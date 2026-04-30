Döntött Orbán Viktor: azonnali lépéseket tesz a kormány a veszélyes azbesztszennyezés ügyében

Az 1134/2026. (IV. 30.) számú kormányhatározatot Orbán Viktor saját kezűleg jegyzi, a kihirdetett intézkedések az alábbiak:
A Kormány a Vas vármegyét érintő azbesztszennyezéssel összefüggésben
- felhívja a közigazgatás-szervezésért felelős minisztert, hogy az egészségügyért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter, valamint az építésügyért felelős miniszter bevonásával mérje fel országosan az azbeszttartalmú kőzettel érintett területek nagyságát, különös tekintettel a köz- és magánhasználatú területek kiterjedésére, valamint a felhasználás jellegére;
- felhívja a környezetvédelemért felelős minisztert, hogy az egészségügyért felelős miniszter és az építésügyért felelős miniszter bevonásával vizsgálja meg, hogy az azbeszttartalmú kőzettel érintett területek egészségügyi és környezeti kockázatainak megszüntetése érdekében milyen intézkedések szükségesek, és ennek alapján tegyen javaslatot a szükséges beavatkozásokra, azok ütemezésére és költségigényére;
- megállapítja, hogy az azbesztszennyezés következményeinek elhárításához kiemelt nemzeti érdek fűződik, és annak gyors lefolytatása indokolt, ezért az azzal összefüggő kárelhárítási feladatokat az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 4. § (2) bekezdése alapján mentesíti az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény alkalmazása alól;
- felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az azbesztszennyezés következményeinek elhárításához szükséges feladatok ellátásának forrását a XXV. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium fejezet kormányhivatalok előirányzatra biztosítsa;
- felhívja a környezetvédelemért felelős minisztert, hogy a piacfelügyeleti hatóság bevonásával vizsgálja meg az azbeszttartalmú kőzet eredetét, különös tekintettel az Ausztriából származó szállítmányokra, és a rendelkezésre álló dokumentációk alapján tárja fel a forgalmazási láncot, valamint a szennyezésért fennálló felelősségi viszonyokat;
- felhívja a fogyasztóvédelemért felelős minisztert, hogy a piacfelügyeleti hatóság bevonásával azonosítsa az azbeszttartalmú kőzetet forgalmazó és értékesítő gazdálkodó szervezeteket, valamint az érintett felhasználói kört, különös tekintettel az építőanyag-kereskedőkre és a felhasználás helyszíneire;
- felhívja a védekezésben és a helyreállításban közreműködő központi költségvetési szervek vezetőit, hogy saját ellenőrző szerveik bevonásával a feladat végrehajtását folyamatosan ellenőrizzék;
- felhívja az érintett minisztereket, hogy 2026. október 31-ig készítsenek kormány-előterjesztést a helyreállítás és újjáépítés költségeivel kapcsolatos elszámolásról;
- felkéri az önkormányzatokat, hogy a többszereplős támogatási folyamat átláthatósága és a támogatások összehangolása érdekében a helyreállításban közreműködő szervekkel a rendelkezésükre álló információkat osszák meg;
- felkéri az érintett polgármestereket, hogy a kárfelmérésben, a helyreállításban és a lakosság ezzel kapcsolatos tájékoztatásában működjenek közre.
Az intézkedések egy része "azonnali" megnevezésű határidőt kapott, más intézkedéseket a "felmerülés ütemében" kell végrehajtani; a kormányhatározat a kihirdetést követő napon, azaz 2026. május 1-jén lép hatályba. A nyugat-magyarországi azbesztszennyezés aktuális állásáról itt írtunk részletesen; az ügy háttere, hogy számos helyen
osztrák bányákból származó rákkeltő azbeszt-tartalmú kőzúzalékot alkalmaztak útépítéshez Nyugat-Magyarországon.
Az utaknak az egészségre rendkívül ártalmas anyagtól való mentesítése várhatóan milliárdokba kerül majd.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Kiderült, mire készül Oroszország: így köthetnek békét Trumpék Ukrajna feje felett
Moszkva és Washington már nagyban tárgyalnak.
Kimondta a Kreml ökle: ez Oroszország legnagyobb ellensége - Azt mondja, atomfegyvereket irányítottak Moszkvára
"Nem léphetnek fel hatékony közvetítőként."
Rákkeltő kőzúzalék okoz krízist Nyugat-Magyarországon – várjuk a nagy bejelentést
Riasztó az azbeszthelyzet.
Meglepő fordulat az energiapiacon: nem az nyert nagyot, amire sokan számítottak
Az új energiaválság nagy meglepetése.
Váratlan fordulat: autók helyett rakétaalkatrészek készülhetnek a bajba jutott autóipari óriás üzemében
A szándéknyilatkozat kész.
A digitális gazdaság és a nemzetközi beruházásvédelem új kihívásai
A digitális gazdaság térnyerésével a nemzetközi beruházásvédelem hagyományos kategóriái is új nyomás alá kerülnek: a beruházás, a befektető és az állami szabályozás viszonya egyarán
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Életbiztosítás: miért van szükség egészségügyi kockázatelbírálásra?
Sokan halogatják, vagy végleg elvetik az egyéni életbiztosítás megkötését, mert félnek az orvosi vizsgálattól. A valóság ezzel szemben az, hogy a kockázatelbírálás nem akadály, hanem ép
Lightyear kész mixek
A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Élénkül a gazdaság, de jöhet a kijózanodás
Tartós lehet a GDP-növekedés?
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?
Az EKB várható kamatemelése is bekavarhat.