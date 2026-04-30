Ilyet se sokat látni: elképesztő hullámvasút jön holnap a hazai áramárakban

Nem telt el egy hét, és ismét csúnya mínuszba fordultak a magyar áramárak: a pénteki napra vonatkozó másnapi piaci árak (DAM) újra elérték a technikai korlátot jelentő mínusz 500 euró/MWh-s szintet. Ennek oka, hogy a május elsejei munkaszüneti napon várható alacsony kereslethez az előrejelzések szerint kiemelkedően magas napenergia-termelés társul.

A magyar áramtőzsdén, a HUPX-en a holnapi napra vonatkozó másnapi piaci ár 12:45 és 15:15 között

tíz negyedórás termék esetében is eléri a mínusz 500 euró/MWh-s alsó árkorlátot

- ami még az április 26-án tapasztalt elképesztő mélységeket is meghaladja, hiszen akkor "csak" hét negyedórában volt ekkora mínuszban a tőzsdei ár.

Magyarországi másnapi negyedórás áramárak május elsején (jobb oldalon látható az ár euró/MWh-ban). Forrás: HUPX

Jól látható, hogy reggel 9 órától a napelemes termelés felfutásával, a gyenge keresleti környezettel kiegészülve, masszívan negatív tartományba fordulnak a piaci árak. A napközbeni órákban az árak egészen a technikai korlátig esnek, vagyis arra a szintre, amelynél alacsonyabb ár már nem alakulhat ki a piacon (ez jelenleg -500 euró/MWh). Különösen érdekes, hogy a naplementéhez közeledve megfordul a folyamat: a napelemes termelés kiesésével és az esti fogyasztási csúcs megjelenésével az árak hirtelen kilőnek, és egészen 368 euró/MWh-ig emelkednek.

Ez azt jelenti, hogy

egyetlen napon belül közel 868 eurós különbség alakul ki a hazai áramárban,

ami rendkívül látványosan mutatja meg, hogy milyen kihívások előtt áll a magyar árampiac:

De nem csak Magyarországon tapasztalható meg ez a fajta negatív árkörnyezet: hasonlóan extrém negatív árak alakultak ki Franciaországban, Ausztriában, Hollandiában, Belgiumban és Lengyelországban is - hívja fel a figyelmet a Montel.

Németországban, Európa legnagyobb villamosenergia-piacán szinte ugyanezt a szintet regisztrálták: a Nord Pool adatai szerint 13:15 és 14:30 között mínusz 499,99 euróra esett a megawattóránkénti jegyzés. A jelenség hátterében az áll, hogy Németországban pénteken a kereslet várhatóan átlagosan mindössze 39,5 gigawatt (GW) körül alakul. Ezzel szemben a Montel EQ modellje alapján a naperőművek csúcstermelése meghaladhatja a 70 gigawattot is.

Az egyre gyakoribb és extrémebb negatív árak várhatóan az alsó árkorlát automatikus kiigazítását vetítik előre

- hívta fel a figyelmet Jean-Paul Harreman, a Montel EnAppSys igazgatója.

Hozzátette: a limit a jelenlegi mínusz 500 eurós szintről megawattóránként mínusz 600 euróra módosulhat.

