Itt az EKB kamatdöntése!

Közzétette idei harmadik kamatdöntését az Európai Központi Bank (EKB), amelyet az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság miatt egy kifejezetten bizonytalan környezetben kellett hoznia. A bejelentés értelmében nem változott a betéti ráta, maradt továbbra is 2 százalék. Bár a döntés maga nem okozott meglepetést, a bejelentést követő sajtótájékoztatón a befektetők kiemelt figyelemmel követik majd, hogy milyen hangnemben értékeli Christine Lagarde jegybankelnök az energiaválság gazdasági hatásait és a ma megjelent makroadatokat. Mivel az energiasokk növekedési és inflációs számszerű hatásai várhatóan csak a nyári hónapokban jelentkeznek majd, a mai sajtótájékoztató tétje a jegybanki narratíva és a 2022-es párhuzamok megalapozottsága lesz. Az eseményről szokás szerint ebben a cikkben élőben tudósítunk.
Minimális gyengüléssel reagált az euró

Enyhe eurógyengülés követte a kamatdöntés bejelentését, az EURUSD kurzusa 1,169-ig csökkent az első percekben.

 A elmozdulás hátterében vélhetően az áll, hogy az EKB közleménye nem tartalmazott semmilyen konkrétabb utalást a jövőbeli monetáris szigorítás szükségességéről. Ez a márciusi semlegesebb kommunikáció folytatását vetíti előre.

Marad az adatvezérelt üzemmód, de az EKB kész lépni, ha szükségesnek érzi

A jegybank továbbra is adatvezérelt üzemmódban van, azaz a gazdaság állapota alapján ülésről ülésre dönt a megfelelő kamatszintről. A közlemény szerint az EKB továbbra sem köteleződik el egyetlen kamatpálya irányába sem, de ha a közel-keleti háború gazdasági hatásai úgy kívánják, a jegybank kész megtenni a szükséges lépéseket a középtávú árstabilitás biztosításáért.

Így indokolja a döntést az EKB közleménye

Az EKB közleménye hangsúlyozza, hogy bár a beérkező adatok továbbra is konzisztensek a testület várakozásaival,

az iráni háború és az energiaválság egyértelműen erősítette a magasabb inflációra és gyengébb növekedésre vonatkozó kockázatokat.

A magasabb energiaáraknak már rövid távon is pozitív hatásuk lesz az inflációra, a tartós hatások azonban leginkább a közel-keleti konfliktus intenzitásától és hosszától, illetve az esetleges másodkörös hatásoktól függnek majd.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a bizonytalan környezet ellenére az EKB jó helyzetben van a háború gazdasági hatásainak kezelésére: az infláció a háború kitörését megelőzően a 2 százalékos árstabilitási cél körül mozgott, míg a gazdaság ellenállóságot mutatott a korábbi negyedévekben. A közlemény kiemeli, hogy a hosszú távú inflációs várakozások a magasabb energiaárak ellenére is stabilak maradtak, bár a rövid távú várakozások jelentős mértékben emelkedtek.

Az iráni háborúról és az energiapiacról érkező híreket az EKB a jövőben is kiemelt figyelemmel követi majd, az esetleges monetáris politikai reakcióról pedig továbbra is adatfüggő üzemmódban (azaz ülésről ülésre, a beérkező adatok függvényében) döntenek majd.

Az EKB közleményének hangvétele nem változott érdemben márciushoz képest, kiegészítésképp egyedül az inflációs várakozások jelentek meg, valamint az energiaválság stagflációs hatásainak hangsúlyozása jelent meg.

Nem változott a betéti kamat

Az EKB változatlanul 2 százalékon tartotta az irányadó betéti kamatot. A döntés megfelelt a várakozásoknak és a döntéshozók nyilatkozatainak. Korábban a Kormányzótanács több tagja is hangsúlyozta, hogy a megugró energiaárak ellenére az EKB adatfüggő üzemmódban marad, ami kellő mozgásteret biztosít a sokkra való reagálás során. Az iráni háború inflációs hatását a jelenlegi ponton még csak korlátozottan lehet előre jelezni, így az elemzők szerint is indokolt volt a kamatok változatlanul hagyása.

Már megjelentek az energiaválság első jelei

Adatdömping volt ma Európában, az első negyedéves növekedési adatok mellett ugyanis megjelentek az energiaválság hatásait már minimálisan tükröző áprilisi inflációs adatok és a munkaerőpiaci statisztikák is.

