

A Budapest – Szeged közötti Napfény InterCityk néhány esetben csak Cegléd – Szeged között közlekednek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images