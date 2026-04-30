Hegedűs Zsolt: senki ne hozzon elhamarkodott döntéseket az egészségügyben

Dr. Hegedűs Zsolt, a leendő egészségügyi miniszter Facebook-bejegyzésében arra szólította fel az ágazat vezetőit és munkatársait, hogy
a kormányváltással járó átmeneti időszakban tartózkodjanak minden olyan személyi és szerződéses döntéstől, amely veszélyeztetheti az intézmények működését vagy a betegellátás folyamatosságát.
A leendő miniszter közlése szerint az átadás-átvételt követően a felálló egészségügyi minisztérium szakmai és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban és a háttérintézményekben dolgozó vezetői állományt, a vezetői feladatokat, az intézményi működést, valamint az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat.
Hegedűs azt is hangsúlyozta, hogy az esetleges személyi döntéseknek és az átmeneti időszakban kötött szerződéseknek "rendezett, átlátható, szakmailag indokolt és egyeztetett keretek között" kell történniük. Elvárása szerint ezeknek minden esetben az ellátórendszer működőképességét, a betegellátás biztonságát és a közérdeket kell szolgálniuk, nem pedig egyedi vagy lobbiszempontokat.
A poszt zárásaként a leendő miniszter közös érdeknek nevezte az egészségügyi rendszer stabilitását, amely szerinte fokozott körültekintést és felelősségteljes együttműködést igényel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Meglépte Amerika: megnyílt a hatalmas pénzcsap Ukrajna számára, kiderült, mitől függ a szállítás
Sokan lemondtak már erről a pénzről.
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Masszív befizetéseket követelnek az EU-s kasszába, egyúttal újra gúzsba kötnék a közös költségvetést
Gyakorlatilag minden mozgásteret kiírnának Ursula von der Leyen formabontó tervéből.
Egészen elképesztő történet: az orosz kémelhárítás orra előtt szöktették át az ukránokat segítő férfit
A szoros megfigyelés sem ért semmit.
Bejelentette Donald Trump: hamarosan vége lehet az ukrajnai háborúnak
Az amerikai elnök optimista.
Megjött a szám, amit Putyin nagyon nem akart látni: évek óta nem történt ilyen Oroszországgal
Ennek nem fognak örülni a Kremlben.
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
Teszteltük a Gránit Bank AI-asszisztensét: Lakáshitel és Babaváró kalkuláció pillanatok alatt
Nehéz eligazodni a lakáshitelek, a Babaváró Kölcsön és a különféle támogatott konstrukciók között? A Gránit Bank digitális asszisztense, a Gránit Guru pontosan erre való: megválaszolja a
50 milliós bírság a HÉV-megállóhelyeken folytatott hangrögzítési gyakorlat miatt: mik a tanulságok?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 50 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki a HÉV-állomásokon és HÉV-megállóhelyeken folytatott kamerás megfigyelési
Az AI exponenciális energiaigénye és a nukleáris reneszánsz
2026-ra az adatközpontok energiafogyasztása elérte a globális áramtermelés kritikus hányadát, és a techóriások sorra vásárolják fel az atomerőműveket. De vajon a piac helyesen árazza-e be
Hogyan lehet tervezni a vagyonnal a változó környezetben? Találkozzunk Miskolcon!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Késedelmi pótlék mérséklése: fontos bírósági döntés az adózók javára
A késedelmi pótlék mérséklésének lehetőségét szigorúan szabályozza az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban Art.), arra csak speciális esetekben van lehetőség. Az utóbbi i
Végrehajtás felfüggesztés - ügyvéd útján
Végrehajtás indult Ön ellen? Mutatjuk, mikor kérhető a végrehajtás felfüggesztése ügyvéd útján, milyen esetekben segíthet, és hogyan védheti meg vagyonát. Sokan csak akkor szembesülnek
Új reményt hoz a TISZA-kormány a végrehajtások és banki perek világában?
Évek óta várnak megoldásra a devizahitelesek A devizahiteles ügy Magyarország egyik legnagyobb társadalmi és jogi válsága volt, amelynek anyagi következményeit sok család még ma is viseli.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?
Az EKB várható kamatemelése is bekavarhat.
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.