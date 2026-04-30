Hegedűs Zsolt: senki ne hozzon elhamarkodott döntéseket az egészségügyben
Hegedűs Zsolt: senki ne hozzon elhamarkodott döntéseket az egészségügyben

A leendő egészségügyi miniszter szerint a felálló minisztérium átvilágítja a vezetői állományt, az intézményi működést és az átmeneti időszakban kötött szerződéseket.

Dr. Hegedűs Zsolt, a leendő egészségügyi miniszter Facebook-bejegyzésében arra szólította fel az ágazat vezetőit és munkatársait, hogy

a kormányváltással járó átmeneti időszakban tartózkodjanak minden olyan személyi és szerződéses döntéstől, amely veszélyeztetheti az intézmények működését vagy a betegellátás folyamatosságát.

A leendő miniszter közlése szerint az átadás-átvételt követően a felálló egészségügyi minisztérium szakmai és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban és a háttérintézményekben dolgozó vezetői állományt, a vezetői feladatokat, az intézményi működést, valamint az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat.

Hegedűs azt is hangsúlyozta, hogy az esetleges személyi döntéseknek és az átmeneti időszakban kötött szerződéseknek "rendezett, átlátható, szakmailag indokolt és egyeztetett keretek között" kell történniük. Elvárása szerint ezeknek minden esetben az ellátórendszer működőképességét, a betegellátás biztonságát és a közérdeket kell szolgálniuk, nem pedig egyedi vagy lobbiszempontokat.

A poszt zárásaként a leendő miniszter közös érdeknek nevezte az egészségügyi rendszer stabilitását, amely szerinte fokozott körültekintést és felelősségteljes együttműködést igényel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

