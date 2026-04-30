Itt a bejelentés: lemondott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem teljes kuratóriuma

Tájékoztatjuk, hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága felkérésünk hatodik évfordulójával testületileg befejezi a munkáját, és – az ezt lehetővé tevő jogszabályi változások hatályba lépésével – felajánlja alapítói jogait a felsőoktatásért felelős, újonnan felálló minisztériumnak
– írják.
A MOME 2020-ban került alapítványi fenntartásba az úgynevezett „modellváltás” keretében, melynek során az Orbán-kormány alapítványokba szervezte ki a korábban állami tulajdonban lévő felsőoktatási intézményeket, a kuratóriumokba sok esetben kormányközeli embereket, többek között vezető kormányzati politikusokat ültetve. Az Európai Unió nyomására később a kormánytagok kikerültek a kuratóriumokból, de a „modellváltott” egyetemek továbbra sem vehetnek részt például az összeurópai Erasmus+-programban.
A Telex információi szerint egy másik „modellváltott” egyetemen,
a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is forró a hangulat az Orbán-kormány bukását követően.
A lap szerint szerda délelőtt hallgatói fórumot tartottak az Uránia Filmszínházban, ahol két oktató lemondásra szólította fel Sepsi Enikő rektort, Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnököt és Lajos Tamás kuratóriumi tagot.
A beszámoló szerint az oktatók bejelentését üdvrivalgás fogadta a nézőtéren.
