Hatalmas fordulat jön az időjárásban: ez vár Magyarországra a hosszú hétvégén

A Weather on Maps időjárással foglalkozó szakblog legfrissebb bejegyzésében arról ír, hogy a magasabb (1500 méteres) légrétegekben akár 10-20 Celsius-fokot is emelkedhet a hőmérséklet Közép- és Kelet-Európa felett a következő 5 napban,
ami gyökeres változást mindenképp alapvető, gyökeres nagytérségű időjárási fordulatra utal.
Az elmúlt hetek sorozatos hidegbetöréseit az észak-atlanti térség és Skandinávia feletti ún. blokkoló anticiklon okozta, mely utat nyitott az akadálytalanul dél felé vágtató sarkvidéki légtömegeknek. Néhány nap alatt azonban az anticiklon megszűnik, és helyét ciklonrendszer veszi át arrafelé
- magyarázzák a változás hátterét a szakemberek.
Időjárás csütörtökön és pénteken
A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint a nem csak a nagytérségi időjárási helyzet megváltozása Magyarországon is jelentős melegedést hoz majd az előttünk álló hosszú hétvégén.
Csütörtökön és pénteken túlnyomóan derült, száraz időre számíthatunk. Csupán helyenként – pénteken főleg az északkeleti tájakon – jelenhet meg kevés felhő az égen. Ezekben a napokban még élénk északi, északkeleti szélre kell számítani. Ez a Tiszántúlon csütörtökön időnként erős lökésekkel is párosulhat.
A hőmérséklet fokozatosan emelkedik majd. Csütörtökön napközben 12 és 16 Celsius-fok közötti maximumokra van kilátás, pénteken pedig már 15 és 19 Celsius-fokig melegszik a levegő.
Időjárás a hosszú hétvégén
A hétvége szinte zavartalan napsütést hoz, esőtől egyáltalán nem kell tartani az előrejelzés szerint.
Időjárás szombaton
Szombaton a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Bár a hajnalok még hűvösek lesznek, és a fagyzugokban akár gyenge fagy is előfordulhat,
délután már kellemes, 18-23 fokos idő várható.
Időjárás vasárnap
Vasárnap tovább melegszik az idő. A hajnali órák is enyhébbek lesznek, napközben pedig
20 és 25 fok Celsius-között alakul a csúcshőmérséklet.
A napos, száraz időt ekkor már csak az Északnyugat-Dunántúlon néhol megélénkülő délies szél kísérheti.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
