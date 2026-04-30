Kongatják a vészharangot: olyan pusztító szárazság csapott le Magyarországra, amire senki sem számított

Az áprilisi esőhiány egyetlen előnye, hogy a tavaszi vetési munkálatok a napokban zavartalanul befejeződhetnek.
A folytatás azonban rendkívül bizonytalan – tájékoztatott Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke. A kukorica és a napraforgó a földben lévő maradék nedvességnek köszönhetően ugyan még ki tud kelni. A további fejlődésük azonban kizárólag a következő hetek csapadékmennyiségén múlik. A helyzetet súlyosbítja, hogy
a talaj a június elejére jellemző végletes szárazságot mutatja, ami rendkívül aggasztó indulást jelent az idei szezonban.
Április végén úgy néz ki a talaj, ahogyan más években június 5-e vagy 10-e körül megszoktuk. A talajállapot így körülbelül egy hónappal és tíz nappal van előrébb, mint kellene, tehát ennyire száraz már a föld. Borzasztóan néz ki
– mondta Petőházi Tamás.
A szárazság nemcsak a tavaszi kultúrákat, hanem a korábban jól áttelelt őszi vetésű kalászosokat is megviseli. A gyengébb állományok minősége már a tél végi állapothoz képest is láthatóan romlott. A kialakult helyzeten a tavaszi, úgynevezett böjti szelek is csak rontottak. Egy átlagos, csapadékosabb évben a szél segít megkeményíteni a talaj felső rétegét, ezzel bezárva a mélyebb rétegek nedvességét. Idén azonban a porszáraz földet felkavarva tovább szárította és roncsolta a termőréteget.
A meteorológiai előrejelzések szerint az aszály várhatóan tovább súlyosbodik.
A gazdák által remélt többnapos, csendes áztató eső ugyanis egyelőre nem érkezik meg. A tartós vízhiány nemcsak a terméshozamokat veti vissza és a talaj minőségét rontja. A szárazság egyben veszélyezteti az élővilágot, az ivóvízkészleteket, valamint jelentősen növeli az erdőtüzek kockázatát is.
A klímaváltozás évről évre egyre nagyobb próbatétel elé állítja a hazai szántóföldi növénytermesztést. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az őszi vetések valamivel jobban átvészelik az időjárási szélsőségeket. Ezzel szemben a tavaszi kultúrák, különösen a kukorica nyereséges termesztése lassan megkérdőjeleződik, főként az egyre szárazabbá váló Alföldön.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Japán a végső figyelmeztetést adta ki a jen védelmében
Az amerikai dollár ellen rövid időre 160 fölé gyengült japán fizetőeszköz.
A cseh jegybank nem siet kamatot emelni az iráni háború dacára
A következő lépés inkább emelés lesz, de „kényelmes helyzetben" van a jegybank.
Közel 40 éve nem történt ilyen Tajvannal
A technológiai export a ludas.
Bejelentést tett Mészáros Lőrinc az Opus Globallal kapcsolatban
Lezajlott a közgyűlés.
Vajon az új Fed-elnök „trumposítani” fogja az amerikai jegybankot?
Kevin Warsh rendszerváltást sürget, de forradalomra azért ne fogadjunk!
Gyorsan közeleg a végső határidő: újra elszabadulhatnak a gázárak
Félelmetes árat mondtak be.
Közép-Európában épül a kontinens tanknagyhatalma – Folyamatosan gördülnek majd le a gyártósorról a rettegett K2-esek
Lengyelország dél-koreai segítséggel saját gyártásba kezd.
Pécsre kanyarodik vidéki konferencia-sorozatunk, ahol a KKV-k versenyképessége a tét
Minden információ egy helyen, ami a kis- és középvállalatok fejlődéséhez kell.
A digitális gazdaság és a nemzetközi beruházásvédelem új kihívásai
A digitális gazdaság térnyerésével a nemzetközi beruházásvédelem hagyományos kategóriái is új nyomás alá kerülnek: a beruházás, a befektető és az állami szabályozás viszonya egyarán
Megakadályozza-e az elévülést a fizetési felszólítás? A Kúria döntött.
A Kúria BH 2025.9.211. számú döntése tisztázza: a fizetési felszólítás önmagában nem szakítja meg az elévülést. Mutatjuk mely ügyekre vonatkozik és mit jelent ez az adósok számára. A
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hónapok alatt 40% feletti zuhanásba fordult - miközben a... The post Lesz-e újra kapituláci
Deficit és fegyelem között - a költségvetési egyenleg három évtizede
Két nagy válság befolyásolta a Baltikum-Balkán tengely költségvetési politikáját: 2008 és 2020, de a térség mindkét esetben konszolidálni tudta az egyenlegeket. Magyarország költségvetés
Életbiztosítás: miért van szükség egészségügyi kockázatelbírálásra?
Sokan halogatják, vagy végleg elvetik az egyéni életbiztosítás megkötését, mert félnek az orvosi vizsgálattól. A valóság ezzel szemben az, hogy a kockázatelbírálás nem akadály, hanem ép
Végrendelet készítése összetett vagyon esetén: mikor érdemes végrendeleti végrehajtót kijelölni?
A végrendelet készítése, a hagyaték megtervezése ma már messze túlmutat azon, hogy az örökhagyó meghatározza, ki mit örököl. A gyakorlatban legalább ennyire fontos kérdés az is, hogyan t
Lightyear kész mixek
A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliate megállapodásunk, melyben a rajtam keresztül regisztrálók után párezer forintos jutalmat kapok
Olimpiák, foci-vb-k és FIFA: Vigyázat, greenwashingveszély! - ESG & Sport 3. rész
Az olimpiai és világbajnoki ESG-vállalások egyre ambiciózusabbak, de a gyakorlat sokszor mást mutat: a látványos zöld ígéretek mögött nem ritkán súlyos ellentmondások húzódnak. The post O
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Asztalon a javaslat, amely lenyomná a hazai energiaköltségeket
És nem a külföldi versenytársakat finanszíroznák a hazai cégek.
Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?
Az EKB várható kamatemelése is bekavarhat.
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne
A Checklistben a Gellért-hegyi sikló jövője.