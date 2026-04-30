Kiderült, miért drágultak brutális módon a horvát élelmiszerek

A szerzők megállapítják, hogy az élelmiszer-drágulási hullám ugyan egész Európát érintette, Horvátország mégis kitűnik a mezőnyből. Ennek oka, hogy a költségnövekedést ott rendkívül gyorsan és könnyedén hárították át a fogyasztókra.
Az ország élelmiszerimportja jelentős, az ellátási lánc pedig a termeléstől a kiskereskedelemig meglehetősen energiaigényes. A belföldi árak emiatt különösen érzékenyek a globális energia- és nyersanyagpiaci kilengésekre. Ugyanakkor az erős hazai keresletet fűtő tényezők – a bérnövekedés, az élénk turizmus és a kedvező fogyasztói hangulat – lehetővé tették a kereskedők számára az áremelések érvényesítését.
Mindezt ráadásul a haszonkulcsuk csökkentése nélkül tudták megtenni.
Ennek eredményeként az élelmiszer-kiskereskedelmi szektor nyeresége megduplázódott a járvány előtti szinthez képest.
Az élelmiszerek és az italok a horvát átlagos fogyasztói kosár közel egyharmadát teszik ki. Az élelmiszerárak emelkedése így jelentősen rontja az életszínvonalat, és erőteljesen befolyásolja az infláció társadalmi megítélését is.
Az elemzés rámutat, hogy a 2024-es és 2025-ös élelmiszerár-emelkedéseket egyre inkább belföldi tényezők hajtják. Ez jelentős változás a korábbi hullámokhoz képest, amelyek még az eurózóna egészére jellemző trendeket követték. A legutóbbi drágulás elsősorban abból fakad, hogy a kereslet meghaladja a kínálatot. Az egyes termékkategóriák között ugyanakkor jelentős eltérések figyelhetők meg. Az importált cikkek – például a csokoládé, a kávé és az étolajok – árát nagyrészt a globális nyersanyagárak alakítják. Ezzel szemben a hazai termékek, köztük a bor, a kedvező külső feltételek ellenére is drágultak. Ez a folyamat a kiemelkedően erős helyi keresletet és a horvát termékek iránti masszív fogyasztói preferenciát tükrözi.
A jegybank kiemeli, hogy viszonylag kevés termékkategória felelős az élelmiszer-infláció nagy részéért.
Ezzel párhuzamosan az is kiderült, hogy a fogyasztói bojkottok csak átmeneti hatást gyakoroltak az árakra.
A HNB szerint a belföldi kereslet kezelése lesz a kulcs az áremelkedési nyomás mérsékléséhez. Ezt a feladatot azonban nehezíti, hogy a közel-keleti feszültségekhez köthető esetleges energiapiaci zavarok egy újabb inflációs hullám kockázatát is magukban hordozzák.
