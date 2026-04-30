Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!

Adatdömping volt ma Európában, az első negyedéves növekedési adatok mellett ugyanis megjelentek az energiaválság hatásait már minimálisan tükröző áprilisi inflációs adatok és a munkaerőpiaci statisztikák is.

Az adatok megerősítik a befektetők és elemzők stagflációs várakozásait,

az elhúzódó energiaválság ugyanis gyorsan emelkedő inflációt és lassuló gazdasági aktivitást okozott az euróövezet országaiban.

Az előzetes adatok szerint a 2026. első negyedéves GDP-növekedés az eurózónában havi alapon 0,1, éves alapon pedig 0,8 százalék lett átlagosan. Az első negyedéves GDP-rangsorról szóló írásunkat alább olvashatják:

Az euróövezet aggregált inflációs rátája az elemzői várakozásoknak megfelelően áprilisban 3,0 százalékra gyorsult a márciusi 2,6 százalékról, a tartós árfolyamatok jelző maginflációs mutató azonban 0,1 százalékponttal 2,2 százalékra mérséklődött.

A körvonalazódó gazdasági kép kifejezetten nehéz helyzetbe hozza az EKB-t,

hiszen a gyorsuló infláció szigorítási kényszere teljesen ellentmond a lassuló növekedés monetáris politikai kívánalmainak (lazítás vagy a kamatszint változatlanul tartása).

Az EKB mozgásteréről, a kamatdöntés hátteréről és a döntés lehetséges következményeiről alábbi elemzésünkben írtunk: