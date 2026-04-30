Bezuhant a német kiskereskedelem, Spanyolország köszöni jól van

Csütörtök reggel egyetlen óra alatt rajzolódott ki, mennyire szétszakadt az eurozóna gazdasága. Németországban összeomlott a kiskereskedelem, Franciaországban a vártnál is jobban felpattant az infláció, Spanyolország pedig ismét a piaci konszenzus fölé teljesített. Mindhárom adat ugyanannak az iráni háborús energiasokknak a következménye, csak épp három teljesen eltérő gazdaságon csapódik le.

A német márciusi kiskereskedelmi forgalom havi és éves szinten egyaránt 2 százalékkal zuhant,

miközben a piac havi alapon mindössze 0,3%-os csökkenést, éves szinten pedig 0,4%-os emelkedést várt. Ez nem apró elcsúszás, hanem masszív elmaradás, főleg azután, hogy februárban még 0,9%-os éves növekedést lehetett látni. A német fogyasztó láthatóan behúzta a kéziféket.

Franciaországban az áprilisi inflációs gyorsbecslés 2,2% éves alapon, a várt 1,9% helyett, a havi ráta pedig 1%-on ragadt, szintén a konszenzus felett. A harmonizált index 2,5%-on áll. A magyarázat szinte teljes egészében az energia, ami az iráni háború és a hormuzi sokk óta tartja megemelt szinten az árakat. A maginfláció ezzel szemben 1,2% körül lapul, vagyis valódi belső árnyomásról nincs szó.

Spanyolország eközben nem hagyja magát kibillenteni. Az első negyedéves GDP gyorsbecslés 0,6% negyedéves és 2,7% éves növekedést mutat, mindkettő egy hajszállal a várakozás felett. Ez a Q4-es 0,8%-hoz képest enyhe lassulás, de nem fordulat: az ország továbbra is az eurozóna sebességlimitjének körülbelül kétszeresével halad, főleg a belső kereslet, a bevándorlás által hajtott munkaerőpiac és a NextGenerationEU-források miatt.

A három adat együtt jól mutatja az EKB dilemmáját. A német szám kamatvágást kérne, a francia adat tilt minden lazítást, a spanyol pedig azt üzeni, hogy az "átlagos eurozóna" valójában nem létezik.

Az iráni háborúból érkező energiasokk országonként teljesen eltérően csapódik le, és ezt monetáris politikával nemigen lehet kisimítani, ezért a piac szinte teljesen kiárazta a tavaszi kamatvágási várakozásokat, és most a júniusi ülésre figyel.

