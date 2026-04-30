Berobbant az amerikai infláció, miközben a gazdaság sem hűl - hogy lesz kamatcsökkentés?

Csütörtök délután egyszerre érkezett a hét két legfontosabb amerikai makroadata: az első negyedéves GDP gyorsbecslése és a márciusi PCE-inflációs jelentés. Az adatcsomag szinte minden eleme ugyanabba az irányba mutat: az infláció dinamikusan újraerősödik, miközben a gazdaság növekedése felgyorsult, és a munkaerőpiac is kifejezetten feszes maradt. Ez egy klasszikus hawkish kombináció, amely lényegében szétlövi a piacok kamatcsökkentési reményeit, és újra előtérbe hozza a "higher for longer" forgatókönyvet.

Az amerikai gazdaság az első negyedévben évesített alapon 2,0 százalékkal bővült, ami ugyan elmarad a 2,3 százalékos piaci konszenzustól, viszont jelentősen meghaladja a tavalyi negyedik negyedéves 0,5 százalékos ütemet.

Vagyis a növekedés érdemben felpörgött az év elején, semmi nyoma a "lassulásnak", amit néhány előrejelző vizionált.

A végső belföldi keresletet mérő GDP Sales mutató 1,6 százalékot ért el a 0,3 százalékos előzőhöz képest, vagyis a kereslet oldali motor is feltámadt.

A valóban robbanékony adatok azonban az inflációs blokkból érkeztek. A negyedéves GDP-deflátor 4,5 százalékra ugrott a 3,8 százalékos várakozással szemben, miközben az előző negyedévi 3,7 százalékot is durván meghaladja. Ennél is megdöbbentőbb a Fed által preferált mag-PCE negyedéves dinamikája: 4,3 százalék lett a 4,1 százalékos konszenzus és az előző 2,7 százalékos érték ellenében. Ez gyakorlatilag a maginfláció komoly emelkedését jelenti egyetlen negyedév alatt.

A havi PCE-számok sem nyújtanak megnyugvást. A teljes PCE-árindex éves dinamikája 3,5 százalékra emelkedett a februári 2,8 százalékról, a magindex pedig 3,0-ról 3,2 százalékra kúszott vissza.

Ez a Fed 2 százalékos célja felett egyértelmű felfelé tartó pályára állt.

A havi headline PCE 0,7 százalék volt 0,4 százalék után, ami megegyezik a várakozással, de önmagában is masszív gyorsulást jelez.

A munkaerőpiacon szintén a forróbb oldal felé billentek a számok.

Az új munkanélküli-segély iránti kérelmek a múlt héten 189 ezerre estek vissza a 215 ezres várakozással szemben, vagyis a foglalkoztatás kifejezetten feszes maradt.

A folytatólagos kérelmek 1,785 millióra csökkentek (1,820 millió helyett), a négyhetes mozgóátlag pedig 207,5 ezerre süllyedt. Ehhez társul a foglalkoztatási költségindex (ECI) erősebb adata: 0,9 százalék a várt 0,8 százalék helyett, vagyis a bérnyomás újra felfelé mutat. A bérek és juttatások egyaránt gyorsuló pályára álltak (Wages 0,8% vs. előző 0,7%; Benefits 1,2% vs. előző 0,8%).

A márciusi háztartási statisztikák szintén meglepetést hoztak: a személyi jövedelmek 0,6 százalékkal emelkedtek a várt 0,3 százalékkal szemben, a fogyasztási kiadások pedig 0,9 százalékkal nőttek (0,9 százalékos várakozással). Egyetlen apró árnyoldal a reáloldal: a Real Personal Spending csupán 0,2 százalékot mutatott (a 0,3-as várakozás alatt), és a reálfogyasztás éves negyedi dinamikája 1,9-ről 1,6 százalékra mérséklődött. Ez azonban azt is jelzi, hogy a fogyasztási kiadások növekedését részben már az árak emelkedése viszi, vagyis az inflációs nyomás közvetlenül a háztartások szintjén is tetten érhető.

Az összkép borítékolható tankönyvi forgatókönyvet hoz: az amerikai gazdaság továbbra is robusztus, a munkaerőpiac feszes, a bérnyomás újraerősödik, az infláció pedig nem hogy nem süllyed tovább, hanem aktívan visszapattan.

Ez a kombináció lényegében elveszi a Fed mozgásterét a kamatcsökkentésekre és jól mutatja azt is, hogy a magasabb energiaárak egy erős, inflációra érzékeny gazdaságba érkeznek.

