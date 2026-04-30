  • Megjelenítés
Ilyet se sokat látni: elképesztő hullámvasút jön holnap a hazai áramárakban
Gazdaság

Ilyet se sokat látni: elképesztő hullámvasút jön holnap a hazai áramárakban

Portfolio
Nem telt el egy hét, és ismét csúnya mínuszba fordultak a magyar áramárak: a pénteki napra vonatkozó másnapi piaci árak (DAM) újra elérték a technikai korlátot jelentő mínusz 500 euró/MWh-s szintet. Ennek oka, hogy a május elsejei munkaszüneti napon várható alacsony kereslethez az előrejelzések szerint kiemelkedően magas napenergia-termelés társul.
A magyar áramtőzsdén, a HUPX-en a holnapi napra vonatkozó másnapi piaci ár 12:45 és 15:15 között

tíz negyedórás termék esetében is eléri a mínusz 500 euró/MWh-s alsó árkorlátot

- ami még az április 26-án tapasztalt elképesztő mélységeket is meghaladja, hiszen akkor "csak" hét negyedórában volt ekkora mínuszban a tőzsdei ár.

Magyarországi másnapi negyedórás áramárak május elsején (jobb oldalon látható az ár euró/MWh-ban). Forrás: HUPX

Jól látható, hogy reggel 9 órától a napelemes termelés felfutásával, a gyenge keresleti környezettel kiegészülve, masszívan negatív tartományba fordulnak a piaci árak. A napközbeni órákban az árak egészen a technikai korlátig esnek, vagyis arra a szintre, amelynél alacsonyabb ár már nem alakulhat ki a piacon (ez jelenleg -500 euró/MWh). Különösen érdekes, hogy a naplementéhez közeledve megfordul a folyamat: a napelemes termelés kiesésével és az esti fogyasztási csúcs megjelenésével az árak hirtelen kilőnek, és egészen 368 euró/MWh-ig emelkednek.

Még több Gazdaság

Áprilisban sem változtatott a kamatokon az EKB, de júniusban véget érhet a várakozás

Baleset történt, Debrecen és Szeged felé is lebénult a vonatközlekedés

Itt a bejelentés: lemondott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem teljes kuratóriuma

Ez azt jelenti, hogy

egyetlen napon belül közel 868 eurós különbség alakul ki a hazai áramárban,

ami rendkívül látványosan mutatja meg, hogy milyen kihívások előtt áll a magyar árampiac:

Kapcsolódó cikkünk

Ötmilliárdos figyelmeztetés: az egész magyar energiarendszert újra kell gondolni

De nem csak Magyarországon tapasztalható meg ez a fajta negatív árkörnyezet: hasonlóan extrém negatív árak alakultak ki Franciaországban, Ausztriában, Hollandiában, Belgiumban és Lengyelországban is - hívja fel a figyelmet a Montel.

Németországban, Európa legnagyobb villamosenergia-piacán szinte ugyanezt a szintet regisztrálták: a Nord Pool adatai szerint 13:15 és 14:30 között mínusz 499,99 euróra esett a megawattóránkénti jegyzés. A jelenség hátterében az áll, hogy Németországban pénteken a kereslet várhatóan átlagosan mindössze 39,5 gigawatt (GW) körül alakul. Ezzel szemben a Montel EQ modellje alapján a naperőművek csúcstermelése meghaladhatja a 70 gigawattot is.

Az egyre gyakoribb és extrémebb negatív árak várhatóan az alsó árkorlát automatikus kiigazítását vetítik előre

- hívta fel a figyelmet Jean-Paul Harreman, a Montel EnAppSys igazgatója.

Hozzátette: a limit a jelenlegi mínusz 500 eurós szintről megawattóránként mínusz 600 euróra módosulhat.

Kapcsolódó cikkünk

Valami nagyon furcsa történik a magyar áramáraknál: nem azt látjuk, mint amit várnánk

Visszaütött a magyar világelsőség: mi fizetünk azért, hogy a külföldiek elvigyék a hazai áramot

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal
Bejelentést tett Mészáros Lőrinc az Opus Globallal kapcsolatban
Megjött a szám, amit Putyin nagyon nem akart látni: évek óta nem történt ilyen Oroszországgal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility