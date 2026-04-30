Fontos változás jön május 1-jétől a balatoni vonatközlekedésben!

Már április 30-án, csütörtök délutántól sűrűbben és több kocsival járnak a vonatok, május 1-jétől pedig (a szokottnál korábban) indul az előszezoni menetrend a MÁV-nál – áll a vasúttársaság közleményében. Fontos, hogy előszezonban már minden Balaton felé közlekedő InterCity és expresszvonatra helyjegyet kell váltani Budapest és a Balaton közti távolsági utazás esetén. A vonatok május 1-jén szombati, 2-án ünnepnapi, 3-án vasárnapi közlekedési rend szerint közlekednek.

Balatoni vonatközlekedés a hosszú hétvégén

A hosszú hétvége előtt már csütörtök délutántól megerősítik a vonatokat: a Balaton felé több közvetlen dupla FLIRT-ből kiállított Déli->Parti InterRégiót indítanak Budapestről, a Katica szintén dupla FLIRT-ként közlekedik.

Május 1-jétől akár 600 férőhelyes KISS emeletes motorvonattal jár a Jégmadár, a Szitakötő és a Keresztespók is, mind az északi, mind a déli part kényelmes megközelítését szolgálva.

A balatoni járatokon felül most hétvégén a Velencei-tavat érintő Z30-as viszonylatokon is nagyobb férőhelyet biztosít a vasúttársaság a két- és háromegységes FLIRT motorvonatokkal.

Kerékpárral utazók számára a Balaton északi partjára a Vízipók sebesvonatokat ajánlják, a déli part felé a Tópart IinterCitykbe állítanak be nagykapacitású bicikliszállító kocsikat. A hosszú hétvégén a Bakonyba, Börzsönybe és a Tisza-tóhoz közlekedő vonatokon is több kerékpárszállításra alkalmas kocsit állítanak forgalomba.

Helyjegy nélkül csak a part menti állomások (és a tótól nyugatra fekvő végállomások) között lehet utazni.

Az előszezoni menetrendről részletes tájékoztatás a MÁV honlapján olvasható.

Hosszú hétvégi kapacitásbővítés országosan

A kapacitásbővítés nem korlátozódik a Balaton térségére; a megnövekedett utazási igényekhez alkalmazkodva az InterRégió és InterCity vonatok is megerősítve közlekednek. A társaság többletkapacitást biztosít az ország számos csomópontja, többek között Békéscsaba, Debrecen, Dombóvár, Eger, Gyoma, Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kaposvár, Mezőtúr, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Püspökladány, Sárbogárd, Szeged, Szolnok és Záhony térségébe.

Emellett a nyugat-magyarországi kapcsolatok is javulnak, mivel a GYSEV-vel szoros együttműködésben megerősített szerelvények közlekednek a Budapest és Szombathely közötti Savaria, valamint a Budapest és Sopron közötti Scarbantia InterCity vonalakon.

Volánbusz

Az autóbuszokra érvényes közlekedési rend a hosszú hétvégén és környékén a következő módon alakul: április 29-én (szerdán) munka és tanítási napi, 30-án (csütörtökön) utolsó munka és tanítási napi, május 1-jén (pénteken) munkaszüneti napi, 2-án (szombaton) szabadnapi, 3-án (vasárnap) a hét első munka és tanítási napját megelőző munkaszüneti napi, 4-én (hétfőn) első munka és tanítási napi rend szerint közlekednek a járatok.

A jelentős utasforgalmú járatokon (Budapest és Balassagyarmat, Gyöngyös, Hévíz, Nagykanizsa, Salgótarján, Sümeg, Szekszárd, Szentes, Zalaegerszeg között), szükség esetén akár 3-4 busszal több indul. A turisztikai célpontokhoz (Mátra, Bükk, Tisza-tó, Pilis, Budapest környéki hegyvidék, Börzsöny) pedig szintén növeljük a közlekedő buszok számát.

Az áruházak és bevásárlóközpontok május 1-jén zárva tartanak, ezért az ezeket érintő járatok is az ünnepnapi menetrendjük szerint közlekednek. Egyes településeken a helyi járatok az általános közlekedési rendtől eltérően indulhatnak, illetve az ünnepnapi rendezvények idején egyes járatok terelve közlekednek.

Ünnepi menetrend a HÉV-nél

A május 1-jei hosszú hétvégén a HÉV-vonalakon pénteken ünnepnapi, szombaton és vasárnap a szokásos hétvégi közlekedési rend szerint közlekednek a járatok.

Vágányzár a Déli körvasút építése miatt

A Déli körvasút építése miatt a győri és a pécsi fővonalon vágányzári menetrend érvényes a hosszú hétvégén is.

Budapest-Kelenföld és Ferencváros között jellemzően csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a hosszú hétvégén is vágányzári menetrend érvényes a Keleti pályaudvart érintő dunántúli járatok esetében: a győri és a pécsi fővonalakon a belföldi InterCityk, a G10-es és a sebesvonatok, továbbá a dunaújvárosi Z42-es járatok csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak.

A Keletiből Bécs felé korábban indulnak a nemzetközi vonatok, de Budapest-Kelenföldtől jellemzően már megszokott menetrendjük szerint közlekednek.

