Fél évszázados hidegrekord dőlt meg Magyarországon, de a java még csak most jön!
Lénárddarócon -5 Celsius-fokig hűlt le a levegő, ezzel megdőlt az 1976-os, Kékestetőn mért országos hidegrekord – írja a HungaroMet.

Ahol az éjszaka folyamán fújt a szél, ott pozitív tartományban maradt a hőmérséklet. Ahol azonban elállt a szél, kiderült az ég, fagypont alá tudott süllyedni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Lénárddarócon olyan hideg volt, hogy fél évszázados hidegrekord dőlt meg.

A Nógrád megyei Zabaron -4 fokot, a Kékestetőn -3,8 fokot mértek.

De nemcsak az Északi-középhegységben voltak mínuszok: a Fejér megyei Pátka víztározónál -3 fokot, az osztrák határ melletti Hegyeshalomnál -1,7 fokot mértek.

A fagyos periódus még nem ért véget, péntek hajnalban a mainál is nagyobb területen várunk 0 fok alatti értéket!

– figyelmeztet a HungaroMet.

