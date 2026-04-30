Itt a friss európai GDP-rangsor!

Nagyot javított Magyarország a növekedési rangsorban

Közzétette 2026. első negyedévi előzetes reál növekedési adatait az Eurostat. Az adatokból jól látszik, hogy a 2025 végéhez képest a megugró külkereskedelmi és gazdasági bizonytalanság érdemben lassította a kontinens országainak növekedését, amelyre a február végén kitörő iráni háború és energiaválság még egy lapáttal rátett.

Ezek alapján nem meglepő, hogy az eurózóna országainak átlagos reál GDP-növekedése 2026 első három hónapjában

havi alapon 0,1 százalékra lassult a 2025 végi 0,2 százalékról, míg az elmúlt 12 hónapot tükröző dinamika 1,2 százalékról 0,8-ra mérséklődött.

Az Európai Unió tagországaiban a szokásoknak megfelelően kissé magasabb lett a 2026. első negyedévvel bezáruló átlagos dinamika: negyedéves alapon 0,1, éves alapon pedig 1,0 százalék volt a bővülés.

Az öreg kontinens legtöbb országában lassuló gazdasági növekedést mutatnak a friss adatok, ez alól a legnagyobb kivételt Spanyolország, Finnország, valamint a negyedéves alapon 0,8 százalékos bővülést felmutató Magyarország jelenti. Hazánk jó teljesítménye azonban főleg az Orbán-kormány választásokat megelőző gazdaságélénkítő intézkedéseinek köszönhető, a következő hónapokban pedig a hazai gazdaság strukturális problémái (például romló exportversenyképesség, gyengélkedő beruházások és aránytalan szerkezet) némileg lassíthatják majd a növekedést.

A negyedéves 0,8 százalékos növekedés egyelőre a rangsor 2. helyére elegendő.

Az első negyedéves rangsor eddigi győztese, Finnország 0,9 százalékos negyedéves bővülést regisztrált, míg az éves dinamika 1,3 százalékra gyorsult. Mindez azt mutatja, hogy a skandináv ország legalább időlegesen maga mögött hagyta az elmúlt évek recesszióját. A dobogó harmadik fokára 0,6 százalékos negyedéves növekedéssel Észtország és Spanyolország fért fel.

A legnagyobb visszaesést Írország gazdasága produkálta, negyedéves alapon - 2,0, az elmúlt 12 hónapot tekintve pedig - 6,0 százalékkal. Fontos azonban megjegyezni, hogy az ír GDP-adatok a külföldi multinacionális nagyvállalatok erős jelenléte miatt torzítottak, azaz nem az ország valós belföldi gazdasági teljesítményét tükrözik.

Írország mellett zsugorodó negyedéves GDP-ről számolt be Svédország és Litvánia is, míg Francioarszágban és Portugáliában stagnált a bruttó hazai termék.

Az elmúlt 12 hónapos időtávon egyedül az ír gazdaság zsugorodott (igaz, az 6 százalékkal), míg a második és harmadik legalacsonyabb dinamikával Németország és Ausztria rendelkezik. A még nem végleges éves rangsort Spanyolország vezeti, utána Portugália, Litvánia és Csehország következnek.

Magyarország 1,7 százalékos növekedése a rangsor ötödik helyére elegendő egyelőre.

Az Eurostat adatokat is publikáló közleményében hangsúlyozta, hogy az előzetes gyorsbecslés hiányos adatforrásokra támaszkodik, ezért a későbbiekben a most közölt adatok változhatnak. Az uniós országok később beérkező növekedési adatai szintén módosítani fogják még a rangsort.



Megakadt a növekedés Franciaországban, rövid életű lehet a német talpra állás

A kontinens lassú növekedési dinamikája főként Franciaország és Németország megtorpanása felelős. Az Insee adatai szerint a francia GDP 2026 elején változatlan maradt 2025 utolsó három hónapjához képest, ami elmarad a Bloomberg által megkérdezett elemzők 0,2 százalékos várakozásától, és a megelőző negyedévi 0,2 százalékos bővüléstől is.

A friss adatok ráadásul csak a közel-keleti konfliktus első hónapját fedik le, így nem tükrözik az energiaárak emelkedéséből fakadó lassulás teljes hatását.

Hasonló a helyzet Németországban is, ahol a kormány nagy nehezen megkezdett gazdaságélénkítő programját gyakorlatilag teljesen elsöpri a mostani energiaválság. A kutatóintézetek és kormányzati szervek sorra csökkentették 2026-os növekedési kilátásaikat (jelenleg a korábbi 1,0 százalékos bővülés helyett már csak 0,5 százalékot várnak), amely annak ellenére is sokatmondó, hogy a mostani első negyedéves GDP-adatok még pozitív meglepetést okoztak. A német bruttó hazai össztermék negyedéves és éves alapon egyaránt 0,3 százalékkal bővült, amely minimálisan felülmúlta az elemzők várakozásait. A német gazdaság strukturális problémáit (energiafüggőség, romló exportversenyképesség) azonban a kormány gazdaságélénkítő intézkedései rövid távon nem fogják tudni kezelni, az energiaválság pedig

A gazdasági aktivitás lassulására Németországban leginkább a kiskereskedelmi forgalom és a munkaerőpiac utal. Előbbi márciusban negyedéves és éves alapon egyaránt 2 százalékkal zsugorodott. Áprilisban a munkanélküliek száma szezonális kiigazítás után is átlépte a 3 millió főt, amivel a munkanélküliségi ráta 6,4 százalékra emelkedett.

Eltérően üt az energiaválság, nehéz helyzetben az EKB

Az eurózóna gazdasági növekedését leginkább Spanyolország tartotta életben, a mediterrán országban ugyanis negyedéves alapon 0,6 százalékkal bővült a GDP, míg az elmúlt 12 hónapban 2,7 százalékos volt a növekedés. Ez a 2025. negyedik negyedéves Q4-es 0,8 százalékhoz képest enyhe lassulás, de nem fordulat: az ország továbbra is az eurozóna sebességlimitjének körülbelül kétszeresével halad, főleg a belső kereslet, a bevándorlás által hajtott munkaerőpiac és a NextGenerationEU-források miatt.

Olaszországban szintén a várakozásokat meghaladó mértékben bővül a GDP 2026 első három hónapjában: negyedéves alapon 0,2 százalékkal, éves alapon pedig 0,8 százalékkal.

A friss adatok együtt jól mutatják az EKB dilemmáját. A német szám kamatvágást kérne, a francia adat tilt minden lazítást, a spanyol pedig azt üzeni, hogy az "átlagos eurozóna" valójában nem létezik.

Az iráni háborúból érkező energiasokk tehát országonként teljesen eltérően csapódik le, és ezt monetáris politikával nemigen lehet kisimítani, ezért a piac szinte teljesen kiárazta a tavaszi kamatemelési várakozásokat, és most a júniusi ülésre figyel.

Az EKB mai kamatdöntésének hátterével és lehetséges gazdasági-piaci következményeivel alábbi elemzésünkben foglalkoztunk:

