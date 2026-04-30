Döntött a kamatokról az EKB, Christine Lagarde jegybankelnök sajtótájékoztatót tart

A következő kérdező azt veti fel, hogy egy korai kamatemeléssel könnyen a 2011-es helyzetben találhatja magát az EKB, amikor később kénytelen volt kamatcsökkentésekkel korrigálni a korai szigorítást.

Válaszában Lagarde megjegyzi, hogy nemcsak a befektetők és az újságírók, de a jegybank is igyekszik tanulni a múltbeli hibákból és igyekszik elkerülni 2011 túl korai és 2022 túl késői lépését.

Éppen ezért az EKB továbbra is különös figyelmet fordít a bérdinamika, a fogyasztói árak és a várakozások alakulására, a következő hetekben beérkező adatok pedig elegendőek lesznek ahhoz, hogy a testület mindig meghozhassa a szükséges döntéseket, amelyek segítenek középtávon 2 százalékon stabilizálni az inflációt

- jelenti ki az EKB első embere.