Itt a friss adat: végre lendületet vesz a magyar gazdaság?

Az első negyedévben 0,8%-kal bővült a magyar gazdaság, ami erőteljesebb dinamikát jelent az elemzők által várt 0,5 százalékos növekedéshez képest. Ennél erősebb teljesítményre
utoljára 2023 harmadik negyedévében volt példa.
Éves alapon szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 1,7%-kal bővült a magyar gazdaság, ez 2022 harmadik negyedéve óta a legerősebb teljesítmény.
A KSH rövid beszámolója szerint a bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá. Emellett kiemelik, hogy az ipar teljesítménye hosszú idő után szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását.
Előzetesen már ismertek voltak a havi adatok, melyekből a korábbiakhoz hasonlóan vegyes kép rajzolódott ki a magyar gazdaság első negyedévéről:
- az export gyengélkedett,
- az ipari és építőipari termelés folytatta cikkcakkos, de növekedést nem igazán mutató pályáját,
- a lakossági fogyasztás szempontjából többé-kevésbé iránymutató kiskereskedelemben viszont kitartott a visszafogott, de egyenletes bővülés.
Ezek a havi jelentések összességében ugyanazt a képet vetítik elénk, mint amit már hosszú negyedévek óta látunk: a termelő ágazatok a nyomott külpiaci, illetve a gyenge belföldi beruházási kereslet miatt szenvednek, a GDP-t viszont stagnálásra tudja menteni az állami jövedelempolitika által hajtott belső fogyasztói kereslet. Vagyis a gazdasági növekedés mintázatában az elérhető részadatok szerint nincs extra újdonság.
Az első negyedév kapcsán a legnagyobb kérdés előzetesen az lehetett, hogy a választás előtti jelentős állami transzferek tudták-e érdemben élénkíteni a magyar gazdaságot, vagy épp ellenkezőleg, a politikai bizonytalanság miatti kivárás hatása lesz erősebb. Az adatból úgy tűnik, hogy a választás előtti juttatások hatása volt erősebb, azonban ez gyorsan ki is futhat, vagyis
nem biztos, hogy tartós gyorsulást látunk a magyar gazdaságban.
A bizonytalanság a szakértői várakozásokban is kifejeződött, a Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzései széles sávban (0,1-0,8%) szóródtak, ezek konszenzusa negyedéves alapon 0,5 százalékos GDP-növekedést valószínűsített. Az egy évvel korábbihoz képest a szakértők 1,3%-os növekedésre számítottak.
Nagy kérdés, hogy a mostani első negyedéves gazdasági teljesítmény mire lesz elég az egész évet tekintve. Az elmúlt hónapokban folyamatosan romlottak a növekedési kilátások, a ma megjelent adat előtt közvetlenül már csak 1,5%-os GDP-növekedéssel számoltak a szakértők 2026-ban. Egyelőre nem tudni, hogy a mostani kedvező adat átírja-e ezeket a várakozásokat, ahogy említettük, a pozitív első negyedév nem jelent automatikusan tartós bővülést, sok a bizonytalanság a hazai és a nemzetközi kilátásokat illetően. Kérdés, hogy a májusban hivatalba lépő új kormány tudja-e rövidtávon valamilyen módon élénkíteni a gazdaságot, miközben a költségvetést is rendbe kellene szednie. Az uniós forrásokhoz való hozzáférés minden bizonnyal pozitív hír lenne ebből a szempontból, de abban a szakértők egyetértenek, hogy ez már csak a jövő évi növekedésen tud érdemben segíteni.
A sokféle GDP-növekedésről - Így nézzük mi
A KSH többféle GDP-mutatót közöl a jelentésében. Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (yoy) indexből három létezik: a nyers, a naptári-hatással igazított (wda), illetve a szezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) tekinti fő számnak (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy- vagy a bázis időszakban szökőnap van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért a nemzetközi összehasonlítást megkönnyíti, ha ezt tekintjük fő adatnak.
Az előző negyedévhez viszonyított (qoq) GDP-index természetesen minden esetben szezonálisan és munkanap-hatással igazított, mivel az egyes negyedévek a GDP-n belül nagyon eltérő súlyúak és szerkezetűek, máshogy nincs értelme számolni növekedést. Európában a legtöbb helyen ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Ugyanakkor ez a mutató rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, de rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.