Az adatok megerősítik a befektetők és elemzők stagflációs várakozásait,

az elhúzódó energiaválság ugyanis gyorsan emelkedő inflációt és lassuló gazdasági aktivitást okozott az euróövezet országaiban.

Az előzetes adatok szerint a 2026. első negyedéves GDP-növekedés az eurózónában havi alapon 0,1, éves alapon pedig 0,8 százalék lett átlagosan. Az első negyedéves GDP-rangsorról szóló írásunkat alább olvashatják:

Az euróövezet aggregált inflációs rátája az elemzői várakozásoknak megfelelően áprilisban 3,0 százalékra gyorsult a márciusi 2,6 százalékról, a tartós árfolyamatok jelző maginflációs mutató azonban 0,1 százalékponttal 2,2 százalékra mérséklődött.

A körvonalazódó gazdasági kép kifejezetten nehéz helyzetbe hozza az EKB-t,

hiszen a gyorsuló infláció szigorítási kényszere teljesen ellentmond a lassuló növekedés monetáris politikai kívánalmainak (lazítás vagy a kamatszint változatlanul tartása).

Az EKB mozgásteréről, a kamatdöntés hátteréről és a döntés lehetséges következményeiről alábbi elemzésünkben írtunk:

Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!

Az Európai Központi Bank (EKB) 2025 júniusa óta változatlanul 2 százalékon tartotta a betéti rátát, a makrogazdasági alapfolyamatok alapján pedig az elemzők és döntéshozók egyaránt azt várták, hogy ez a nyugodt környezet 2026-ban végig fenn is marad. A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt kibontakozó energiaválság ugyanakkor egy 2022-höz hasonló helyzetbe hozhatta az eurózóna jegybankját. Bár a jelenlegi energiaársokk kontextusa (kiindulási inflációs és kamatszint, jegybanki és piaci rugalmasság) nagyban különbözik a négy évvel ezelőtt látottól, van több olyan szempont is, ami alapján a piacok aggodalma indokolt.

Az iráni-amerikai feszültség élesedése miatt újra meredeken emelkednek az olajárak: az európai és ázsiai piacok számára irányadó Brent nyersolaj jegyzése ismét a háború első napjaiban látott 120 dolláros szint közelében mozog.

Brent árfolyam
A Brent-típusú nyersolaj azonnali (spot) árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.

A gázpiacok szempontjából irányadó holland TTF-árak egyelőre meg sem közelítik a 2022-es szinteket, energetikai elemzők szerint azonban Európa gáztárolási rendszere komoly kihívás előtt áll, ha pedig a Hormuzi-szoros júliusig nem nyílik meg, az árak akár a 2022-es válság szintjére is visszaugorhatnak.

TTF gázárak
Az európai piacok számára irányadó holland gáztőzsdei (TTF) árak alakulása. Forrás: TradingView.

A globális ellátási láncok szerkezete miatt most már tartósnak ígérkező energiaválság az Európai Központi Bankot is nehéz helyzetbe hozta, hiszen mai döntésével úgy kellene irányt mutatnia a jelenlegi bizonytalan környezetben, hogy a konfliktus hosszát illetően egyelőre mindenki csak találgatni tud, a gazdasági - főként inflációs - hatásokat tükröző makrogazdasági adatok pedig csak a nyári hónapokban érkezhetnek meg.

Bár a befektetők és elemzők szerint a kamatok a mai döntés után is változatlanok maradnak, márciushoz képest már jóval több adat áll az EKB rendelkezésére a gazdasági folyamatok előrejelzésére, ezért a mostani iránymutatások a múlt hónapinál jóval fontosabbak lesznek.

A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor sajtótájékoztató követ majd.

Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

Napok óta esnek az európai részvényindexek a közel-keleti tárgyalások holtpontra jutása és az olajárak dinamikus emelkedése miatt. A befektetők újra egy elhúzódó energiaválságot áraznak, alacsonyabb növekedéssel, erőteljesebb inflációval és magasabb kamatszinttel. Az első két következményt az adatok legkorábban nyáron tudják megerősíteni, az energiaválság és a 2022-es félelmek megismétlődésének narratívái akár már az Európai Központi Bank (EKB) csütörtöki kamatdöntésén is eldőlhetnek.

