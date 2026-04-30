Hatalmas fordulat jön az időjárásban: ez vár Magyarországra a hosszú hétvégén

Az időjárás-előrejelzések szerint gyökeres fordulat körvonalazódik Közép- és Kelet-Európa időjárásában, aminek hatására az előttünk álló hosszú hétvégén Magyarországon is erős felmelegedés várható. A Weather on Maps elemzése szerint a magasabb légrétegekben akár 10-20 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedés várható az elkövetkező öt napban, miután az elmúlt hetek hidegbetöréseit okozó blokkoló anticiklon megszűnik. Magyarországon már csütörtöktől fokozatos melegedés indul, a hosszú hétvégén pedig szinte zavartalan napsütésre, és a legtöbb helyen 20 Celsius-fok feletti nappali maximumhőmérsékletre számíthatunk országszerte.

Hőmérséklet változása az elkövetkező 5 napban 1500 méteres magasságban. Természetesen, a talajszinten ennél alacsonyabb lesz a felmelegedés mértéke, de így is érezhető lesz a változás a következő napokban. Kép forrása: Weather on Maps

Az elmúlt hetek sorozatos hidegbetöréseit az észak-atlanti térség és Skandinávia feletti ún. blokkoló anticiklon okozta, mely utat nyitott az akadálytalanul dél felé vágtató sarkvidéki légtömegeknek. Néhány nap alatt azonban az anticiklon megszűnik, és helyét ciklonrendszer veszi át arrafelé

- magyarázzák a változás hátterét a szakemberek.

Időjárás csütörtökön és pénteken

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint a nem csak a nagytérségi időjárási helyzet megváltozása Magyarországon is jelentős melegedést hoz majd az előttünk álló hosszú hétvégén.

Csütörtökön és pénteken túlnyomóan derült, száraz időre számíthatunk. Csupán helyenként – pénteken főleg az északkeleti tájakon – jelenhet meg kevés felhő az égen. Ezekben a napokban még élénk északi, északkeleti szélre kell számítani. Ez a Tiszántúlon csütörtökön időnként erős lökésekkel is párosulhat.

A hőmérséklet fokozatosan emelkedik majd. Csütörtökön napközben 12 és 16 Celsius-fok közötti maximumokra van kilátás, pénteken pedig már 15 és 19 Celsius-fokig melegszik a levegő.

Időjárás a hosszú hétvégén

A hétvége szinte zavartalan napsütést hoz, esőtől egyáltalán nem kell tartani az előrejelzés szerint.

Időjárás szombaton

Szombaton a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Bár a hajnalok még hűvösek lesznek, és a fagyzugokban akár gyenge fagy is előfordulhat,

délután már kellemes, 18-23 fokos idő várható.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás vasárnap

Vasárnap tovább melegszik az idő. A hajnali órák is enyhébbek lesznek, napközben pedig

20 és 25 fok Celsius-között alakul a csúcshőmérséklet.

A napos, száraz időt ekkor már csak az Északnyugat-Dunántúlon néhol megélénkülő délies szél kísérheti.

Kép forrása: HungaroMet

