Ilyet se sokat látni: elképesztő hullámvasút jön holnap a hazai áramárakban

A magyar áramtőzsdén, a HUPX-en a holnapi napra vonatkozó másnapi piaci ár 12:45 és 15:15 között
tíz negyedórás termék esetében is eléri a mínusz 500 euró/MWh-s alsó árkorlátot
- ami még az április 26-án tapasztalt elképesztő mélységeket is meghaladja, hiszen akkor "csak" hét negyedórában volt ekkora mínuszban a tőzsdei ár.
Jól látható, hogy reggel 9 órától a napelemes termelés felfutásával, a gyenge keresleti környezettel kiegészülve, masszívan negatív tartományba fordulnak a piaci árak. A napközbeni órákban az árak egészen a technikai korlátig esnek, vagyis arra a szintre, amelynél alacsonyabb ár már nem alakulhat ki a piacon (ez jelenleg -500 euró/MWh). Különösen érdekes, hogy a naplementéhez közeledve megfordul a folyamat: a napelemes termelés kiesésével és az esti fogyasztási csúcs megjelenésével az árak hirtelen kilőnek, és egészen 368 euró/MWh-ig emelkednek.
Ez azt jelenti, hogy
egyetlen napon belül közel 868 eurós különbség alakul ki a hazai áramárban,
ami rendkívül látványosan mutatja meg, hogy milyen kihívások előtt áll a magyar árampiac:
De nem csak Magyarországon tapasztalható meg ez a fajta negatív árkörnyezet: hasonlóan extrém negatív árak alakultak ki Franciaországban, Ausztriában, Hollandiában, Belgiumban és Lengyelországban is - hívja fel a figyelmet a Montel.
Németországban, Európa legnagyobb villamosenergia-piacán szinte ugyanezt a szintet regisztrálták: a Nord Pool adatai szerint 13:15 és 14:30 között mínusz 499,99 euróra esett a megawattóránkénti jegyzés. A jelenség hátterében az áll, hogy Németországban pénteken a kereslet várhatóan átlagosan mindössze 39,5 gigawatt (GW) körül alakul. Ezzel szemben a Montel EQ modellje alapján a naperőművek csúcstermelése meghaladhatja a 70 gigawattot is.
Az egyre gyakoribb és extrémebb negatív árak várhatóan az alsó árkorlát automatikus kiigazítását vetítik előre
- hívta fel a figyelmet Jean-Paul Harreman, a Montel EnAppSys igazgatója.
Hozzátette: a limit a jelenlegi mínusz 500 eurós szintről megawattóránként mínusz 600 euróra módosulhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a bejelentés: lemondott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem teljes kuratóriuma
A Színház- és Filmművészeti Egyetem polgárai is forronganak.
Közel 10 százalék osztalékhozamot nyújt ez a magyar részvény
390 millió forintot oszt szét részvényesei között a vállalat.
Aki teheti, ne menjen arra! – 15 kilométeres dugó alakult ki az M1-es autópályán
Legalább egy órával nőhet a menetidő.
Berobbant az amerikai infláció, miközben a gazdaság sem hűl - hogy lesz kamatcsökkentés?
Majd az új Fed elnök megmondja.
Vizsgálatot indított Brüsszel a Mol egyik uniós megállapodása miatt
Az Európai Bizottság már vizsgálódik.
Beláthatatlan következményekre figyelmeztetett Merz: egyetlen lépéssel túszul ejtették az egész világot
A kancellár a Trumppal történt csörtéje után hitet tett a transzatlanti kapcsolatok mellett.
Megszólalt a kutató, aki tűpontosan eltalálta a Tisza-kétharmadot
Mit várnak az emberek az új kormánytól?
Magyar Péter olyat lépett Ukrajna ügyében, amire az uniós vezetők egyáltalán nem számítottak
A leendő magyar miniszterelnök előállt Orbán Viktor kőkemény követeléseivel.
A digitális gazdaság és a nemzetközi beruházásvédelem új kihívásai
A digitális gazdaság térnyerésével a nemzetközi beruházásvédelem hagyományos kategóriái is új nyomás alá kerülnek: a beruházás, a befektető és az állami szabályozás viszonya egyarán
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Életbiztosítás: miért van szükség egészségügyi kockázatelbírálásra?
Sokan halogatják, vagy végleg elvetik az egyéni életbiztosítás megkötését, mert félnek az orvosi vizsgálattól. A valóság ezzel szemben az, hogy a kockázatelbírálás nem akadály, hanem ép
Lightyear kész mixek
A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?
Az EKB várható kamatemelése is bekavarhat.
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?