Csúnya adatok érkeztek: veszteségbe fordult a horvát olajipari óriás

Az INA horvát olajipari vállalat 2,3 millió euró veszteséggel zárta 2026 első negyedévét, szemben az egy évvel korábbi 35,4 millió euró nyereséggel.

Az MTI-hez eljuttatott, konszolidált, nem auditált első negyedéves pénzügyi jelentés szerint a vállalat értékesítésből származó nettó árbevétele 868,5 millió euró volt. A zágrábi tőzsdén közzétett adatok szerint az alaptevékenységből származó bevétel 876,7 millió eurót tett ki, 5 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál.

Az olajiparban kiemelten figyelt EBITDA 70 millió euró volt, ami 17 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól.

A társaság közlése szerint a stabil 2025-ös év után 2026 elejét az alacsonyabb gázárak, majd a közel-keleti geopolitikai feszültségek határozták meg, amelyek a kőolaj- és gázárak hirtelen emelkedéséhez vezettek.

A finomítás és marketing üzletág - beleértve az ügyfélszolgálati és kiskereskedelmi tevékenységet - eredménye stabil maradt. A rijekai olajfinomító korszerűsítése márciusban befejeződött, az új nehézmaradék-feldolgozó egység próbaüzeme a végső szakaszban van. A létesítmény várhatóan az év végéig áll üzembe, teljes kapacitását pedig 2027-ben érheti el, amikor a dízeltermelés éves szinten akár 30 százalékkal is nőhet.

Az ügyfélszolgálati és kiskereskedelmi szegmens értékesített mennyisége 5 százalékkal nőtt, a szegmens CCS EBITDA-ja 19,1 millió eurót tett ki. A kutatás és termelés üzletágban az olaj- és gáztermelés 2,3 százalékkal nőtt, az üzletág EBITDA-ja ugyanakkor az alacsonyabb januári és februári földgázárak miatt 77 millió euróra mérséklődött.

A teljes tőkebefektetés 76 millió eurót ért el, jelentősen meghaladva az egy évvel korábbi 33 millió eurót. A beruházások főként a rijekai olajfinomító korszerűsítési projektjéhez és a horvát tengeri mezők fejlesztéséhez kapcsolódtak. A nettó adósság 589 millió euró volt, az adósság/sajáttőke arány 26 százalékot tett ki.

Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatóságának elnöke a közleményben hangsúlyozta: a vállalat 2026 első negyedévében stabil működést mutatott fel, növelte kutatás-termelési kibocsátását, és a rijekai finomító korszerűsítési projektje elérte a mechanikai készültséget. Hozzátette: az INA folytatta az alacsony szén-dioxid-kibocsátású megoldások fejlesztését, különös tekintettel a 61 millió euró értékű rijekai zöldhidrogén-projektre.

Az INA 49,08 százaléka a Molé,

44,84 százaléka a horvát államé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images