Júniusban kamatot emel az EKB, ha nem csökkennek az energiaárak

A bennfentesek szerint szinte elkerülhetetlen a kamatemelés, amennyiben a fegyveres konfliktus folytatódik, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy végleges döntés még nem született és a helyzet gyorsan változhat. Christine Lagarde, az EKB elnöke a mai kamatdöntés követő sajtótájékoztatón jelezte, hogy a Kormányzótanács már most is mérlegelte a szigorítást és júniusban ezt újra megteszi. Ezt azt követően mondta, hogy a csütörtöki ülésen a betéti ráta 2 százalékon tartása mellett döntöttek.

Lagarde szerint

a következő hat hét elegendő lesz arra, hogy a friss adatok alapján megalapozott döntést hozzanak.

Az EKB-t egyelőre az tartotta vissza a monetáris szigorítástól, hogy az olaj- és földgázárak emelkedése még nem váltott ki úgynevezett másodkörös hatásokat. Ez annak ellenére is igaz, hogy a teljes infláció már 3 százalékra ugrott. Emellett a gazdasági növekedés is veszélybe került. A kamatdöntés előtt röviddel közzétett adatok szerint az euróövezet első negyedéves GDP-növekedése mindössze 0,1 százalék volt. Ez a stagfláció rémét vetíti előre, bár Lagarde igyekezett tompítani az ezzel kapcsolatos aggodalmakat.

A Bloomberg Economics elemzése szerint az EKB éles dilemma előtt áll, mivel az energiaársokk egyszerre hajtja fel az inflációt és fogja vissza a gazdasági növekedést.

Mindazonáltal bár júniusban elképzelhető egy kamatemelés, az EKB összességében jóval óvatosabb a piacok várakozásainál. Ennek megfelelően a jegybank idén valószínűleg nem lép az agresszív szigorítás útjára

- mondta el David Powell és Simona Delle Chiaie, a Bloomberg Economics közagzdászai.

A piacok ugyanakkor nem csupán egyetlen lépésre számítanak. A határidős árazások alapján az év végéig összesen három, egyenként 25 bázispontos emelést várnak. Lagarde maga is elismerte, hogy tisztában van a kamatpálya várható irányával. Kiemelte azonban, hogy a fegyveres konfliktus időtartama alapvetően befolyásolhatja a jegybank mozgásterét.

