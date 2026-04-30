Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!
Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!

Hamarosan közzéteszi idei harmadik kamatdöntését az Európai Központi Bank (EKB), amelyet az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság miatt egy kifejezetten bizonytalan környezetben kellett hoznia. Bár a döntés maga a piacok szerint nem lesz meglepetés (a piacok nagyjából 90 százalék esélyt adnak a kamatszint tartására), azt azonban kiemelt figyelemmel követik a befektetők, hogy milyen hangnemben értékeli Christine Lagarde jegybankelnök az energiaválság gazdasági hatásait és a ma megjelent makroadatokat. Mivel az energiasokk növekedési és inflációs számszerű hatásai várhatóan csak a nyári hónapokban jelentkeznek majd, a mai sajtótájékoztató tétje a jegybanki narratíva és a 2022-es párhuzamok megalapozottsága lesz. Az eseményről szokás szerint ebben a cikkben élőben tudósítunk.
Már megjelentek az energiaválság első jelei

Adatdömping volt ma Európában, az első negyedéves növekedési adatok mellett ugyanis megjelentek az energiaválság hatásait már minimálisan tükröző áprilisi inflációs adatok és a munkaerőpiaci statisztikák is.

Az adatok megerősítik a befektetők és elemzők stagflációs várakozásait,

az elhúzódó energiaválság ugyanis gyorsan emelkedő inflációt és lassuló gazdasági aktivitást okozott az euróövezet országaiban.

Az előzetes adatok szerint a 2026. első negyedéves GDP-növekedés az eurózónában havi alapon 0,1, éves alapon pedig 0,8 százalék lett átlagosan. Az első negyedéves GDP-rangsorról szóló írásunkat alább olvashatják:

Az euróövezet aggregált inflációs rátája az elemzői várakozásoknak megfelelően áprilisban 3,0 százalékra gyorsult a márciusi 2,6 százalékról, a tartós árfolyamatok jelző maginflációs mutató azonban 0,1 százalékponttal 2,2 százalékra mérséklődött.

A körvonalazódó gazdasági kép kifejezetten nehéz helyzetbe hozza az EKB-t,

hiszen a gyorsuló infláció szigorítási kényszere teljesen ellentmond a lassuló növekedés monetáris politikai kívánalmainak (lazítás vagy a kamatszint változatlanul tartása).

Az EKB mozgásteréről, a kamatdöntés hátteréről és a döntés lehetséges következményeiről alábbi elemzésünkben írtunk:

Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!

Az Európai Központi Bank (EKB) 2025 júniusa óta változatlanul 2 százalékon tartotta a betéti rátát, a makrogazdasági alapfolyamatok alapján pedig az elemzők és döntéshozók egyaránt azt várták, hogy ez a nyugodt környezet 2026-ban végig fenn is marad. A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt kibontakozó energiaválság ugyanakkor egy 2022-höz hasonló helyzetbe hozhatta az eurózóna jegybankját. Bár a jelenlegi energiaársokk kontextusa (kiindulási inflációs és kamatszint, jegybanki és piaci rugalmasság) nagyban különbözik a négy évvel ezelőtt látottól, van több olyan szempont is, ami alapján a piacok aggodalma indokolt.

Az iráni-amerikai feszültség élesedése miatt újra meredeken emelkednek az olajárak: az európai és ázsiai piacok számára irányadó Brent nyersolaj jegyzése ismét a háború első napjaiban látott 120 dolláros szint közelében mozog.

Brent árfolyam
A Brent-típusú nyersolaj azonnali (spot) árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.

A gázpiacok szempontjából irányadó holland TTF-árak egyelőre meg sem közelítik a 2022-es szinteket, energetikai elemzők szerint azonban Európa gáztárolási rendszere komoly kihívás előtt áll, ha pedig a Hormuzi-szoros júliusig nem nyílik meg, az árak akár a 2022-es válság szintjére is visszaugorhatnak.

TTF gázárak
Az európai piacok számára irányadó holland gáztőzsdei (TTF) árak alakulása. Forrás: TradingView.

A globális ellátási láncok szerkezete miatt most már tartósnak ígérkező energiaválság az Európai Központi Bankot is nehéz helyzetbe hozta, hiszen mai döntésével úgy kellene irányt mutatnia a jelenlegi bizonytalan környezetben, hogy a konfliktus hosszát illetően egyelőre mindenki csak találgatni tud, a gazdasági - főként inflációs - hatásokat tükröző makrogazdasági adatok pedig csak a nyári hónapokban érkezhetnek meg.

Bár a befektetők és elemzők szerint a kamatok a mai döntés után is változatlanok maradnak, márciushoz képest már jóval több adat áll az EKB rendelkezésére a gazdasági folyamatok előrejelzésére, ezért a mostani iránymutatások a múlt hónapinál jóval fontosabbak lesznek.

A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor sajtótájékoztató követ majd.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

Napok óta esnek az európai részvényindexek a közel-keleti tárgyalások holtpontra jutása és az olajárak dinamikus emelkedése miatt. A befektetők újra egy elhúzódó energiaválságot áraznak, alacsonyabb növekedéssel, erőteljesebb inflációval és magasabb kamatszinttel. Az első két következményt az adatok legkorábban nyáron tudják megerősíteni, az energiaválság és a 2022-es félelmek megismétlődésének narratívái akár már az Európai Központi Bank (EKB) csütörtöki kamatdöntésén is eldőlhetnek.

Kritikus szintről fordulhat az euró az EKB kamatdöntése után

Hitelezés 2026

