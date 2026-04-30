Kongatják a vészharangot: olyan pusztító szárazság csapott le Magyarországra, amire senki sem számított

AgroFood 2026 A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker

Az áprilisi esőhiány egyetlen előnye, hogy a tavaszi vetési munkálatok a napokban zavartalanul befejeződhetnek.

A folytatás azonban rendkívül bizonytalan – tájékoztatott Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke. A kukorica és a napraforgó a földben lévő maradék nedvességnek köszönhetően ugyan még ki tud kelni. A további fejlődésük azonban kizárólag a következő hetek csapadékmennyiségén múlik. A helyzetet súlyosbítja, hogy

a talaj a június elejére jellemző végletes szárazságot mutatja, ami rendkívül aggasztó indulást jelent az idei szezonban.

Április végén úgy néz ki a talaj, ahogyan más években június 5-e vagy 10-e körül megszoktuk. A talajállapot így körülbelül egy hónappal és tíz nappal van előrébb, mint kellene, tehát ennyire száraz már a föld. Borzasztóan néz ki

– mondta Petőházi Tamás.

A szárazság nemcsak a tavaszi kultúrákat, hanem a korábban jól áttelelt őszi vetésű kalászosokat is megviseli. A gyengébb állományok minősége már a tél végi állapothoz képest is láthatóan romlott. A kialakult helyzeten a tavaszi, úgynevezett böjti szelek is csak rontottak. Egy átlagos, csapadékosabb évben a szél segít megkeményíteni a talaj felső rétegét, ezzel bezárva a mélyebb rétegek nedvességét. Idén azonban a porszáraz földet felkavarva tovább szárította és roncsolta a termőréteget.

A meteorológiai előrejelzések szerint az aszály várhatóan tovább súlyosbodik.

A gazdák által remélt többnapos, csendes áztató eső ugyanis egyelőre nem érkezik meg. A tartós vízhiány nemcsak a terméshozamokat veti vissza és a talaj minőségét rontja. A szárazság egyben veszélyezteti az élővilágot, az ivóvízkészleteket, valamint jelentősen növeli az erdőtüzek kockázatát is.

A klímaváltozás évről évre egyre nagyobb próbatétel elé állítja a hazai szántóföldi növénytermesztést. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az őszi vetések valamivel jobban átvészelik az időjárási szélsőségeket. Ezzel szemben a tavaszi kultúrák, különösen a kukorica nyereséges termesztése lassan megkérdőjeleződik, főként az egyre szárazabbá váló Alföldön.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images