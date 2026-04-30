Itt a bejelentés: lemondott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem teljes kuratóriuma
Böszörményi-Nagy Gergely kuratóriumi elnök és Fellegi Tamás, az egyetem felügyelőbizottságának elnöke közleményben jelentette be, hogy lemondott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) teljes kuratóriuma – írta meg a Telex.

Tájékoztatjuk, hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelő bizottsága felkérésünk hatodik évfordulójával testületileg befejezi a munkáját, és – az ezt lehetővé tevő jogszabályi változások hatályba lépésével – felajánlja alapítói jogait a felsőoktatásért felelős, újonnan felálló minisztériumnak

– írják.

A MOME 2020-ban került alapítványi fenntartásba az úgynevezett „modellváltás” keretében, melynek során az Orbán-kormány alapítványokba szervezte ki a korábban állami tulajdonban lévő felsőoktatási intézményeket, a kuratóriumokba sok esetben kormányközeli embereket, többek között vezető kormányzati politikusokat ültetve. Az Európai Unió nyomására később a kormánytagok kikerültek a kuratóriumokból, de a „modellváltott” egyetemek továbbra sem vehetnek részt például az összeurópai Erasmus+-programban.

A Telex információi szerint egy másik „modellváltott" egyetemen,

a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is forró a hangulat az Orbán-kormány bukását követően.

A lap szerint szerda délelőtt hallgatói fórumot tartottak az Uránia Filmszínházban, ahol két oktató lemondásra szólította fel Sepsi Enikő rektort, Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnököt és Lajos Tamás kuratóriumi tagot.

A beszámoló szerint az oktatók bejelentését üdvrivalgás fogadta a nézőtéren.

