Incidens történt egy Railjet-járaton

Az ÖBB tájékoztatása szerint a bécsi főpályaudvarról indult szerelvénynek azért kellett ott megállnia, mert
"nem lehetett szavatolni a biztonságos továbbutazást".
A beszámoló szerint számos utas zsúfolódott össze a folyosókon, köztük egy iskolai osztály és egy várandós nő is. Az ÖBB 25 eurós utalványokat ajánlott fel az utasoknak, ha egy másik szerelvénnyel utaznak tovább, de többen elutasították az ajánlatot.
A vonatkísérők aztán felszólították az utasokat, hogy hagyják el a vonatot, de azt nem közölték, hogy végül hány embernek kellett ténylegesen leszállnia. Az érintettek szerint mintegy 30-40 utasnak kellett elhagynia a vonatot.
Az ÖBB egyik szóvivője szerint voltak, akik önként elhagyták a vonatot, mások viszont csak a vasúttársaság munkatársainak erőteljes unszolására.
A bécsi rendőrség megerősítette, hogy ki kellett vonulnia a helyszínre, mert "az utasok nem akartak kiszállni". Rendőröknek ugyanakkor nem kellett a vonatra felmenniük. "A rendőrséget mindössze biztonsági okokból vonták be" - ismertette a rendőrség egyik szóvivője.
A Railjet végül nagyjából egy órás késéssel indulhatott el Meidlingből Zürich felé.
Ennyi emberrel a fedélzeten nem tudott volna továbbhaladni"
- mondta az ÖBB szóvivője. A vasúttársaság a történtekkel kapcsolatban arra kérte az utasokat, hogy különösen a forgalmas hétvégeken feltétlenül foglaljanak helyjegyeket.
