Itt az EKB kamatdöntése!

Az EKB közleménye hangsúlyozza, hogy bár a beérkező adatok továbbra is konzisztensek a testület várakozásaival,

az iráni háború és az energiaválság egyértelműen erősítette a magasabb inflációra és gyengébb növekedésre vonatkozó kockázatokat.

A magasabb energiaáraknak már rövid távon is pozitív hatásuk lesz az inflációra, a tartós hatások azonban leginkább a közel-keleti konfliktus intenzitásától és hosszától, illetve az esetleges másodkörös hatásoktól függnek majd.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a bizonytalan környezet ellenére az EKB jó helyzetben van a háború gazdasági hatásainak kezelésére: az infláció a háború kitörését megelőzően a 2 százalékos árstabilitási cél körül mozgott, míg a gazdaság ellenállóságot mutatott a korábbi negyedévekben. A közlemény kiemeli, hogy a hosszú távú inflációs várakozások a magasabb energiaárak ellenére is stabilak maradtak, bár a rövid távú várakozások jelentős mértékben emelkedtek.

Az iráni háborúról és az energiapiacról érkező híreket az EKB a jövőben is kiemelt figyelemmel követi majd, az esetleges monetáris politikai reakcióról pedig továbbra is adatfüggő üzemmódban (azaz ülésről ülésre, a beérkező adatok függvényében) döntenek majd.

Az EKB közleményének hangvétele nem változott érdemben márciushoz képest, kiegészítésképp egyedül az inflációs várakozások jelentek meg, valamint az energiaválság stagflációs hatásainak hangsúlyozása jelent meg.