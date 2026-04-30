  • Megjelenítés
Incidens történt egy Railjet-járaton
Gazdaság

Incidens történt egy Railjet-járaton

A bécsi rendőrség közbelépésre volt szükség csütörtökön az osztrák vasúttársaság (ÖBB) egyik menthetetlenül túlzsúfolt Railjet-járatán az osztrák főváros Meidling kerületi pályaudvarán.

Az ÖBB tájékoztatása szerint a bécsi főpályaudvarról indult szerelvénynek azért kellett ott megállnia, mert

"nem lehetett szavatolni a biztonságos továbbutazást".

A beszámoló szerint számos utas zsúfolódott össze a folyosókon, köztük egy iskolai osztály és egy várandós nő is. Az ÖBB 25 eurós utalványokat ajánlott fel az utasoknak, ha egy másik szerelvénnyel utaznak tovább, de többen elutasították az ajánlatot.

A vonatkísérők aztán felszólították az utasokat, hogy hagyják el a vonatot, de azt nem közölték, hogy végül hány embernek kellett ténylegesen leszállnia. Az érintettek szerint mintegy 30-40 utasnak kellett elhagynia a vonatot.

Még több Gazdaság

Az ÖBB egyik szóvivője szerint voltak, akik önként elhagyták a vonatot, mások viszont csak a vasúttársaság munkatársainak erőteljes unszolására.

A bécsi rendőrség megerősítette, hogy ki kellett vonulnia a helyszínre, mert "az utasok nem akartak kiszállni". Rendőröknek ugyanakkor nem kellett a vonatra felmenniük. "A rendőrséget mindössze biztonsági okokból vonták be" - ismertette a rendőrség egyik szóvivője.

A Railjet végül nagyjából egy órás késéssel indulhatott el Meidlingből Zürich felé.

Ennyi emberrel a fedélzeten nem tudott volna továbbhaladni"

- mondta az ÖBB szóvivője. A vasúttársaság a történtekkel kapcsolatban arra kérte az utasokat, hogy különösen a forgalmas hétvégeken feltétlenül foglaljanak helyjegyeket.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility